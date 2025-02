Președintele Aleksandar Vucic, dezorientat. Serbia a votat rezoluția europeană la ONU, acum își cere scuze. ”Sunt obosit”

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, își cere scuze pentru votul țării sale referitor la Ucraina în cadrul Adunării Generale a ONU. El a declarat că Serbia a votat pentru rezoluția europeană privind Ucraina, dar consideră că a făcut o greșeală și ar fi trebuit să se abțină, relatează postul RTS.

„Cred că Serbia a făcut o greșeală astăzi. Îmi cer scuze cetățenilor Serbiei pentru asta și îmi recunosc vina pentru asta, pentru că probabil că sunt obosit și împovărat și nu pot duce totul la bun sfârșit", a spus Vucic în emisiunea Cirilica de la TV Hepi.

El a recunoscut că uneori nu are timp să se ocupe de materialele pe care le primește la mapă sau de toate amendamentele.

„Explicația pe care am primit-o după votul de la ONU, unde, ca să fie clar, am votat pentru rezoluția europeană. În ceea ce privește rezoluția americană, am votat exact așa cum ar fi trebuit, ne-am abținut. În opinia mea, ar fi trebuit să ne abținem și la rezoluția europeană. Și, după cum puteți vedea, spun asta într-un moment în care este destul de clar că voi pierde favoarea UE sau puncte politice.

El a spus că nu are pe cine altcineva să învinovățească decât pe sine.

„Nu am reușit să mă ocup suficient de acest subiect, poate sunt prea obosit, poate am prea multe lucruri pe masă. Îmi cer scuze, în primul rând, cetățenilor Serbiei. Explicația pe care am auzit-o ulterior a fost că, prin acest vot, ne-am fi confirmat poziția cu privire la integritatea teritorială. Dar nu am fi negat-o nici dacă ne-am fi abținut. Nu cred că trebuie să facem pe plac niciunei puteri, nici rușilor, nici americanilor, nici oricui altcuiva. Cred că în cel mai bun interes al statului Serbia ar fi trebuit să fie abținerea noastră. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat și cred că mulți consideră că aceasta a fost o decizie benefică pentru Serbia, iar mulți mă vor critica pentru asta, dar eu, personal, în calitate de președinte al Republicii, am dreptul să îmi exprim opinia și poziția”, a declarat Vucic.

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție elaborată de Ucraina și aliații săi europeni cu ocazia împlinirii a trei ani de la atacul Rusiei asupra Ucrainei. Rezoluția cere Moscovei să își retragă „imediat, complet și necondiționat” toate forțele armate de pe teritoriul Ucrainei și face apel la încetarea ostilităților.

Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluţie cu sprijinul ţărilor europene, dar nu şi al SUA, care identifică Moscova drept agresor în război şi cere retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean. Această rezoluţie a fost adoptată cu 93 de voturi pentru, 18 împotrivă şi 65 de abţineri, dintr-un număr total de 193 de state membre.



SUA au votat împotriva rezoluţiei propuse alături de Belarus, Mali, Nicaragua, Coreea de Nord, Ungaria, dar şi Rusia.

Totodată, Consiliul de Securitate al ONU a votat luni o rezoluţie a Guvernului american privind Ucraina care cere o încetare rapidă a războiului, dar care nu numeşte Rusia stat agresor, după ce un text similar propus de Washington în Adunarea Generală nu a putut fi adoptat în aceeaşi formă, relatează dpa şi AFP, preluate de Agerpres.



Este pentru prima dată când cel mai puternic organism al ONU a ajuns la o decizie comună privind războiul, notează dpa. Zece ţări au votat în favoarea rezoluţiei şi cinci s-au abţinut, existând majoritatea necesară pentru trecerea rezoluţiei.



SUA au votat împreună cu Rusia şi China, în timp ce cele cinci ţări europene din Consiliu - Regatul Unit, Franţa, Slovenia, Danemarca şi Grecia - s-au abţinut. Toate amendamentele propuse de statele europene pentru a introduce o referire la agresiunea rusă şi integritatea teritorială a Ucrainei au fost respinse.



În teorie, Regatul Unit şi Franţa au dreptul de a-şi folosi dreptul de veto pentru a bloca o rezoluţie, dar nu l-au folosit din 1989.



Rezoluţiile din Consiliul de Securitate al ONU sunt obligatorii în conformitate cu legea internaţională.



Documentul adoptat, intitulat "Calea către pace", nu numeşte Moscova ca agresor în război şi nu cere o retragere a Rusiei, ci doar un sfârşit rapid al războiului.



Ambasadorul britanic la ONU, Barbara Woodward, s-a pronunţat în mod clar împotriva rezoluţiei: "Nu poate exista o echivalenţă între Rusia şi Ucraina în modul în care acest Consiliu se referă la război", a precizat ea într-un discurs înaintea Consiliului de Securitate care a fost făcut public într-un comunicat.



Votul a avut loc în ziua în care s-au împlinit trei ani de la declanşarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei.

Editor : Marina Constantinoiu