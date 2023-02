Vedetele au impresionat cu aparițiile lor în ținute extravagante și creații ale marilor case de modă la cea de-a 65-a gală a premiilor Grammy, care a avut loc duminică, 5 februarie, la Los Angeles. Seara va rămâne în istorie după ce Beyonce a devenit cel mai premiat artist la Grammy Awards.

Taylor Swift Deschide galeria foto

Lista completă a câștigătorilor de la premiile Grammy 2023

GENERAL:

- Albumul anului: „Harry's House”

- Harry Styles - Înregistrarea anului: „About Damn Time” - Lizzo

- Cântecul anului: „Just Like That” - Bonnie Raitt

- Cel mai bun artist debutant: Samara Joy

POP:

- Cea mai bună interpretare pop duo/grup: „Unholy”

- Sam Smith & Kim Petras - Cel mai bun album pop vocal: „Harry's House”

- Harry Styles - Cea mai bună interpretare pop solo: „Easy on Me” - Adele

DANCE/ELECTRONIC:

- Cea mai bună înregistrare dance: „Break My Soul”

- Beyonce - Cel mai bun album Dance/Electronic: „Renaissance” - Beyonce

ROCK:

- Cel mai bun cântec rock: „Broken Horses”

- Brandi Carlile - Cea mai bună interpretare rock: „Broken Horses”

- Brandi Carlile - Cea mai bună interpretare metal: „Degradation Rules”

- Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi

- Cel mai bun album rock: „Patient Number 9” - Ozzy Osbourne

ALTERNATIV:

- Cea mai bună interpretare alternativ: „Chaise Longue” - Wt Leg

- Cel mai bun album alternativ: „Wet Leg”

- Wet Leg R&B: - Cea mai bună interpretare

R&B tradiţională: „Plastic Off the Sofa” - Beyonce

- Cea mai bună interpretare R&B: „Hrs & Hrs”

- Muni Long - Cel mai bun cântec

R&B:

- Cea mai bună interpretare R&B tradiţională: „Plastic Off the Sofa” - Beyonce

- Cea mai bună interpretare R&B: „Hrs & Hrs” - Muni Long

- Cel mai bun cântec R&B: „Cuff It” - Beyonce

- Cel mai bun album R&B: „Black Radio III” - Robert Glasper

RAP:

- Cel mai bun album rap: „Mr. Morale & The Big Steppers” - Kendrick Lamar

- Cea mai bună interpretare rap: „The Heart Part 5” - Kendrick Lamar

- Cel mai bun cântec rap: „The Heart Part 5” - Kendrick Lamar

- Cea mai bună interpretare de rap melodic: „Wait For U” - Future Ft. Drake & Tems

COUNTRY:

- Cea mai bună interpretare country solo: „Live Forever”

- Willie Nelson - Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: „Never Wanted To Be That Girl”

- Carly Pearce & Ashley McBryde - Cel mai bun cântec country: „Til You Can't” - Cody Johnson

- Cel mai bun album country: „A Beautiful Time” - Willie Nelson.

Beyonce a devenit cel mai premiat artist din istorie la Grammy Awards

Cântăreaţa americană Beyonce a devenit cel mai premiat artist din istoria galei Grammy Awards, după ce a câştigat duminică seară la Los Angeles patru trofee - care au ridicat bilanţul victoriilor obţinute de-a lungul carierei sale la 32, informează agenţiile de presă AFP şi Reuters.

Cântăreaţa americană, care a primit nouă nominalizări la ediţia din acest an a premiilor Grammy, s-a impus deocamdată la patru categorii: „cel mai bun album dance/electronic” („Renaissance”), „cea mai bună înregistrare dance/electro” („Break my soul”), „cea mai bună interpretare tradiţională R&B” („Plastic off the sofa”) şi „cel mai bun cântec R&B” („Cuff It„), scrie Agerpres.

Precedentul record - 31 de premii Grammy - îi aparţinea regretatului dirijor de muzică clasică Georg Solti. „Încerc să nu devin prea emoţionată. Încerc doar să mă bucur de această seară. Vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru că mă protejează. Îţi mulţumesc, Dumnezeu!”, a declarat artista americană.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De asemenea, cântăreaţa pop le-a mulţumit membrilor familiei sale şi a transmis un mesaj comunităţii LGBTQ. „Vă mulţumesc pentru dragostea voastră şi pentru faptul că aţi reinventat acest gen muzical”. La sfârşitul anului trecut, Beyonce a egalat recordul deţinut până atunci de soţul ei, rapperul Jay-Z, artistul cu cele mai multe nominalizări din istoria premiilor Grammy - 88.

Editor : Loredana Bancăș