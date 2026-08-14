În Rusia, prizonierii sunt „îngrășați” înainte de schimb, pentru a ascunde condițiile reale de detenție. Există celule speciale în care prizonierii ucraineni destinați schimbului sunt „hrăniți” pentru a crea o „imagine” de respectare a normelor de detenție a prizonierilor de război.

Potrivit RBC-Ucraina, acest lucru a fost dezvăluit de Andrii Pasternak, șeful Centrului Unificat de Coordonare a Căutării și Eliberării Prizonierilor de Război, în cadrul unei conferințe de presă la „Ukrinform”.

„Toți cei implicați în negocierile privind schimbul știu că inamicul, știind pe cine va elibera – iar acest lucru se referă și la civili –, îi aduce (pe acești prizonieri – n.r.) la o stare fizică normală prin procesul așa-numitului «îngrășare»”, a spus Pasternak.

Potrivit acestuia, această informație provine de la apărătorii ucraineni eliberați și de la civilii care au fost repatriați din captivitate.

„Acesta este, de asemenea, unul dintre elementele torturii – o formă de umilire, când pe unii nu îi hrănesc în mod intenționat, iar pe alții îi îngrașă pentru ca aceștia să aibă un aspect mai mult sau mai puțin normal”, a subliniat reprezentantul SBU.

El a adăugat că, la toate întâlnirile, grupul de negociatori subliniază inamicului faptul că prizonierii ucraineni pe care îi recuperăm și prizonierii de război ruși pe care Ucraina îi predă sunt semnificativ diferiți.

„Toți ai noștri sunt foarte, foarte slabi. Doar câțiva se află, mai mult sau mai puțin, într-o stare fizică normală. În schimb, prizonierii lor de război, pe care îi predăm în cadrul schimbului, sunt cu toții într-adevăr bine hrăniți”, a adăugat Pasternak.

Potrivit acestuia, există un program de alimentație bine stabilit, iar instituții internaționale precum CICR și ONU verifică în mod constant locurile de detenție, asigurându-se că Ucraina respectă dreptul internațional umanitar.

Editor : Sebastian Eduard