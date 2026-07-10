Live TV

Presa iraniană afirmă că 43 de milioane de persoane au participat la ceremoniile funerare ale lui Khamenei

Data publicării:
Mourners Bid Farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei
Persoane îndoliate care transportă sicriul fostului Lider Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în orașul Mashhad din Iran, joi, 9 iulie. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Între 41 și 43 de milioane de persoane au participat la ceremoniile funerare de șase zile organizate în memoria fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost asasinat, relatează presa iraniană, citată de Al Jazeera.

Postul iranian Press TV a calificat funeraliile lui Khamenei drept „cea mai mare procesiune la care a asistat vreodată lumea”. Ceremoniile au avut loc în cinci orașe: Teheran, Qom, Najaf, Karbala și Mashhad.

Ceremoniile funerare publice oficiale au început sâmbăta trecută, când zeci de mii de iranieni s-au adunat la complexul religios Grand Mosalla din Teheran, unde a fost expus sicriul lui Khamenei.

Au fost prezente delegații ale aliaților regionali ai Iranului: Hamas și Jihadul Islamic din Gaza, Hezbollah din Liban și Houthiții din Yemen.

Khamenei a fost înmormântat în cel mai sfânt lăcaș de cult șiit al țării, moscheea Imamului Reza, la mai mult de patru luni după ce a fost ucis într-un atac americano-israelian asupra complexului său din centrul Teheranului.

Înhumarea a avut loc după o săptămână de procesiuni funerare în masă, adunări şi ceremonii de doliu, care au coincis cu o reizbucnire a conflictului cu Statele Unite, după săptămânile de armistiţiu în războiul care durează de patru luni.

Ali Khamenei a fost ucis în primele atacuri ale războiului lansat de Statele Unite şi Israel la 28 februarie. SUA şi Iran au convenit un armistiţiu luna trecută.

Trupul lui Khamenei a fost transportat încet cu un camion pe străzile aglomerate din Mashhad, spre cupola aurită şi minaretele moscheii, însoţit, de o parte şi de alta, de clerci cu turbane albe.

În spate veneau participanţi îmbrăcaţi în negru, fluturând steaguri iraniene, fotografii cu Khamenei şi pancarte roşii cu sloganuri revoluţionare.

Înhumarea a fost punctul culminant al unei săptămâni de evenimente funerare atât în Iran cât şi în Irak, la care liderii clericali ai Republicii Islamice au încurajat să participe mulţimi uriaşe, într-un efort de a etala puterea şi fervoarea ideologică a statului teocratic.

Deşi a supravieţuit campaniei militare de mai multe luni a Statelor Unite şi Israelului, Iranul se confruntă cu provocări interne uriaşe, iar moştenirea conducerii de 37 de ani a lui Khamenei este aprig disputată.

Locul în care se află Mojtaba Khamenei - proclamat lider suprem de către o adunare a clericilor la începutul lunii martie, la o săptămână după moartea tatălui său - a rămas un mister pentru iranieni. El nu a mai apărut în public de la începutul războiului şi, deşi a transmis declaraţii scrise, nu a fost publicată nicio imagine, înregistrare video sau audio cu acesta.

Mojtaba Khamenei a suferit răni debilitante în atacul care i-a ucis tatăl, faţa i-a fost desfigurată şi a fost grav rănit la membre. Surse de rang înalt de la Teheran au declarat că el se recuperează, dar încă nu se simte suficient de bine pentru a gestiona apariţii publice.

Serviciile de securitate ale statului încearcă, de asemenea, să îi limiteze expunerea în cazul unor noi atacuri americane.

În timp ce mulţimea se aduna la Mashhad în aşteptarea cortegiului, se scandau sloganuri cerând răzbunare pe preşedintele american Donald Trump pentru uciderea liderului suprem.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
alegeri parlamentare 2020
2
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni...
Gabi-Muresan
3
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
iran-teheran - 3 martie 2026
4
Armata SUA a lansat noi atacuri asupra Iranului. Trump: „Vom riposta și mai puternic”...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
5
Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să...
"E clar că Mondialul este aranjat!" Reacții virulente, după scenele din Franța - Maroc 2-0
Digi Sport
"E clar că Mondialul este aranjat!" Reacții virulente, după scenele din Franța - Maroc 2-0
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iranian Children And Pro-Government Rally, Tehran - 12 Jan 2026
Iranul acuză NATO de „agresiuni împotriva poporului său”. Mesajul dur transmis de Teheran după summitul Alianței de la Ankara
a
Explozii raportate în sudul Iranului, a treia zi consecutiv. Un oficial SUA spune că armata americană nu a atacat
President Trump Speaks On White House Religious Liberty Commission Report
Israelul a transmis Statelor Unite informații privind un nou complot iranian de asasinare a lui Trump
Iraq: Funeral Of Iranian Supreme Leader Ali Khamenei
Iranul l-a îngropat pe Ali Khamenei și odată cu bătrânul ayatollah s-a dus și atitudinea reținută față de jignirile americanilor
Război în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Iranul riscă reaprinderea unui război: Teheranul e dispus să acționeze cu încăpățânare chiar și când poate suferi pierderi masive
Recomandările redacţiei
sigla pnl
PNL ar putea organiza un nou Congres în august sau septembrie...
Incendii devastatoare în Spania.
Incendiu de vegetație devastator în Spania, 11 oameni au murit...
petrisor peiu face declaratii
Petrișor Peiu îl atacă pe Nicușor Dan, după ce președintele a spus că...
tandarei
Atac armat la Țăndărei: patru oameni au deschis focul asupra unei...
Ultimele știri
Furtunile de praf au atins niveluri record în 2025. China s-a confruntat cu cel mai grav episod din ultimii zece ani
Tudorel Andrei, șeful INS, despre declinul demografic: „Migrația internațională a reușit să stabilizeze populația rezidentă a României”
Lavrov susține că Rusia va continua războiul în Ucraina până când va atinge obiectivele cerute de Putin în 2024
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie influentă de 63 de ani are o relație cu un tânăr de 25 de ani. Fiica ei "a luat-o razna" când a...
Cancan
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu...
Fanatik.ro
Antrenorul din România care a spus NU la 7.000.000 de dolari pe an. Ar fi fost cel mai mare contract pentru...
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Leo Messi, gest impresionant pentru Joao Paulo, jucătorul lui FCSB! Ce cadou i-a făcut superstarul. Foto
Adevărul
De la contesa-programatoare la „mama Wi-Fi”. Femeile care au schimbat lumea digitală
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Ce legătură de rudenie aveau Bonnie Tyler și Catherine Zeta-Jones. Actrița e profund afectată de moartea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Shakira i-a rostit numele: ”A fost primul! Îi voi fi mereu recunoscătoare”
Pro FM
Adda, confesiune din vacanță și imagini în costum de baie: "Eram supărată că nu am reușit să slăbesc 4 kg"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filme cu Tom Holland. Cele mai bune producții cu actorul din „Spider-Man”
Adevarul
Colțul de rai de la granița României unde oamenii trăiesc ca acum sute de ani. Drama unui sat uitat de lume...
Newsweek
Care pensionari au primit deja pensia pe card? Din ce orașe sunt? La ce bănci au cont?
Digi FM
Cine este Alex Stamate? Fenomenul viral care a răvășit TikTok-ul, dezbătut la matinalul Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Bursuc surprins în cotețul găinilor, în Bacău. Reacția neașteptată a animalului când s-a trezit înconjurat de...
Film Now
Cine e actrița considerată revelația din "Odiseea". Tom Holland și Matt Damon, în rolurile carierei
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...