Premierul Ungariei și cel al Suediei se ceartă pe X: „Poporul suedez merită mai bine”/ „Orban este disperat”

Prim-ministrul maghiar Viktor Orban a atacat luni guvernul suedez pentru modul în care acesta gestionează criminalitatea organizată în Suedia, afirmând că sistemul judiciar din această ţară nu îi condamnă pe cei responsabili de exploatarea minorilor şi citând în acest sens în mod eronat o ştire a AFP. În replică, Omologul său suedez Ulf Kristersson a spus că Orban „destructurează statul de drept în propria țară” și „e disperat”.

„Guvernul suedez ne ţine lecţii asupra statului de drept. Între timp, potrivit unui articol din Die Welt, reţelele criminale exploatează copii suedezi ca ucigaşi, ştiind că sistemul nu îi condamnă”, a scris Orban pe reţeaua socială X.

„O ţară altădată cunoscută pentru ordine şi securitate este pe cale să se prăbuşească: peste 280 de minore arestate pentru crimă, familii trăind în teamă. Este sfâşietor. Poporul suedez merită mai bine!”, a spus premierul Ungariei, citat de Agerpres.

Omologul său suedez Ulf Kristersson a reacţionat imediat, denunţând „minciuni scandaloase”.

„Nimic de mirare din partea unui om care destructurează statul de drept în propria ţară. Orban este disperat odată cu apropierea viitoarelor alegeri ungare”, a scris premierul suedez pe X.

Articolul citat de liderul ungar este o ştire a AFP preluată de cotidianul german Die Welt şi care descrie rolul, încă vag, al tinerelor fete în criminalitatea organizată din Suedia. Cifrele citate în articol, obţinute de AFP, provin de la Autoritatea suedeză de urmărire penală.

Cele „280 de minore arestate pentru crimă” invocate de Orban sunt în realitate 280 de fete, cu vârste între 15 şi 17 ani, urmărite pentru trei categorii de infracţiuni cumulate: crime, omucideri, incluzând omucideri involuntare, şi agresiuni în 2024, potrivit datelor parchetului. În acel an, au existat 4 cazuri de crime şi omucideri şi 277 de cazuri de agresiune.

„O persoană a fost urmărită penal pentru aceste trei categorii” de infracţiune, de unde diferenţa de un caz, explică Kristina Klerdal, analistă în cadrul Ministerului Public.

Aceste date nu sunt neapărat legate de criminalitatea organizată.

Potrivit Consiliului pentru Prevenţia Crimei (BRA), 92 de cazuri de violenţă mortală au fost înregistrate în Suedia în 2024, nivelul cel mai scăzut după 2014.

Ungaria lui Viktor Orban este în colimatorul Uniunii Europene de ani de zile cu privire la respectarea principiilor statului de drept.

În cel de-al şaselea său raport anual, Comisia Europeană a criticat Budapesta, afirmând că nu s-a realizat „niciun progres” în materie de transparenţă a justiţiei, independenţă a mass-media şi protecţie a societăţii civile.

