Live TV

Președintele Camerei Reprezentanților din SUA, despre dosarele Epstein: „Nu există nimic de ascuns”

Data actualizării: Data publicării:
epstein cu donald
Jeffrey Epstein și Donald Trump. Sursa foto: X

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA Mike Johnson a declarat, duminică, faptul că votul iminent privind publicarea documentelor Departamentului Justiţiei legate de Jeffrey Epstein ar trebui să pună capăt acuzaţiilor potrivit cărora preşedintele Donald Trump ar fi avut vreo legătură cu abuzurile şi traficul de minore comise de infractorul sexual decedat, transmite Reuters.

„Fac asta ca să-l atace pe preşedintele Trump, pe teoria că el ar avea ceva de-a face cu asta. Nu are”, a spus Johnson, liderul republican al Camerei, în cadrul programului „Fox News Sunday”.

„Epstein este întregul lor plan de atac, aşa că vom scoate această armă din mâinile lor”, a spus Johnson despre democraţi. „Hai să rezolvăm asta şi să mergem mai departe. Nu există nimic de ascuns.”

Citește și: Cum îl apără Casa Albă pe Donald Trump, după ce democrații au publicat e-mailuri ale lui Jeffrey Epstein: „O narațiune falsă”

Deşi Trump şi Epstein au fost fotografiaţi împreună în urmă cu decenii, preşedintele a afirmat că cei doi au rupt legătura înainte de condamnările lui Epstein. Ulterior, Trump a cerut Departamentului Justiţiei să investigheze legăturile unor democraţi de rang înalt cu Epstein.

Lupta privind publicarea mai multor documente legate de Epstein – subiect pe care Trump însuşi l-a folosit în campanie – a deschis o ruptură între el şi unii dintre aliaţii săi din Congres. Vineri seară, Trump şi-a retras sprijinul pentru reprezentanta Marjorie Taylor Greene din Georgia, una dintre cele mai loiale susţinătoare ale sale, după criticile acesteia la adresa republicanilor pe diverse subiecte, inclusiv modul în care sunt gestionate dosarele Epstein.

Citește și: „Eu sunt capabil să-l dobor pe Trump”, spunea Jeffrey Epstein în 2018. „N-are nicio celulă decentă în corp”

Într-o intervenţie la programul „State of the Union” de la CNN, duminică, Greene a spus că nu crede că documentele încă nepublicate l-ar implica pe preşedinte, dar şi-a reînnoit apelul pentru transparenţă suplimentară.

„Nu cred că oamenii bogaţi şi puternici ar trebui protejaţi dacă au făcut ceva greşit”, a declarat ea.

Citește și: Jeffrey Epstein susținea că a oferit rușilor informații despre Trump: „Lavrov ar putea obține informații utile discutând cu mine”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
Freezing weather in Yakutia, Russia
2
Înapoi la practicile din Era Sovietică: Rusia intenționează să mute populația din Ucraina...
pompa benzina
3
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
ludovic orban
4
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Surya Bonaly
5
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly a anunţat că toate medaliile i-au fost furate în timp...
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până pe final VIDEO
Digi Sport
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până pe final VIDEO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Tactica lui Putin de a provoca o revoluție în Ucraina. Înalt oficial...
tatal fetitei decedate la dentist
Tatăl fetiței acuză clinica: „Nu aveau aparatură sau trusă de prim...
Dense Fog, Cold Waves Continues To Tighten Grip Over Delhi-NCR, New DElhi, India - 14 Jan 2024
Vremea se răcește brusc, de mâine. Meteorolog: Vor fi temperaturi mai...
instrumentar dentist
Cazul fetiței decedate la stomatolog. Avocatul clinicii: Exista aviz...
Ultimele știri
Ministrul Educaţiei cere o analiză privind modul în care un liceu din Cluj a gestionat cazul unui copil bătut şi umilit de colegi
REZULTATE LOTO - Duminică, 16 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
FRF sesizează FIFA, după scandările fanilor gazdă de la Bosnia - România. Ce acuzații i se aduc arbitrului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tarife SUA elvetia
Reducerea tarifelor SUA pentru Elveția, contestată de ministrul Economiei: „Nu ne-am vândut sufletul diavolului”
avioane lupta F-35
Trump analizează posibilitatea vânzării de avioane F-35 către Arabia Saudită. Avertismentul Pentagonului
steag SUA Iran
Blocaj în dialogul nuclear: Iran spune că rămâne deschis diplomaţiei, dar nu condiţiilor impuse de SUA
Bolivarian National Militia Holds Training in Venezuela​​​​​​​
„Nu am rezista două ore într-un război convențional”. Strategia dublă pe care Venezuela ar adopta-o în cazul unui atac al SUA
Bill Clinton Jeffrey Epstein
Departamentul de Justiție al SUA dă curs cererii lui Trump de a investiga legăturile lui Epstein cu Clinton și JPMorgan
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele în conjuncție cu Jupiter aduce eliberare totală pe 16 noiembrie. Care sunt zodiile care își găsesc...
Cancan
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Fanatik.ro
FCSB a pus ofertele pe masă! MM Stoica: ”3 jucători”. Marea surpriză pe care o pregătește campioana României
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea. Fostul portar încă nu și-a anunțat divorțul de femeia cu care a...
Adevărul
„Priviți cum suporterii români au fost bătuți brutal”. Armata a făcut legea în tribune, după meciul de coșmar...
Playtech
Prețul cărnii de porc înainte de Crăciun: cât plătesc românii acum, după primele creșteri ale cererii
Digi FM
Mariana Moculescu, explicații după apariția la priveghiul lui Horia Moculescu: „A fost un gest de adevăr, nu...
Digi Sport
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Pro FM
De ce ar putea fi sancționat Diddy în închisoare. Cum își petrece timpul până la scurgerea pedepsei de 4 ani...
Film Now
Pamela Anderson, declarații inedite după ce a renunțat la machiaj: „Este o alegere, un exercițiu al...
Adevarul
Cum distruge războiul lui Putin delfinii din Marea Neagră
Newsweek
Consilierul lui Nicușor Dan anunță „apocalipsa” pensiilor. Lipsesc 4 miliarde €. Crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Soția lui Anthony Hopkins, convinsă că actorul ar avea autism. Starul de la Hollywood respinge diagnosticul...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA