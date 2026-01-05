Președinta interimară a Venezuelei se află pe lista celor 69 de persoane sancționate de UE pentru acțiuni împotriva democrației

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, desemnată de președintele american Donald Trump să gestioneze noua relație bilaterală și pregătită să conducă tranziția politică, se află pe lista celor 69 de persoane sancționate de Uniunea Europeană pentru acțiuni împotriva democrației și statului de drept, încălcări ale drepturilor omului și reprimarea opoziției și a societății civile, potrivit AFP.

Uniunea Europeană a introdus pentru prima dată sancțiuni împotriva Venezuelei în noiembrie 2017, ca răspuns la degradarea situației politice și instituționale din țară.

Delcy Rodríguez a fost inclusă pe lista persoanelor sancționate în iunie 2018.

Măsurile restrictive vizează 69 de persoane, majoritatea oficiali de rang înalt apropiați liderului venezuelean Nicolás Maduro, capturat în weekend de autoritățile americane.

Sancțiunile prevăd înghețarea activelor deținute în Uniunea Europeană, interdicția de a primi fonduri sau resurse economice, direct sau indirect, precum și interdicția de a călători pe teritoriul UE.

Pe 15 decembrie, miniștrii de externe ai statelor membre au decis prelungirea sancțiunilor europene cu încă un an, până la 10 ianuarie 2027, pe fondul crizei politice persistente din Venezuela.

Oficialii vizați de măsurile UE

Pe lista sancțiunilor se mai află, printre alții, ministrul de interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, fosta președintă a Consiliului Național Electoral, Tibisay Lucena Ramírez (decedată între timp), fostul comandant al Gărzii Naționale Bolivariene, Antonio José Benavides Torres, fostul președinte al Curții Supreme, Maikel José Moreno Pérez, precum și procurorul general Tarek William Saab Halab.

Potrivit Consiliului UE, sancțiunile reprezintă un răspuns la „acțiunile persistente care subminează democrația și statul de drept, precum și la încălcările continue ale drepturilor omului și reprimarea societății civile și a opoziției democratice”, inclusiv în contextul alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024 și al evenimentelor care au urmat acestora.

Uniunea Europeană a subliniat în repetate rânduri că scopul sancțiunilor nu este pedepsirea populației, ci sprijinirea unei soluții negociate și democratice la criza politică și instituțională din Venezuela.

Recursuri respinse la Curtea de Justiție a UE

La 14 iulie 2021, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a respins recursul formulat de Delcy Rodríguez împotriva sancțiunilor impuse în 2018, considerând că aceasta a contribuit la subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela.

Instanța de la Luxemburg a respins, de asemenea, acțiunile în justiție depuse de alte zece persoane apropiate regimului Maduro, inclusiv de Diosdado Cabello.

În schimb, CJUE a admis recursul fostului președinte al Curții Supreme, Maikel Moreno, apreciind că decizia UE de a-l include pe lista sancțiunilor nu a fost suficient fundamentată.

