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Președintele argentinian Javier Milei, în vizită la Madrid, îl face „dictator”, „hoț” și „corupt” pe premierul de stânga Pedro Sanchez

Data actualizării: Data publicării:
Javier Milei, President Of Argentina Visits Madrid., Spain - 21 Oct 2026
Javier Milei, președintele Argentinei, ține un discurs în cadrul unui mic dejun de lucru organizat la Forumul Noii Economii din Madrid, ca parte a vizitei sale în Spania. Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Preşedintele argentinian Javier Milei l-a criticat marţi pe premierul socialist spaniol Pedro Sanchez, acuzându-l că este un „dictator”.

Aflat în vizită la Madrid, Milei şi-a declarat deschis susţinerea pentru opoziţia de dreapta şi chiar de extremă dreapta în perspectiva alegerilor parlamentare din Spania. Această ţară „a ştiut să primească sute de mii de argentinieni care fugeau de mizerie şi de lipsa unui viitor, roade ale sinistrului socialism din secolul 21 (...) pe care le suferiţi şi voi cu dictatorul nefrecventabil Pedro Sanchez”, a spus el în discursul ţinut la un forum economic, potrivti AFP, transmite Agerpres.

Liderul ultraliberal de la Buenos Aires l-a mai făcut pe şeful executivului spaniol „hoţ”" şi „corupt”. El le-a cerut spaniolilor „să îi dea afară pe socialişti în şuturi” la scrutinul anticipat din 29 noiembrie.

Milei a atacat toate partidele de stânga din Europa, acuzându-le că sunt „primele responsabile” de stagnarea economică a continentului.

În privinţa imigraţiei, preşedintele argentinian a susţinut că guvernul de la Madrid încurajează din considerente electorale o „invazie” a migranţilor şi a dat ca exemplu enclava Ceuta.

„Stagnarea economică în combinaţie cu iresponsabilitatea migratorie trasează o cale a decadenţei foarte dificil de inversat în viitor”, a avertizat Milei.

Pe agenda vizitei în Spania a şefului de stat sudamerican sunt prevăzute întâlniri cu lideri ai partidului de extremă dreapta Vox şi a şefei dreptei din regiunea Madrid, Isabel Diaz Ayuso. Milei a declarat că este prieten cu ambii şi crede că au „idei sănătoase şi pozitive pentru scoaterea Spaniei din decadenţă”.

Nu este prima dată după ce a ajuns la putere în 2023 când politicianul argentinian în vârstă de 55 de ani se afişează alături de extrema dreaptă spaniolă, menţionează AFP.

Înaintea discursului lui Milei, Sanchez a difuzat pe X un videoclip în care se declară mândru că este „zurdo”, termen spaniol pentru militanţii de stânga, folosit de multe ori în sens peiorativ de preşedintele Argentinei.

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Editor : B.E.

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