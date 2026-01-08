Președinta Mexicului anunță că numărul omorurilor a scăzut în timpul mandatului ei

Rata omorurilor în Mexic a scăzut cu aproape 40% în timpul mandatului preşedintei Claudia Sheinbaum, au anunţat joi oficiali guvernamentali, citând statistici preliminare, transmite Reuters.

În decembrie 2025, rata omorurilor a fost de 52,4 la 100.000 de locuitori, în scădere faţă de 86,9 în septembrie 2024, luna anterioară instalării Claudiei Sheinbaum în funcţia de preşedinte.

„Este cea mai mică cifră începând din 2016”, a subliniat şefa statului în conferinţa sa de presă zilnică, la care au participat şi responsabili din domeniul securităţii.

Pe întreg anul 2025, rata omorurilor la nivel naţional la 100.000 de locuitori a fost de 17,5, cea mai mică începând din 2015, conform unei prezentări făcute de şeful Sistemului naţional de securitate publică al Mexicului.

Potrivit Claudiei Sheinbaum, aceste cifre arată că strategia de securitate a guvernului său a dat rezultate, preşedinta creditând pentru aceasta colaborarea strânsă dintre responsabili din securitate şi justiţie şi guvernatorii statelor mexicane.

Statisticile cu privire la omoruri sunt revizuite, de regulă, în creştere atunci când sunt publicate oficial de agenţia naţională de statistică INEGI, după ce au trecut printr-un proces de verificări şi ajustări.

