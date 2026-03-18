Premierul sloven își acuză rivalul că a apelat la Black Cube, pentru a influența alegerile. Cum a acționat „Mossadul privat” în România

Prim-ministrul Sloveniei Robert Golob a acuzat „serviciile străine” de amestec în alegerile parlamentare de duminică, după ce au apărut informații că o firmă privată de spionaj israeliană l-a vizitat pe principalul candidat al opoziției, scrie TVP World.

Un grup de jurnaliști și activiști de la organizația neguvernamentală Institutul 8 Martie susțin că reprezentanți ai firmei de spionaj Black Cube, printre care directorul executiv Dan Zorella și consilierul Giora Eiland, fostul șef al Consiliului Național de Securitate al Israelului, s-au întâlnit cu populistul conservator și fostul prim-ministru Janez Janša pe 22 decembrie la Ljubljana.

Aceștia au declarat că aceste concluzii se bazează pe înregistrările zborurilor și alte informații.

Agenția de Informații și Securitate a Sloveniei a confirmat luni sosirea reprezentanților Black Cube în decembrie, dar nu a putut confirma că aceștia s-au întâlnit cu Janša, liderul partidului de opoziție SDS, care conduce în sondaje.

„Înaltă trădare”

Mass-media slovenă a făcut legătura între prezența Black Cube și ceea ce guvernul numește o campanie de denigrare orientată împotriva sa.

Acuzațiile vin în urma publicării unor înregistrări secrete ale unui fost ministru al justiției, ale unui avocat proeminent și ale unui lobbyist, care se lăudau, se pare, cu legături politice, trafic de influență și finanțare secretă.

Cei trei susțin că au fost atrași în capcane sub forma unor interviuri de angajare frauduloase, înregistrați pe ascuns și apoi editați selectiv pentru a insinua comiterea unor fapte ilegale.

Prim-ministrul Robert Golob a condamnat presupusa implicare a Black Cube ca fiind un „atac la adresa democrației” și l-a acuzat pe Janša de „înaltă trădare”. Premierul a promis, de asemenea, o anchetă.

Un purtător de cuvânt al serviciului de informații sloven a declarat site-ului de știri Euractiv că amestecul unei agenții private de informații în perioada premergătoare alegerilor parlamentare poate constitui „o amenințare la adresa securității naționale”.

Black Cube nu a răspuns la solicitarea de comentarii din partea Reuters. Janša neagă că s-ar fi întâlnit cu reprezentanții companiei.

„Cel mai mare scandal de la independență”

Dacă SDS-ul pro-israelian al lui Janša va câștiga alegerile de duminică, acest lucru ar putea schimba probabil politicile Sloveniei privind Orientul Mijlociu, întrucât partidul liberal Mișcarea Libertății al actualului premier Golob a fost un susținător vocal al palestinienilor.

Sub conducerea sa, Slovenia a recunoscut un stat palestinian independent și a introdus anul trecut o interdicție privind importurile de bunuri produse în teritoriile palestiniene ocupate de Israel.

Golob a declarat marți jurnaliștilor: „Faptul că... serviciile străine se amestecă în alegerile unui stat membru democratic al Uniunii Europene este ceva nemaiauzit.”

Într-o dezbatere dintre Janša și Golob de luni seara, Golob a afirmat că acesta este „cel mai mare scandal pe care l-am văzut în Slovenia de la independență.”

Janša a susținut că Golob încearcă să acopere corupția din propriile rânduri.

Agenți israelieni de elită

Black Cube, care menționează pe site-ul său că a fost fondată în 2011 de veterani ai unităților de elită ale serviciilor secrete israeliene, afirmă că se ocupă exclusiv de litigii și de infracțiuni economice și că își desfășoară activitatea în conformitate cu recomandările juridice.

Black Cube are reputația de a angaja foști agenți Mossad și s-a aflat în trecut în centrul atenției pentru înregistrarea secretă a unor interviuri înscenate în mai multe țări europene, inclusiv Belgia, a raportat Euractiv.

Black Cube (numele comercial al BC Strategy Ltd) este o agenție privată de informații cu sediul în Tel Aviv, Londra și Madrid. Fondată de către foști ofițeri de informații israelieni, Dan Zorella și Avi Yanus, compania este adesea descrisă drept un „Mossad privat” datorită metodelor sale sofisticate de operare.

Scandalul Black Cube - România

Înaltele oficialități ale Black Cube au primit pedepse cu suspendare pentru încercarea de a o intimida pe Laura Kövesi, pe atunci (2016) procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție din România, în prezent la conducerea Parchetului European.

Operațiunea de spionaj a fost cunoscută sub numele de cod „Tornado”. Deși au trecut mulți ani, consecințele juridice și ecourile acestui scandal rămân relevante în spațiul public.

Conform rechizitoriului DIICOT, operațiunea a fost orchestrată și finanțată de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, care ar fi plătit aproximativ 1 milion de lire sterline pentru aceste servicii.

Agenții israelieni au încercat în timpul operațiunii să spargă conturile de e-mail ale apropiaților lui Kövesi și au efectuat apeluri de hărțuire către familia acesteia.

În martie 2022, Dan Zorella, Avi Yanus și Gal Farchi au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției și au fost condamnați la câte 2 ani și 11 luni de închisoare cu suspendare. Aceștia au fost obligați să presteze muncă în folosul comunității în România.

Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a fost trimis în judecată, însă dosarul a întâmpinat blocaje repetate. Dragomir a fugit din România în 2020 înainte de o altă condamnare definitivă și s-a predat autorităților din Italia.

Investigațiile au arătat că Black Cube nu a avut un singur contract în țară. Un al doilea contract a fost încheiat în martie 2015 cu omul de afaceri Dan Adamescu (decedat între timp), având ca scop obținerea de informații care să-l ajute în problemele sale juridice.

Compania a susținut public, de repetate ori, că a operat în România cu convingerea că are „autorizație de la cel mai înalt nivel” al statului, susținând că li s-a comunicat că acțiunea lor este una oficială, susținută de servicii de informații

