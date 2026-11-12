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Premierul portughez spune că secretarul general al NATO este „complet deconectat de la realitate”. Declarația care l-a indignat

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mark rutte si Luis Montenegro profimedia-0958039589
Mark Rutte și Luis Montenegro. Foto: Profimedia
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Din articol
Este „regretabil” faptul că Mark Rutte „vorbeşte atât de uşor despre o problemă atât de gravă”

Prim-ministrul Portugaliei, conservatorul Luis Montenegro, a afirmat joi că secretarul general al NATO, Mark Rutte, este „complet deconectat de la realitate” şi că „regretă profund” comentariul acestuia potrivit căruia ţările din sudul Europei consideră războiul Rusiei în Ucraina ca fiind ceva îndepărtat, informează EFE.

„Regret că secretarul general al NATO nu a făcut efortul de a aprofunda cunoştinţele despre realitatea portugheză pentru a nu spune astfel de lucruri, deoarece, deşi geografic putem fi departe de Polonia, Ucraina sau Rusia, suntem foarte aproape; aş spune că suntem în prima linie a presiunii pe care, în special, o suferă aliaţii noştri din acea zonă”, a spus premierul Montenegro în declaraţii pentru mass-media portugheze la sosirea la summitul Comunităţii Politice Europene (CPE) de la Dublin.

Întrebat dacă a reuşit să vorbească cu Mark Rutte, Montenegro a spus că „încă nu”.

„Dar nu am nicio, nicio problemă să spun că, de această dată, a fost ceva nefericit, pripit şi a demonstrat că nu cunoaşte o realitate pe care ar trebui să o cunoască mai bine”, a adăugat premierul portughez.

Rutte a asigurat joi că nu are „nicio critică la adresa Portugaliei, nici a Spaniei” pentru că aceste ţări cresc cheltuielile şi producţia în domeniul apărării, după declaraţiile sale de săptămâna trecută la televiziunea olandeză, când a spus că ţările din sudul Europei privesc războiul Rusiei ca pe ceva îndepărtat.

„Eu nu am nicio critică la adresa Portugaliei, nici a Spaniei, pentru că ele fac exact ceea ce trebuie să facem: creşterea cheltuielilor pentru apărare şi creşterea producţiei în apărare. Ceea ce spun în toată Europa, şi nu doar când este vorba despre Portugalia şi Spania, este că uneori populaţiile, nu politicienii, ci oamenii de rând, şi insist, acest lucru se întâmplă în toată Europa, simt că există o diferenţă faţă de ţările flancului estic, precum Estonia, Polonia şi altele”, a declarat Rutte.

Este „regretabil” faptul că Mark Rutte „vorbeşte atât de uşor despre o problemă atât de gravă”

În legătură cu acest lucru, prim-ministrul portughez a declarat presei că, în timp ce „media europeană privind aderarea la aceste principii de apărare se situează în jurul a 76%, în Portugalia procentul sprijinului pentru Ucraina şi al respingerii atitudinii Rusiei este de 92%”.

„De fapt, este mai mare decât cel al Olandei, ţara de origine a secretarului general al NATO”, a precizat el.

Ministerul Afacerilor Externe din Portugalia l-a criticat, de asemenea, marţi, pe secretarul general al NATO Rutte pentru aceste declaraţii, notează EFE, citată de Agerpres.

„Portugalia, guvernul său şi poporul său nu au avut niciodată nicio îndoială de partea cui se află în istorie”, a declarat ministerul portughez pe o reţea socială.

Ministerul a calificat, de asemenea, drept „regretabil” faptul că secretarul general al NATO „vorbeşte atât de uşor despre o problemă atât de gravă”.

„Mark Rutte ar trebui să ştie mai bine decât oricine că nu trebuie să ignore ţările şi guvernele care sprijină ferm Ucraina şi înţeleg pe deplin ameninţarea pe care o reprezintă Rusia”, a adăugat Ministerul Afacerilor Externe din Portugalia. 

Editor : Liviu Cojan

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