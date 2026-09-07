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Presa rusă publică un presupus plan de pace în Ucraina al lui Donald Trump

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Putin Meets Trump Envoys Witkoff and Kushner in Moscow
Putin s-a întâlnit la Moscova cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Foto: Profimedia
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Mass-media ruse au publicat detalii despre un presupus plan de pace pentru Ucraina, care ar fi fost elaborat de reprezentanții președintelui american Donald Trump. Potrivit portalului ucrainean Glavcom, care se bazează pe aceste relatări, proiectul prevede, printre altele, retragerea parțială a trupelor ucrainene din Donbas, precum și crearea unor zone tampon sub egida ONU. În plus, Ucraina ar trebui să consacre în Constituția sa neutralitatea și să renunțe, prin referendum, la recuperarea cu forța a teritoriilor în cauză, scrie focus.de.

Principalele puncte ale presupusului plan de pace:

  • Încetarea completă a focului
  • Referendum și alegeri anticipate în Ucraina
  • Restricționarea forțelor armate ucrainene
  • Renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO
  • Retragerea forțelor armate ucrainene din anumite părți ale Donbasului și din anumite părți ale regiunii Zaporojie, unde urmează să fie staționat un contingent al ONU

Pachetul de măsuri prezintă un cadru general menit să înghețe efectiv conflictul înainte de a se trece la o soluționare politică, notează și voennoedelo.com.

Una dintre măsurile propuse ar presupune ca forțele ucrainene să părăsească partea din Donbass care se află încă sub controlul lor. În cadrul aceluiași acord, Rusia s-ar angaja să nu-și desfășoare trupele în acea zonă. Planul s-ar putea aplica, așadar, aglomerării Slaviansk-Hramatorsk, ale cărei orașe sunt încă controlate de armata ucraineană.

Cele două părți ar fi separate de o zonă tampon supravegheată de un contingent al ONU. Un mecanism similar este propus și pentru o parte din regiunea Zaporojie, în timp ce jurisdicția ucraineană asupra acelui teritoriu ar rămâne în vigoare.

O altă condiție majoră se referă la viitoarea politică externă a Ucrainei. Țara ar trebui să-și oficializeze statutul de nealiniere și să renunțe la aderarea la NATO la nivel constituțional. Ulterior, ar urma să aibă loc un referendum și alegeri.

După aceea, noile autorități ucrainene ar trebui să semneze un acord de pace complet cu Rusia. Documentul ar fi ratificat printr-o procedură specială care implică Organizația Națiunilor Unite, a relatat Voiennoie Obojreniie.

Trump a confirmat că administrația sa are propriile propuneri pentru încheierea conflictului, menționând totodată că ideea de bază în sine nu este nouă. El i-a descris pe Kushner și Witkoff drept negociatori puternici trimiși la Kiev pentru a stabili dacă se pot înregistra progrese.

În urma discuțiilor, Kushner a declarat că Trump le-a încredințat sarcina de a pregăti un pachet cuprinzător de pace menit să asigure prosperitate și stabilitate pe termen lung. Presa ucraineană a relatat însă că Kievul a considerat termenii propuși drept un ultimatum dur.

Moscova a reacționat cu reținere la inițiativa SUA. Consilierul prezidențial rus Anton Kobiakov a afirmat că era greu de înțeles cadrul propus pentru comunitatea internațională și și mai greu de pus în practică.

Vice-ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a subliniat, de asemenea, că Washingtonul ar trebui să țină seama de realitățile de pe teren atunci când lucrează la o soluționare a conflictului.

Despre vizitele la Moscova și Kiev, emisarul american Steve Witkoff a postat un comentariu pe X, dând asigurări că „s-au înregistrat progrese substanțiale”. Totodată, el subliniază că „președintele Trump depune eforturi susținute pentru a pune capăt uciderilor și pentru a contribui la instaurarea unei păci durabile”.

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„La indicația președintelui Trump, negociatorii Statelor Unite s-au deplasat atât la Moscova, cât și la Kiev, pentru a facilita continuarea dialogului în vederea încheierii războiului dintre Rusia și Ucraina.

Înaintea vizitei, părțile ruse și ucrainene au convenit asupra unei politici de încetare a focului pe o perioadă de trei zile, pentru a permite desfășurarea acestor discuții.

Trimisul special Witkoff, Jared Kushner și oficiali ai Consiliului Național de Securitate, ai Departamentului de Stat și ai Departamentului Trezoreriei s-au întâlnit atât cu președintele Putin al Rusiei, cât și cu președintele Zelenski al Ucrainei, pentru a discuta propunerile fiecărei părți cu cealaltă.

La Kiev, delegațiilor li s-au alăturat și consilieri de securitate națională din Regatul Unit, Germania și Franța, pentru a colabora în vederea stabilirii căii de urmat. S-au înregistrat progrese substanțiale, inclusiv în ceea ce privește programarea unor discuții trilaterale suplimentare. Președintele Trump depune eforturi susținute pentru a pune capăt uciderilor și pentru a contribui la instaurarea unei păci durabile”, se arată în postare.

Editor : M.C

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