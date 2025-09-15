Live TV

Premierul Ungariei și cel al Suediei se ceartă pe X: „Poporul suedez merită mai bine”/ „Orban este disperat”

Data publicării:
orban ulf
Foto: Profimedia

Prim-ministrul maghiar Viktor Orban a atacat luni guvernul suedez pentru modul în care acesta gestionează criminalitatea organizată în Suedia, afirmând că sistemul judiciar din această ţară nu îi condamnă pe cei responsabili de exploatarea minorilor şi citând în acest sens în mod eronat o ştire a AFP. În replică, Omologul său suedez Ulf Kristersson a spus că Orban „destructurează statul de drept în propria țară” și „e disperat”.

„Guvernul suedez ne ţine lecţii asupra statului de drept. Între timp, potrivit unui articol din Die Welt, reţelele criminale exploatează copii suedezi ca ucigaşi, ştiind că sistemul nu îi condamnă”, a scris Orban pe reţeaua socială X.

„O ţară altădată cunoscută pentru ordine şi securitate este pe cale să se prăbuşească: peste 280 de minore arestate pentru crimă, familii trăind în teamă. Este sfâşietor. Poporul suedez merită mai bine!”, a spus premierul Ungariei, citat de Agerpres.

Omologul său suedez Ulf Kristersson a reacţionat imediat, denunţând „minciuni scandaloase”.

„Nimic de mirare din partea unui om care destructurează statul de drept în propria ţară. Orban este disperat odată cu apropierea viitoarelor alegeri ungare”, a scris premierul suedez pe X.

Articolul citat de liderul ungar este o ştire a AFP preluată de cotidianul german Die Welt şi care descrie rolul, încă vag, al tinerelor fete în criminalitatea organizată din Suedia. Cifrele citate în articol, obţinute de AFP, provin de la Autoritatea suedeză de urmărire penală.

Cele „280 de minore arestate pentru crimă” invocate de Orban sunt în realitate 280 de fete, cu vârste între 15 şi 17 ani, urmărite pentru trei categorii de infracţiuni cumulate: crime, omucideri, incluzând omucideri involuntare, şi agresiuni în 2024, potrivit datelor parchetului. În acel an, au existat 4 cazuri de crime şi omucideri şi 277 de cazuri de agresiune.

„O persoană a fost urmărită penal pentru aceste trei categorii” de infracţiune, de unde diferenţa de un caz, explică Kristina Klerdal, analistă în cadrul Ministerului Public.

Aceste date nu sunt neapărat legate de criminalitatea organizată.

Potrivit Consiliului pentru Prevenţia Crimei (BRA), 92 de cazuri de violenţă mortală au fost înregistrate în Suedia în 2024, nivelul cel mai scăzut după 2014.

Ungaria lui Viktor Orban este în colimatorul Uniunii Europene de ani de zile cu privire la respectarea principiilor statului de drept.

În cel de-al şaselea său raport anual, Comisia Europeană a criticat Budapesta, afirmând că nu s-a realizat „niciun progres” în materie de transparenţă a justiţiei, independenţă a mass-media şi protecţie a societăţii civile.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
bile de la loto
2
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
3
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
Military Parade In Beijing China
5
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele...
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
Digi Sport
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
Oana Țoiu, după ce Rusia a ironizat autoritățile române: „Rușii nu au...
Traian Băsescu
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că...
BUCURESTI - SEMNARE CONTRACT AUTOSTRADA - MINISTERUL TRANSPORTUR
Scandalul plafonării ia amploare. Grindeanu acuză că unii comercianți...
adrian caciu face declaratii
Cu cât va crește inflația în noiembrie, dacă se elimină plafonarea...
Ultimele știri
Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru că ar fi furat colete de 3.700 euro de pe Aeroportul Otopeni
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
Donald Trump amenință că va declara stare urgență în Washington. Ce l-a înfuriat pe liderul de la Casa Albă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Chris Wright
Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară din Rusia, avertizează trimisul lui Trump
avion Rafale
Emmanuel Macron anunță că Franța trimite trei avioane de luptă Rafale în Polonia, pentru a proteja spațiul aerian polonez
Maria Malmer Stenergard
Suedia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după încălcarea spaţiului aerian polonez: „Este o ameninţare pentru securitatea europeană”
lucrari centrala ungaria profimedia
Curtea de Justiție a UE anulează o decizie care autoriza Ungaria să subvenţioneze construcţia de reactoare nucleare ruseşti
Viktor Orban.
Un ministru slovac propune introducerea pregătirii militare obligatorii din cauza pretențiilor teritoriale ale lui Viktor Orban
Partenerii noștri
Pe Roz
Căsnicia dintre Nicole Kidman și Keith Urban, pe butuci?! Un apropiat a rupt tăcerea: „E ca și cum fiecare ar...
Cancan
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Pensia după 40 de ani de muncă: câți bani poți încasa conform noilor reguli
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în...
Pro FM
Divorț la Hollywood. Un rapper celebru a fost părăsit de soție cu doar patru zile înainte de a aniversa 29 de...
Film Now
Cei doi copii sunt totul pentru el. Colin Farrell, însoțit de băiatul lui adolescent, la gala Emmy. Actorul...
Adevarul
Schengen după șase luni: Ce s-a schimbat în transporturile din România
Newsweek
La ce nivel vor ajunge pensiile militare în 2026? Când va crește vârsta de pensionare în sistem?
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
De ce Sofia Vergara a ratat Premiile Emmy 2025. Actrița a ajuns de urgență la spital aproape desfigurată: „O...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea