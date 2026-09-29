Preşedintele Argentinei ameninţă că va da în judecată Marea Britanie privind proiectul petrolier din Insulele Falkland

Preşedintele argentinian Javier Milei a ameninţat, luni, că va da în judecată Marea Britanie în legătură cu proiectul petrolier „Sea Lion” din apropierea Insulelor Falkland, teritoriu disputat, relatează France24. Argentina revendică suveranitatea asupra teritoriului administrat de Marea Britanie, unde, în timpul războiului din 1982, au murit 255 de soldaţi britanici şi 649 de soldaţi argentinieni.

Companiile Navitas şi Rockhopper, care dezvoltă proiectul, susţin că deţin licenţe de explorare valabile, eliberate de autorităţile britanice, potrivit News.ro.

Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a ameninţat luni că va da în judecată Regatul Unit în legătură cu un proiect petrolier din apropierea Insulelor Falkland, teritoriul administrat de Marea Britanie asupra căruia Buenos Aires îşi revendică suveranitatea.

Marea Britanie şi Argentina au purtat în 1982 un război scurt, dar acerb, de 10 săptămâni, pentru insulele din Atlanticul de Sud, cunoscute de argentinieni sub numele de Las Malvinas, în urma căruia au murit 255 de soldaţi britanici şi 649 de argentinieni.

Amenințările Argentinei, ignorate

Companiile care exploatează un important zăcământ petrolier în largul Insulelor Falkland, Navitas din Israel şi Rockhopper din Marea Britanie, au ignorat ameninţările Argentinei, insistând că deţin licenţe de explorare valabile eliberate de Regatul Unit. Proiectul se numeşte Sea Lion.

„Am dat instrucţiuni Ministerului Afacerilor Externe şi echipelor noastre juridice să iniţieze proceduri de arbitraj împotriva Regatului Unit pentru exploatarea ilegală a resurselor noastre prin intermediul proiectului Sea Lion din Bazinul Nord al Insulelor Falkland”, a declarat Milei într-o postare pe X.

Câmpul petrolier Sea Lion se află la aproximativ 220 de kilometri (137 de mile) de insule.

„Dacă în termen de două săptămâni Regatul Unit nu va înceta exploatarea ilegală, ne vom adresa Tribunalului Internaţional pentru Dreptul Mării”, a continuat preşedintele libertarian.

Administraţia lui Milei a întreprins deja acţiuni legale împotriva proiectului autorizat de Marea Britanie, susţinând că acesta încalcă o rezoluţie a ONU care solicită ambelor părţi să se abţină de la acţiuni unilaterale în insule până la soluţionarea disputei.

Buenos Aires şi-a intensificat revendicările asupra Insulelor Falkland de când preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că Washingtonul este deschis să-şi revizuiască poziţia istorică neutră faţă de acest teritoriu.

Guvernul britanic, la rândul său, a afirmat că susţine companiile care îşi desfăşoară activitatea în apropierea Insulelor Falkland, susţinând că acestea au „dreptul de a-şi exploata resursele naturale aşa cum consideră de cuviinţă”.

Reprezentanţii mediului de afaceri din Insulele Falkland au sosit luni şi la Punta Arenas, în Chile, pentru a relansa o rută maritimă între cele două porturi. Louise Ellis, director adjunct pentru dezvoltare economică în Insulele Falkland, a declarat pentru AFP la Punta Arenas că noua rută maritimă „nu are absolut nicio” legătură cu transportul încărcăturilor esenţiale necesare proiectului Sea Lion.

„Acest proiect (pentru o nouă rută) a început înainte de (Sea Lion) şi a avut întotdeauna legătură cu nevoile actuale ale Insulelor Falkland şi ale comunităţilor noastre”, a spus ea.

Ruta, care urmează să fie deschisă în cursul acestui an şi care fusese întreruptă în anii 2000.

Editor : C.L.B.