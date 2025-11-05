Live TV

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, anunță primele vizite în noua sa calitate. Când va vizita România

Data publicării:
Chisinau, Moldova - November 01, 2025: New named Moldovan Prime Minister Alexandru Munteanu speaks to media after the oath ceremony in Presidential Pa
Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova. Foto: Dan Morar / Alamy / Profimedia

Premierul moldovean Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite Moldpres.

Alexandru Munteanu a mai menționat că, începând de săptămâna viitoare vor fi lansate vizitele în teritoriu pentru a discuta cu cetățenii despre proiectele inițiate și dificultățile întâmpinate.

Prima vizită peste hotare a fostului premier Dorin Recean, în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova, a avut loc la 1 martie 2023, în România.

Recean a fost primit la București și a avut întâlniri axate pe aprofundarea relațiilor bilaterale, recuperarea economică a Republicii Moldova, dezvoltarea cooperării în domeniul energetic și proiecte de infrastructură.

Noul guvern al Republicii Moldova a depus jurământul, sâmbătă, la Preşedinţia Republicii Moldova, în prezenţa şefei statului, Maia Sandu, şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu, informează Moldpres.

Ceremonia a avut loc după ce, vineri seară, Parlamentul a acordat votul de încredere guvernului Munteanu şi a aprobat programul de guvernare "UE, pace, dezvoltare", care stabileşte ca obiectiv prioritar finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, modernizarea economiei, consolidarea statului de drept şi creşterea nivelului de trai al cetăţenilor.

