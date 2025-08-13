Live TV

Premierul polonez spune că Trump a cerut ca preşedintele Nawrocki să participe în locul său la videoconferinţa pentru Ucraina

Data publicării:
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, premierul Poloniei Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a solicitat în ultimul moment ca preşedintele eurosceptic al Poloniei, Karol Nawrocki, să se alăture teleconferinţei de miercuri dedicate Ucrainei cu lideri europeni, organizată în perspectiva întrevederii dintre preşedinţii Trump şi Putin din Alaska de vineri, conform premierului proeuropean Donald Tusk, rivalul politic al lui Nawrocki, care ar fi trebuit să participe la reuniune.

Naţionalistul conservator eurosceptic Nawrocki este un aliat al mişcării populiste de dreapta MAGA a preşedintelui republican Donald Trump şi a fost primit la Casa Albă în timpul campaniei electorale prezidenţiale din Polonia din acest an. El l-a învins pe candidatul proeuropean Donald Tusk la scrutinul prezidenţial din iunie, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„Cu doar câteva minute înainte de miezul nopţii de ieri, am primit informaţii, împreună cu partenerii noştri europeni, că partea americană ar prefera ca Polonia să fie reprezentată de preşedinte în contactele cu preşedintele Trump”, a declarat Tusk într-o conferinţă de presă.

Casa Albă nu a comentat dacă SUA a solicitat ca Nawrocki, şi nu Tusk, să participe la videoconferinţă.

Un purtător de cuvânt al guvernului polonez declarase marţi că cel care va participa la videoconferinţa cu Donald Trump va fi Donald Tusk. Însă consilierul pentru politica externă al preşedintelui Nawrocki, Marcin Przydacz, le-a spus reporterilor că nu avea „informaţii că prim-ministrul Donald Tusk ar fi planificat anterior să participe”. A afirmat că echipa lui Tusk a demonstrat că nu are contacte bune cu administraţia Trump deoarece a avut impresia că Donald Tusk urma să participe la videoconferinţă.

Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Varşovia, Adam Szlapka, a spus că Tusk reprezintă Polonia în două apeluri miercuri cu lideri europeni, dar nu cu Trump.

Przydacz a mai declarat că birourile preşedintelui şi prim-ministrului vor face schimb de informaţii despre aceste discuții.

Lideri europeni şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat cu preşedintele Donald Trump înaintea summitului de vineri de la Anchorage (Alaska) între preşedintele american şi cel rus, subliniind necesitatea de a proteja interesele Kievului.

Krzysztof Izdebski, director de politici în cadrul Fundaţiei Batory, a declarat că a avea doi adversari politici care să reprezinte Polonia creează riscul unor mesaje mixte.

„Aceasta arată că, chiar şi în politica externă, într-o chestiune de securitate atât de esenţială, suntem pur şi simplu ostatici ai politicii interne şi ai unei anumite competiţii între diversele organe ale statului", a spus el.

Izdebski a opinat că aceasta ar submina efortul Poloniei de a se prezenta ca o ţară modernă care colaborează cu naţiuni de frunte în problemele politice internaţionale.

Nawrocki şi partidul său Lege şi Justiţie (PiS) sunt susţinători puternici ai Ucrainei în războiul cu forţele ruse invadatoare, la fel ca premierul Tusk şi guvernul său, dar au puncte de vedere diferite în privinţa unor probleme precum avortul, valorile familiei şi statul de drept.

Premierul Donald Tusk a spus că respectă cererea SUA de a menţine contacte la nivel prezidenţial, dar aceasta nu ar trebui folosită pentru a-i „juca pe polonezi unii împotriva altora”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o
Digi Sport
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - CONFERINTA - MASURI FISCALE IN SANATATE - 2 ilie bolojan
Ilie Bolojan: Riscul de a intra în incapacitate de plată e foarte...
ilie bolojan face declaratii
Premierul Ilie Bolojan, la Digi24: „Degeaba ai crescut taxele, dacă...
radu miruta ministrul economiei
Ministrul Economiei: În mijlocul Fabricii de Pulberi din Făgăraș se...
Prim-ministrul Ilie Bolojan susține o conferință de presă la Palatul Victoria din București, 29 iulie 2025. Inquam Photos / George Călin
Bolojan, despre tăierile de personal din instituțiile de stat...
Ultimele știri
Ce spune Bolojan despre alegerile anticipate: „România nu mai suportă alte crize politice”
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările pe care le-a avut”
Gestul teribilist al unui tânăr pe motocicletă care i-a adus o amendă de 800 de lei și suspendarea permisului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
Rusia vrea negocieri și pentru reducerea trupelor americane în Europa, la summitul din Alaska, avertizează premierul polonez
Ukraine talks with Selenskyj in Berlin
Cele cinci condiții pentru pace pe care liderii europeni i le-au transmis lui Trump. Zelenski cere să fie primit la întâlnirea cu Putin
Cătușe
Kazahstan anunţă că un angajat al Ministerului Apărării a fost arestat în Polonia
jimmy kimmel
Jimmy Kimmel a obținut cetățenia italiană, ca reacție la revenirea lui Trump la președinția SUA: „E mai rău decât ne-am imaginat”
profimedia-0730544012
Ce sumă va plăti Polonia pentru modernizarea flotei de avioane F-16. „După 20 de ani, au devenit insuficiente în fața amenințărilor”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o...
Adevărul
Imaginea virală cu excentricul afacerist Nicolae Cristescu: „Vito Corleone, made în China. De pus în muzeul...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Anamaria Prodan i-a scris un mail lui Laurențiu Reghecampf, ajuns în Sudan: ”Pleacă de acolo urgent! Înseamnă...
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Evadare din gelozie. Deținutul de la Mărgineni a fugit după ce a aflat că iubita minoră are o relație cu...
Newsweek
Bolojan, gata să taie pensiile speciale: Nu poate un fost magistrat încasa 10 pensii „normale”
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...