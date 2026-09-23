Preşedintele Argentinei, de la tribuna ONU: Este o „organizaţie inutilă”, care hrăneşte „o castă de paraziţi”

Preşedintele ultraliberal al Argentinei, Javier Milei, a lansat miercuri de la tribuna Adunării Generale a ONU un atac virulent împotriva organizaţiei, despre care a afirmat că este „inutilă” și „hrăneşte o castă de paraziţi”.

„Aceia care ar trebui să garanteze securitatea colectivă şi drepturile omului au eşuat în misiunea lor şi au permis în schimb haos, violenţă şi terorism internaţional”, a afirmat preşedintele argentinian, un aliat al preşedintelui american Donald Trump, reluând critici pe care le-a mai exprimat în trecut la adresa organizaţiei mondiale.

Milei a acuzat în mod special ONU că a „întors privirea în partea cealaltă” în chestiunea care priveşte revendicările istorice ale Argentinei faţă de Insulele Falkland, arhipelagul administrat de Regatului Unit, şi a criticat abordarea prudentă a ONU faţă de Inteligenţa Artificială (AI), scrie AFP, potrivit Agerpres.

El a dedicat AI o parte considerabilă a discursului susţinut la Adunarea Generală a ONU, lăudând „această super-inteligenţă, cum o numeşte preşedintele Donald Trump, care ne poate multiplica productivitatea în dimensiuni pe care încă nu le înţelegem”.

De asemenea, preşedintele ultraliberal argentinian a dezaprobat temerile manifestate faţă de AI şi „scenariile distopice la care se face referire de obicei pentru a semăna teamă şi a favoriza controlul statului”.

Deşi nu a menţionat-o explicit, Javier Milei pare să fi făcut astfel aluzie la apelurile lansate de ONU în ultimele luni prin intermediul secretarului general Antonio Guterres pentru o „coordonare globală! sau chiar o „guvernanţă (globală) gândită şi organizată” în faţa ameninţărilor IA.

Pe de altă parte, reluând o critică exprimată anterior, Javier Milei a denunţat poziţia ONU şi a organizaţiilor din sistemul său în timpul pandemiei de COVID-19, în special Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), poziţie despre care el a susţinut că ar fi apărat „un experiment global de control social deghizat în ştiinţă”.

Editor : B.P.