Preşedintele ales al Columbiei spune că gherilele au pus la cale un „plan criminal” de 1 milion de dolari împotriva lui

Echipa preşedintelui ales al Columbiei, Abelardo de la Espriella, a denunţat luni un presupus "plan criminal" pus la cale de gherile "care vizează un atentat la viaţa sa", cu câteva săptămâni înainte de preluarea mandatului.

Avocatul milionar de 47 de ani, de extremă dreaptă, care va depune jurământul pe 7 august, promite o politică de atac frontal împotriva grupurilor armate ilegale şi retragerea din iniţiativele de dezarmare începute de preşedintele de stânga în exerciţiu, Gustavo Petro, relatează AFP, citată de Agerpres.

Echipa de securitate a lui Abelardo de la Espriella a spus că a primit luni "informaţii de la serviciile speciale care avertizează cu privire la un posibil plan criminal pentru a atenta la viaţa sa" în timpul întâlnirilor de predare-primire a puterii care preced preluarea funcţiei, potrivit unui comunicat al echipei sale de campanie.

Aceasta a afirmat că Armata de Eliberare Naţională (ELN) şi disidenţii din fostele Forţe Armate Revoluţionare din Columbia (FARC) au oferit aproape un milion de dolari "pentru a comite un atentat împotriva preşedintelui ales".

Informaţiile primite indică "posibile tentative de infiltrare" ale unor actori criminali în timpul conferinţelor de presă şi al activităţilor publice ale preşedintelui ales.

Cu toate acestea, Abelardo de la Espriella "nu îşi va suspenda agenda", a precizat comunicatul care cere autorităţilor să deschidă o anchetă "pentru a stabili originea acestei ameninţări".

Editor : M.B.