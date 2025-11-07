Premierul ungar Viktor Orban se află la Washington, delegația sa fiind primită la Casa Albă de președintele american Donald Trump. Premierul de la Budapesta este însoțit de ministrul de Externe Péter Szijjártó și de alți oficiali de rang înalt. Întâlnirea se preconizează că se va concentra pe încercările Statelor Unite de a convinge Ungaria să renunțe la dependența de petrolul rusesc. În cadrul conferinței de presă comune a celor doi lideri, retragerea unei brigăzi americane din România a fost menționată.

Trump, întrebat despre trupele americane staționate la noi. „Relația cu România este foarte bună”

ACTUALIZARE 20:15 Un jurnalist a întrebat dacă numărul soldaților americani staționați în România va suferi modificări. Secretarul de Război, Pete Hegseth, a confirmat că forțele americane vor rămâne în România, doar rotația acestora urmând să fie modificată. Președintele Trump a confirmat acest lucru, numid românii „un popor grozav”.

„Ceea ce fac este să facă ajustări. Mutăm trupele. Numărul total rămâne același, doar redistribuim oamenii. Îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav”, a spus el, cu referire la decizia Pentagonului de a redimensiona trupele americane staționate în România.

Întrebat dacă Petagonul nu a ținut cont de părerea sa în acest context, Trump a negat, spunând că este vorba despre ajustări și rugându-l pe secretarul de Război Pete Hegseth să adauge detalii.

Trupe americane vor rămâne staţionate în România, dar vor exista unele modificări în modul de rotaţie a militarilor, le-a declarat reporterilor şeful Pentagonului.

Trump a insistat, adăugând că „relația cu România este una foarte bună”.

Trump: Dacă va fi un summit pentru pace, aș vrea să fie la Budapesta

ACTUALIZARE 20.05 Jurnaliștii ungari insistă să îl întrebe pe președintele american Donald Trump cu privire la summitul de la Budapesta, amânat în prezent, dintre el și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și cu privire la posibilitatea unei întâlniri între ei la Budapesta în acest an. Trump a reafirmat că se va întâlni cu Putin la momentul potrivit, dar că ar prefera ca întâlnirea să aibă loc la Budapesta.

Trump a fost întrebat care crede că sunt principalele obstacole în calea organizării unui summit cu Putin. Președintele american a spus că dezbaterea fundamentală se poartă asupra faptului că Putin nu dorește să pună deocamdată capăt războiului, adăugând că el crede că, mai devreme sau mai târziu, va dori și Putin pacea. Și asta pentru că pierde 7.000 de militari în fiecare săptămână, mai mult decât Ucraina, și că războiul este foarte costisitor pentru Rusia.

Președintele american a afirmat că războiul ar fi trebuit să dureze o săptămână, dar durează de patru ani. El a mai afirmat că ar fi putut opri războiul, fără ca Ucraina să piardă vreo parte din teritoriu. Trump a explicat că a anulat summitul prevăzut la Budapesta pentru că a apreciat că nu a fost realizat niciun progres în ideea unei păci.

Orban critică Europa și crede că Ucraina nu poate câștiga războiul

ACTUALIZARE 19:55 Donald Trump a fost întrebat dacă se va întâlni în curând cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta și când se va încheia războiul din Ucraina. El a răspuns că vor discuta primul punct, dar că decizia ar putea fi anunțată ulterior. În ceea ce privește al doilea punct, președintele american a declarat că nu crede că conflictul se va încheia în curând. El a repetat ideea că, dacă el ar fi fost președinte, războiul din Ucraina nu ar fi avut loc. „Am moștenit acest război”, a spus Trump.

În răspunsul său, Orbán a declarat că Trump depune eforturi considerabile pentru pace, dar că problema rezidă în lipsa de sprijin din partea Bruxelles-ului și a țărilor europene, precum și în lipsa de unitate a răspunsului occidental. El a adăugat că doar guvernele american și ungar sunt în favoarea păcii, toate celelalte considerând că Ucraina poate câștiga războiul pe câmpul de luptă, ceea ce el nu crede. Președintele american chiar a insistat ca Orban să își întărească această declarație, întrebându-l: „Deci crezi că Ucraina nu poate câștiga?”. Răspunsul lui Orban a venit după un moment de ezitare: „Se pot întâmpla și miracole, sigur”.

Trump crede că Orban poate câștiga alegerile

ACTUALIZARE 19:50 La începutul conferinței de presă, răspunzând la o întrebare, președintele american a menționat amploarea problemei migrației în Europa și, în acest sens, l-a lăudat pe premierul ungar, pe care l-a descris ca fiind foarte popular în țara sa.

„Ei ar trebui să respecte Ungaria şi să respecte acest lider foarte, foarte puternic, pentru că el a avut dreptate în ce priveşte imigraţia”, a declarat Trump în faţa presei.



„Uitaţi-vă ce i s-a întâmplat Europei cu imigraţia, au oameni care inundă Europa, de peste tot, şi asta îi dăunează”, a adăugat preşedintele american.

Prim-ministrul Orban și-a exprimat apoi bucuria de a-l reîntâlni pe Donald Trump la Casa Albă. „Sunt foarte recunoscător pentru restabilirea relațiilor bilaterale”, a declarat Viktor Orbán, adăugând: „Suntem gata să inaugurăm o nouă eră în relațiile ungaro-americane”.

Președintele american Donald Trump a reafirmat că îl consideră pe premierul ungar un mare lider, care, în opinia sa, nu este apreciat de toți, dar este respectat de toți, înainte de a adăuga că este convins că Viktor Orbán va obține un succes răsunător la alegerile parlamentare ungare de anul viitor.

Președintele american a declarat că nu cunoaște adversarii politici ai lui Viktor Orbán în Ungaria, dar s-a arătat convins de succesul acestuia. El a reamintit apoi că cooperarea economică dintre Statele Unite și Ungaria a fost excelentă în ultima perioadă și că, prin urmare, nu vede de ce ungurii ar schimba cursul, având în vedere investițiile americane importante care afluau în țara lor.

„Avem o relație fantastică, o să-l susținem”, a spus Trump. „Avem o relație grozavă cu Ungaria”, a spus președintele american.

Situația Ungariei nu e ușoară, recunoaște Trump

ACTUALIZARE 19.48 Donald Trump a recunoscut că situația Ungariei în ceea ce privește aprovizionarea cu energie nu este ușoară.

Întrebat despre achizițiile de petrol rusesc, Trump a recunoscut: „Ungaria se află într-o situație diferită în această privință”, a adăugat el, referindu-se la izolarea sa, care complică situația. El a declarat apoi că multe alte țări europene „cumpără petrol rusesc de ani de zile”.

În cele din urmă, întrebat în legătură cu posibilitatea ca Ungaria să fie exceptată de la sancțiunile vizând petrolul rusesc, Donald Trump a declarat: „Vom examina chestiunea”.

Trump, întrebat cu cine are relații bune: UE sau Orban?

ACTUALIZARE 19:45 La scurt timp după sosirea premierului ungar la Casa Albă, Viktor Orbán și Donald Trump au început conferința de presă comună, în cadrul căreia au răspuns întrebărilor jurnaliștilor pe diverse teme, într-o manieră destul de informală.

Întrebat dacă are relații mai bune cu liderii UE sau cu Viktor Orbán, Donald Trump a răspuns că nu trebuie să aleagă, că are relații bune cu toată lumea și că Ungaria face parte, de asemenea, din Uniunea Europeană, dar că împărtășește opinia lui Viktor Orbán cu privire la problema migrației.

Viktor Orbán a declarat că Ungaria împărtășește opinia președintelui american cu privire la numeroase subiecte, în special problema migrației și pacea în Ucraina. El a adăugat că Ungaria este, de fapt, o mică insulă în vastul ocean liberal, unde luptă pentru pace, la fel ca americanii.

Știrea inițială

Pentru Orban, prioritatea este să convingă administrația americană să aprobe dorința Ungariei de a cumpăra petrol rusesc, într-un moment în care administrația SUA le cere aliaților să renunțe la astfel de achiziții care susțin mașinăria de război a Moscovei.

De altfel, președintele american s-a exprimat în privința doleanței Ungariei, spunând că nu este de acord cu derogări pentru aceasta, în ciuda prieteniei sale cu Viktor Orban.

Este neclar dacă Orban va reuși, dar el a susținut că, pentru Ungaria, cumpărarea de petrol din Rusia „este o chestiune de viață și de moarte”.

Considerat drept cel mai mare susținător al lui Vladimir Putin în Uniunea Europeană, Orbán a menținut relații cordiale cu Kremlinul, în ciuda războiului acestuia împotriva Ucrainei. În același timp, e a câștigat prietenia lui Trump și admirația lumii MAGA, care consideră Ungaria un exemplu strălucit de naționalism conservator, în ciuda erodării instituțiilor sale democratice.

Orbán și Trump au opinii similare în ceea ce privește poziția anti-imigrație, dar dependența Ungariei de petrolul rusesc nu este o chestiune care îi unește. Ei au discutat deja pe această temă la telefon, după ce Trump a cerut europenilor să renunțe la achizițiile de petrol rusesc.

Cei doi lideri prezintă temele principale de discuție

Prim-ministrul ungara fost întâmpinat la sosire de președintele american Donald Trump. În acel moment, câțiva jurnaliști au încercat să-l întrebe, în special despre posibilitatea unui summit la Budapesta cu președintele rus Vladimir Putin. El a răspuns că acest lucru era încă posibil.

Singurul răspuns al președintelui american la întrebare, în timp ce îl ținea de mână pe Orbán, a fost că există încă o șansă, apoi a spus despre Orban: „Mare lider!”.

Imediat după sosirea la Casa Albă, premierul ungar a fost invitat de președintele american la un lunch de lucru. Cei doi lideri au răspuns întrebărilor, într-o conferință de presă comună.

Editor : Marina Constantinoiu