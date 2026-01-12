Premierul Slovaciei cere demiterea șefei diplomației UE. Robert Fico: „Trebuie să o înlocuim pe Kaja Kallas”

Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a cerut demiterea Înaltei Reprezentante a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, acuzând-o de lipsă de leadership, relatează Agerpres. „Europa se dovedește incapabilă să reacționeze”, a declarat el.

„Trebuie să o înlocuim pe Înalta Reprezentantă al UE pentru Afaceri Externe, doamna Kallas. Este prima dată când spun acest lucru deschis”, a declarat Robert Fico, citat de TA3 și EFE.

Premierul slovac a susținut că Uniunea Europeană are nevoie de o conducere mai fermă în planul politicii externe.

„Avem nevoie de o conducere puternică”, a adăugat el, provocând Bruxelles-ul să decidă dacă va fi „protagonist” sau dacă se va limita să „observe ce se întâmplă”.

Declarațiile lui Fico vin la scurt timp după ce acesta și-a exprimat dezamăgirea față de reacția pe care o consideră timidă a șefei diplomației europene la intervenția militară americană din Venezuela și la capturarea președintelui acestei țări, Nicolas Maduro, pe 3 martie.

„Europa se dovedește incapabilă să reacționeze (...) Trec 20 de zile până când se pregătește o poziție cu privire la ceea ce s-a întâmplat în Venezuela”, a mai spus premierul slovac, un admirator declarat al omologului său ungar, Viktor Orban, menționează EFE.

Robert Fico și-a mai exprimat anterior rezervele față de Kaja Kallas, în special după ce politiciana din Estonia, care este și vicepreședintă a Comisiei Europene, l-a criticat pentru vizita pe care acesta a făcut-o președintelui rus Vladimir Putin la Moscova. Vizita a avut ca scop discuții despre livrările de gaze rusești către Slovacia, dar și participarea la festivitățile dedicate sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, în luna mai a anului trecut.

Slovacia nu susține o soluție militară la conflictul din Ucraina, nu va trimite trupe în această țară și nici nu va participa la garantarea împrumutului de 90 de miliarde de euro aprobat de Uniunea Europeană.

