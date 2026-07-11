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Premierul ungar Peter Magyar îl pune pe președintele Sulyok să-și semneze propria demitere

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photo-collage.png - 2026-07-11T194237.900
Președintele maghiar Tamás Sulyok. Foto: Profimedia
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Premierul ungar Peter Magyar a anunțat că noul Parlament va vota luni un amendament constituțional care pune capăt mandatului președintelui Tamas Sulyok. Dacă șeful statului va refuza să promulge actul normativ în termen de cinci zile, acesta riscă să fie demis de Parlament, scrie Agerpres.

„Luni, Adunarea Națională va aproba al 17-lea amendament la Legea Fundamentală. Președintele republicii va avea la dispoziție cinci zile pentru a-l semna. Dacă nu o face, în Parlament ar putea fi declanșată o procedură de demitere împotriva sa”, a indicat noul premier ungar.

Noul premier conservator proeuropean Peter Magyar a cerut în mod repetat îndepărtarea din funcții a președintelui Tamas Sulyok și a celorlalte „marionete” ale fostului premier conservator și naționalist Viktor Orban.

La două luni după ce a depus jurământul, pe 9 mai, Peter Magyar își continuă ofensiva într-un ritm amețitor pentru a realiza „schimbarea de regim” promisă în seara victoriei sale zdrobitoare la alegerile parlamentare din aprilie.

El a anunțat luna trecută „Operațiunea Focul Purificator”, care include revizuirea Constituției, argumentul invocat fiind prevenirea, pe viitor, a unei noi concentrări a puterii, asemenea celei din perioada Orban.

Înaintea adoptării acestei revizuiri constituționale, care trebuie precedată de o consultare publică, noul Parlament este chemat să voteze un amendament în 12 puncte care include, printre altele, demiterea președintelui Tamas Sulyok, ales de legislativul precedent, în care partidul Fidesz al lui Orban deținea majoritatea.

Alte inițiative promovate de Peter Magyar, al cărui partid, Tisza, dispune de o majoritate confortabilă de peste două treimi în Parlament, se concentrează asupra măsurilor „anticorupție”. Astfel, urmează să fie creat un organism denumit „Oficiul Național pentru Protecția și Recuperarea Activelor”, care va putea ancheta oficialii fostei puteri. În plus, Ungaria va adera la Parchetul European (EPPO).

Noul premier a lansat și un atac spectaculos asupra mass-mediei publice, pe care o acuză de partizanat în favoarea lui Orban. Marți, principalul canal de televiziune și principalul post de radio public și-au suspendat emisiunile de știri, în așteptarea constituirii unor noi structuri editoriale.

Partidul Fidesz acuză, la rândul său, o tentativă de instaurare a „unui regim autocratic”, adică exact același lucru pentru care Viktor Orban a fost acuzat în perioada în care s-a aflat la putere.

Editor : Ș.A.

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