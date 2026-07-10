Presa iraniană afirmă că 43 de milioane de persoane au participat la ceremoniile funerare ale lui Khamenei

Între 41 și 43 de milioane de persoane au participat la ceremoniile funerare de șase zile organizate în memoria fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost asasinat, relatează presa iraniană, citată de Al Jazeera.

Postul iranian Press TV a calificat funeraliile lui Khamenei drept „cea mai mare procesiune la care a asistat vreodată lumea”. Ceremoniile au avut loc în cinci orașe: Teheran, Qom, Najaf, Karbala și Mashhad.

Ceremoniile funerare publice oficiale au început sâmbăta trecută, când zeci de mii de iranieni s-au adunat la complexul religios Grand Mosalla din Teheran, unde a fost expus sicriul lui Khamenei.

Au fost prezente delegații ale aliaților regionali ai Iranului: Hamas și Jihadul Islamic din Gaza, Hezbollah din Liban și Houthiții din Yemen.

Khamenei a fost înmormântat în cel mai sfânt lăcaș de cult șiit al țării, moscheea Imamului Reza, la mai mult de patru luni după ce a fost ucis într-un atac americano-israelian asupra complexului său din centrul Teheranului.

Înhumarea a avut loc după o săptămână de procesiuni funerare în masă, adunări şi ceremonii de doliu, care au coincis cu o reizbucnire a conflictului cu Statele Unite, după săptămânile de armistiţiu în războiul care durează de patru luni.



Ali Khamenei a fost ucis în primele atacuri ale războiului lansat de Statele Unite şi Israel la 28 februarie. SUA şi Iran au convenit un armistiţiu luna trecută.



Trupul lui Khamenei a fost transportat încet cu un camion pe străzile aglomerate din Mashhad, spre cupola aurită şi minaretele moscheii, însoţit, de o parte şi de alta, de clerci cu turbane albe.



În spate veneau participanţi îmbrăcaţi în negru, fluturând steaguri iraniene, fotografii cu Khamenei şi pancarte roşii cu sloganuri revoluţionare.



Înhumarea a fost punctul culminant al unei săptămâni de evenimente funerare atât în Iran cât şi în Irak, la care liderii clericali ai Republicii Islamice au încurajat să participe mulţimi uriaşe, într-un efort de a etala puterea şi fervoarea ideologică a statului teocratic.



Deşi a supravieţuit campaniei militare de mai multe luni a Statelor Unite şi Israelului, Iranul se confruntă cu provocări interne uriaşe, iar moştenirea conducerii de 37 de ani a lui Khamenei este aprig disputată.



Locul în care se află Mojtaba Khamenei - proclamat lider suprem de către o adunare a clericilor la începutul lunii martie, la o săptămână după moartea tatălui său - a rămas un mister pentru iranieni. El nu a mai apărut în public de la începutul războiului şi, deşi a transmis declaraţii scrise, nu a fost publicată nicio imagine, înregistrare video sau audio cu acesta.



Mojtaba Khamenei a suferit răni debilitante în atacul care i-a ucis tatăl, faţa i-a fost desfigurată şi a fost grav rănit la membre. Surse de rang înalt de la Teheran au declarat că el se recuperează, dar încă nu se simte suficient de bine pentru a gestiona apariţii publice.



Serviciile de securitate ale statului încearcă, de asemenea, să îi limiteze expunerea în cazul unor noi atacuri americane.



În timp ce mulţimea se aduna la Mashhad în aşteptarea cortegiului, se scandau sloganuri cerând răzbunare pe preşedintele american Donald Trump pentru uciderea liderului suprem.

Editor : M.C