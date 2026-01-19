Premierul slovac Robert Fico s-a întâlnit cu Donald Trump și a declarat că UE este „o instituție aflată în criză profundă”

Prim-ministrul slovac Robert Fico s-a întâlnit sâmbătă seara cu președintele american Donald Trump la reședința acestuia din Mar-a-Lago, fiind de acord cu Trump că UE este „o instituție aflată într-o criză profundă”, evitând însă să comenteze noile măsuri tarifare impuse de Washington și ambițiile acestuia asupra Groenlandei, relatează Ukrainskaia Pravda.

Vizita, care a urmat planurilor de semnare a unui acord interguvernamental privind cooperarea nucleară civilă, a fost dezvăluită numai prin intermediul rețelelor sociale ale lui Fico. Ea a avut loc la o zi după ce SUA au anunțat noi tarife vamale care vizează UE și au reînnoit presiunea asupra Groenlandei – probleme pe care el nu le-a abordat public.

El a descris discuțiile ca fiind informale și deschise, calificând invitația drept un semn de „mare respect și încredere”.

„Nu este un papagal al Bruxellesului”

Potrivit lui Fico, discuțiile s-au concentrat pe probleme internaționale, în special Ucraina, unde a spus că reprezentanții SUA au solicitat punctul de vedere al Slovaciei, deoarece aceasta „nu este un papagal al Bruxelles-ului” și menține ceea ce el a numit poziții suverane cu privire la război.

Fico promovează de mult timp poziții pro-ruse. De la revenirea la putere în 2023, el a oprit ajutorul militar de stat pentru Ucraina și s-a întâlnit de trei ori cu președintele rus Vladimir Putin în ultimul an.

El a declarat că a reiterat abordarea „orientată spre pace” a Slovaciei, susținând că diplomația ar trebui să prevaleze asupra soluțiilor militare în contextul „altor evoluții internaționale sensibile”.

Fico nu a făcut nicio referire publică la Groenlanda sau Venezuela, în ciuda faptului că guvernul său a susținut anterior Danemarca și a criticat detenția liderului venezuelean Nicolás Maduro ca fiind o încălcare a dreptului internațional.

Nemulțumirea opoziției

Fico a declarat că el și Trump au discutat și despre competitivitatea UE, precum și despre politicile energetice și de migrație. „A existat un acord complet în ceea ce privește considerarea UE ca o instituție aflată într-o criză profundă”, a adăugat Fico.

Opoziția a condamnat vizita. Fostul ministru de Externe Ivan Korčok l-a acuzat pe Fico că a acționat „servil” față de Trump și că a trădat interesele Slovaciei.

Chiar și partenerul junior de coaliție, partidul de extremă dreapta SNS, și-a exprimat neliniștea, liderul partidului Andrej Danko solicitând unitate în rezistența la presiunile asupra Groenlandei și chemându-l pe Fico să adopte o poziție mai clară.

Editor : M.C