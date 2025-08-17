Premierul Robert Fico, ținta criticilor opoziției de la Bratislava pentru că nu a ajutat un grup de slovaci atacați în Serbia

Prim-ministrul slovac Robert Fico se confruntă cu critici din partea opoziției după ce nu a reacționat în niciun fel când un grup de slovaci care trăiesc în Serbia a fost agresat.

Incidentul a avut loc luna aceasta în orașul Bački Petrovac, din nordul țării, unde trăiește cea mai mare minoritate slovacă din Serbia, unde o expoziție foto care documenta luni întregi de proteste antiguvernamentale a fost vandalizată. Violențele s-au transformat ulterior în atacuri fizice împotriva organizatorilor de către susținătorii președintelui sârb Aleksandar Vučić. Expoziția a fost organizată în cadrul Festivalului Național Slovac, scrie Politico.

Michal Šimečka, liderul partidului liberal de opoziție Slovacia Progresistă (PS), s-a deplasat la Bački Petrovac și a acuzat guvernul Fico că nu a protejat drepturile minorităților compatrioților săi.

„Slovacii din Serbia se simt complet abandonați, lăsați la mila huliganilor și a bătăușilor locali. Nimeni nu îi ajută, nimeni din guvernul nostru nu a luat apărarea lor, nu a convocat ambasadorul sârb, nimic”, a scris Šimečka într-o postare pe Facebook. El a cerut lui Fico și ministrului de externe Juraj Blanár să „acționeze imediat”.

Fico, într-o conferință de presă vineri, l-a criticat pe Šimečka pentru amestecul în afacerile interne ale Serbiei și a acuzat opoziția că încearcă să organizeze proteste similare în Slovacia.

„O chestiune internă, care este o problemă pur suverană a Serbiei, a devenit o ocazie perfectă pentru politicienii noștri din opoziție de a sprijini, pe de o parte, opoziția sârbă și, în același timp, de a încerca să importe în Slovacia această „maidanizare” pe care o vedem deja în Serbia”, a declarat Fico.

Liderul slovac a mai spus că nu are cunoștință de încălcarea drepturilor minorităților în Serbia și a încheiat atacând jurnaliștii prezenți la conferința de presă, despre care a afirmat că urăsc guvernele suverane precum cele din Serbia sau Slovacia.

Protestele antiguvernamentale din Serbia au început în noiembrie anul trecut, după prăbușirea acoperișului unei gări din Novi Sad, în urma căreia 16 persoane au murit, și s-au transformat în cea mai mare mișcare de protest din istoria modernă a Serbiei.

