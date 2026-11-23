Slovacia nu va participa la programul de împrumut de 45 de miliarde de euro propus de Uniunea Europeană pentru Ucraina, a anunțat premierul Robert Fico. Această decizie pune Bratislava în conflict cu alte state membre ale UE în ajunul unui summit bugetar crucial, comentează TVPWorld.

Fico, un lider mai favorabil Rusiei decât mulți alții din blocul comunitar, a menționat într-un discurs video din weekend că Bratislava a refuzat să participe și la pachetul anterior de împrumuturi al UE în valoare de 90 de miliarde de euro și a afirmat că nu își va schimba politica privind împrumuturile acordate de UE.

El a precizat însă că va continua să ofere ajutor umanitar Ucrainei.

Liderul slovac a respins presiunile exercitate de cancelarul german Friedrich Merz, care a amenințat că va bloca următorul buget pe șapte ani al UE dacă statele membre nu se angajează să finanțeze Ucraina începând cu 2027.

Fico a declarat că Slovacia nu va ceda cererilor Berlinului, argumentând că împrumuturile cu caracter militar sunt inadecvate și nu fac decât să prelungească războiul.

Se preconizează că această dispută va fi discutată luni, la reuniunea de la Bratislava a Grupului de la Vișegrad, format din Slovacia, Polonia, Republica Cehă și Ungaria, la care va participa și cancelarul Austriei.

Confruntarea are loc, de asemenea, înaintea summitului liderilor UE din 26-27 noiembrie de la Bruxelles, unde vor dezbate bugetul UE pentru perioada 2028-2034.

Președintele Consiliului European, António Costa, a prezentat sâmbătă o propunere revizuită de buget în valoare de 1,78 trilioane de euro, care reduce cheltuielile totale cu 10%, menținând în același timp până la 100 de miliarde de euro sub formă de sprijin suplimentar pentru Ucraina printr-o rezervă specială.

Opoziția lui Fico subliniază diviziunile tot mai mari din cadrul UE cu privire la modul de menținere a sprijinului pentru Ucraina, pe fondul continuării invaziei rusești.

Editor : M.C