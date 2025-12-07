Președintele ceh avertizează în privința concesiilor făcute Rusiei: Dacă Putin câștigă în Ucraina, vom pierde cu toții

Președintele ceh Petr Pavel avertizează în privința oricăror concesii față de Rusia în eforturile de a rezolva războiul inițiat de Kremlin împotriva Ucrainei, potrivit unui interviu acordat publicației The Sunday Times. Pavel a avertizat că victoria liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în Ucraina ar fi o înfrângere pentru întregul Occident.

„Dacă permitem Rusiei să iasă victorioasă din acest conflict, vom pierde cu toții”, a subliniat el.

În contextul similarității situației actuale cu cea din 1938, când țările europene i-au permis lui Adolf Hitler să anexeze Cehoslovacia pentru a evita o agresiune la scară largă, Pavel a remarcat că de data aceasta Occidentul este vinovat nu atât de trădarea ucrainenilor, cât de lipsa, încă o dată, a curajului colectiv de a-și apăra propriile valori.

„Ceea ce facem acum, nu aș numi-o trădare a Ucrainei. Aș numi-o lipsă de voință - o lipsă de voință de a apăra principiile pe care cu toții pretindem că le apărăm”, a subliniat președintele ceh.

Totodată, el a adăugat că trebuie făcut tot posibilul pentru a împiedica Ucraina să piardă acest război.

„Pur și simplu nu putem permite ca Ucraina să piardă acest conflict. Amenințarea cu violență, încălcări ale spațiului aerian, incendieri și alte atacuri hibride (împotriva țărilor europene) se va intensifica doar”, a remarcat Pavel.

În același timp, el a recunoscut că Europa va avea nevoie în cele din urmă de un nou acord de securitate cu Moscova, dar numai în condițiile potrivite.

„Dacă vom lua în considerare orice relații viitoare cu Rusia, acestea pot începe doar după încheierea unui acord de pace și într-un proces care va duce la un nou acord de securitate în Europa”, a spus Pavel.

Între timp, trimisul special al președintelui SUA, Keith Kellogg, a declarat anterior că un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina este „ foarte aproape ”.

Președintele Volodimir Zelenski a avut sâmbătă o convorbire telefonică cu reprezentanții echipelor de negocieri ucrainene și americane care lucrează pentru a pune capăt invaziei rusești în Ucraina.

Anterior, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, și trimisul special al președintelui SUA, Stephen Witkoff, au raportat despre progresul negocierilor privind „planul de pace” dintre partea ucraineană și cea americană.

Editor : M.C