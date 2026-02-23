Premierul slovac, Robert Fico, interzice furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina

Slovacia suspendă furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina, în ciuda situației extrem de dificile din această țară cauzată de atacurile rusești, potrivit declarației prim-ministrului slovac Robert Fico pe Facebook.

Șeful guvernului slovac a declarat că, în cadrul unei întâlniri cu ministrul slovac al Finanțelor, Laco Kamenický, a ordonat suspendarea livrărilor de energie electrică de urgență către Ucraina.

„Începând de astăzi, se aplică următoarea regulă: dacă partea ucraineană se adresează Slovaciei solicitând asistență pentru stabilizarea rețelei electrice ucrainene, această asistență nu va fi acordată. Aceasta este prima măsură de răspuns pe care guvernul slovac are dreptul să o ia fără a încălca niciun reguli sau obligații internaționale”, a adăugat el.

Fico a avertizat, de asemenea, că dacă Ucraina „continuă să perturbe aprovizionarea cu petrol a Slovaciei”, guvernul său va reconsidera „pozițiile sale constructive anterioare cu privire la aderarea Ucrainei la UE și va pregăti măsuri suplimentare”.

Solicitare de discuție cu Zelenski

Prim-ministrul slovac a declarat că, înainte de a lua această decizie, a dorit să discute la telefon cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și să obțină un răspuns cu privire la momentul în care sau dacă tranzitul de petrol către Slovacia prin conducta Drujba va fi restabilit.

„Am primit un mesaj că președintele Ucrainei este dispus să discute numai după 25 februarie anul acesta. Având în vedere gravitatea situației și starea de urgență petrolieră declarată în Slovacia, în aceste circumstanțe, suntem obligați să procedăm imediat la prima măsură de represalii”, s-a plâns Fico.

El l-a acuzat pe șeful statului ucrainean că ar trata Slovacia ca pe un inamic. Potrivit lui Fico, Zelenski însuși a oprit tranzitul de gaze.

„Președintele ucrainean ne-a cauzat în mod deliberat prejudicii prin oprirea aprovizionării cu petrol prin conducta Drujba. Am fost nevoiți să declarăm starea de urgență petrolieră”, a spus Fico.

Aprovizionarea cu petrol prin conducta Drujba

Pe 12 februarie, ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha a declarat că Rusia a lovit conducta Drujba. Ulterior, tranzitul de petrol către Slovacia și Ungaria a fost oprit.

Ulterior, Budapesta și Bratislava au început să dea vina pe Ucraina. Potrivit autorităților din Ungaria și Slovacia, Ucraina ar refuza să restabilească tranzitul din motive politice.

Săptămâna trecută, premierul slovac Robert Fico a amenințat că va opri livrările de energie electrică către Ucraina. Aceste amenințări au survenit într-o situație extrem de dificilă în ceea ce privește aprovizionarea cu energie electrică în Ucraina, din cauza atacurilor rusești continue.

Editor : M.C