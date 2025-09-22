Live TV

Preşedintele Autorităţii Palestiniene cere organizației Hamas să predea armele. „Nu va avea niciun rol în guvern”

Data publicării:
abbas
Mahmoud Abbas, preşedintele Autorităţii Palestiniene. Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a îndemnat Hamas luni, în timpul unui discurs prin video la ONU, să depună armele şi a condamnat atacurile mişcării palestiniene asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

„Hamas nu va avea niciun rol în guvern, Hamas şi alte facţiuni trebuie să predea armele Autorităţii Palestiniene”, a insistat Mahmoud Abbas, căruia i s-a refuzat viza de către Statele Unite pentru a participa la această conferinţă privind soluţia cu două state, desfăşurată la sediul ONU din New York.

„De asemenea, condamnăm crimele şi detenţia civililor, inclusiv acţiunile Hamas din 7 octombrie 2023”, a adăugat el, în timp ce Israelul îi acuză de aproape doi ani pe responsabilii palestinieni că nu condamnă aceste atacuri, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Citește și: Emmanuel Macron a anunțat că Franţa recunoaşte statul Palestina: „A sosit timpul păcii”

