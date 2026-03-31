Premierul R. Moldova, la București: „În ultimele săptămâni ne-am confruntat cu mai multe crize. Avem nevoie de sprijinul prietenilor”

Republica Moldova se confruntă cu multiple crize generate de conflictele din Ucraina şi din Golf, a declarat, marţi, la Bucureşti, şeful guvernului de la Chişinău, Alexandru Munteanu.

Republica Moldova este afectată de creşterea preţurilor, perturbarea furnizării de energie, poluarea râurilor şi invadarea spaţiului aerian cu drone, a afirmat prim-ministrul, potrivit Agerpres.

„În ultimele săptămâni ne-am confruntat cu mai multe crize, ca rezultat a două conflicte. Pe de o parte, conflictul cu Ucraina: poluarea râurilor noastre, perturbarea furnizării de energie mai ales pe liniile care vin dinspre România, invadarea spaţiului aerian de dronele ruseşti. Toate aceste crize, alături de conflictul din Golf, au condus la creşterea preţurilor, mai ales în regiunea noastră. Niciodată nu ne-am confruntat cu lovituri de o asemenea magnitudine. Până acum râurile noastre nu au fost poluate la acest nivel. Avem nevoie de sprijinul prietenilor noştri şi primul apel de ajutor pe care l-am făcut a fost către prietenul meu, Ilie, pentru că am putut să discutăm legat de furnizarea de sprijin pentru curăţarea râurilor noastre. Am făcut apel şi la alţi prieteni europeni. Am activat mecanismele de protecţie europene", a precizat Munteanu.

El a menţionat că, în momentul în care linia de furnizare a fost întreruptă, şase state europene au livrat suplimentar energie electrică Republicii Moldova. Potrivit acestuia, Europa se confruntă cu "tensiuni extraordinare", nu doar la frontiere, ci şi în ceea ce priveşte economia şi instituţiile sale.

„Ne confruntăm, din păcate, cu atacurile ruseşti asupra infrastructurilor teritoriale din Ucraina. Nu e vorba doar de dronele ruseşti, care survolează spaţiul nostru aerian, în ultimele câteva săptămâni am suferit şi în ceea ce priveşte perturbarea reţelei energetice. Chiar şi furnizarea de energie din partea României a fost afectată. Astfel, dreptul cetăţenilor la servicii a fost îngrădit", a explicat Alexandru Munteanu.

Premierul a amintit, totodată, că în timpul alegerilor recente au existat "interferenţe ostile" şi "o mulţime de presiuni", dar autorităţile moldovene se menţin ferme în lupta pentru viitorul ţării.

"Este vorba de capacitatea statului nostru de a funcţiona, de a lupta şi de a-şi proteja cetăţenii. De aceea este importantă aderarea la UE. Integrarea europeană nu este doar despre împărtăşirea unor valori, ci despre construirea unor sisteme care conduc la stabilitate, predictibilitate şi dezvoltare", a transmis el.

Munteanu a mai precizat că autorităţile moldovene au pus în aplicare reforme, care vor deveni funcţionale până în 2030. De asemenea, au fost accesate 139 de milioane de euro prin Fondul european de dezvoltare. Republica Moldova vizează reducerea birocraţiei şi digitalizarea serviciilor publice, pentru a crea un mediu propice pentru investiţii.

„Acestea nu sunt ambiţii pe termen lung. Sunt schimbări care au loc chiar în momentul acesta, iar Republica Moldova devine mai predictibilă, mai conectată la reţeaua europeană, conform standardelor europene. (...) Investim în rezilienţă, în sectoarele unde merită cel mai mult: energie, acces la apă potabilă, servicii medicale şi oportunităţi pentru tineri. Acestea reprezintă bazele unei societăţi stabile şi ale dezvoltării economice. Cooperarea regională este esenţială. Parteneriatul nostru cu România este un exemplu elocvent în acest sens. Susţinerea pe care am primit-o în momentele de criză demonstrează ce înseamnă punerea în practică a acestor concepte de solidaritate europeană", a completat el în cadrul evenimentului „Economist Romania Government Roundtable", organizat de grupul editorial The Economist.

Republica Moldova a demarat negocierile tehnice pentru aderarea la UE, iar în prezent autorităţile de la Chişinău derulează toate măsurile de pregătire şi pun în aplicare reformele necesare, a mai punctat Munteanu.

„În principiu suntem pregătiţi pentru momentul în care se va lua decizia politică. Suntem destul de convinşi că acel moment va veni. Ar trebui să fim pregătiţi pentru acel moment. Care va fi cadrul real pentru aceasta, încă sunt discuţii în derulare în acest sens. Pentru noi este important să avem o cale dreaptă către aderarea la UE şi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a fi pregătiţi, ca acest moment să se întâmple cât mai curând posibil", a evidenţiat prim-ministrul moldovean.

