Președintele Camerei Reprezentanților din SUA, despre dosarele Epstein: „Nu există nimic de ascuns”

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA Mike Johnson a declarat, duminică, faptul că votul iminent privind publicarea documentelor Departamentului Justiţiei legate de Jeffrey Epstein ar trebui să pună capăt acuzaţiilor potrivit cărora preşedintele Donald Trump ar fi avut vreo legătură cu abuzurile şi traficul de minore comise de infractorul sexual decedat, transmite Reuters.

„Fac asta ca să-l atace pe preşedintele Trump, pe teoria că el ar avea ceva de-a face cu asta. Nu are”, a spus Johnson, liderul republican al Camerei, în cadrul programului „Fox News Sunday”.

„Epstein este întregul lor plan de atac, aşa că vom scoate această armă din mâinile lor”, a spus Johnson despre democraţi. „Hai să rezolvăm asta şi să mergem mai departe. Nu există nimic de ascuns.”

Deşi Trump şi Epstein au fost fotografiaţi împreună în urmă cu decenii, preşedintele a afirmat că cei doi au rupt legătura înainte de condamnările lui Epstein. Ulterior, Trump a cerut Departamentului Justiţiei să investigheze legăturile unor democraţi de rang înalt cu Epstein.

Lupta privind publicarea mai multor documente legate de Epstein – subiect pe care Trump însuşi l-a folosit în campanie – a deschis o ruptură între el şi unii dintre aliaţii săi din Congres. Vineri seară, Trump şi-a retras sprijinul pentru reprezentanta Marjorie Taylor Greene din Georgia, una dintre cele mai loiale susţinătoare ale sale, după criticile acesteia la adresa republicanilor pe diverse subiecte, inclusiv modul în care sunt gestionate dosarele Epstein.

Într-o intervenţie la programul „State of the Union” de la CNN, duminică, Greene a spus că nu crede că documentele încă nepublicate l-ar implica pe preşedinte, dar şi-a reînnoit apelul pentru transparenţă suplimentară.

„Nu cred că oamenii bogaţi şi puternici ar trebui protejaţi dacă au făcut ceva greşit”, a declarat ea.

Editor : Ana Petrescu