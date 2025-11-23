Președintele ceh avertizează în privința unui „Munchen 2.0”.  „Rusiei nu ar trebui să i se permită să stabilească condiții”

Președintele Cehiei, Petr Pavel, consideră că orice plan de pace privind Ucraina trebuie să fie coordonat cu aliații din Europa, și, mai presus de toate, cu ucrainenii. Este teritoriul lor, este vorba despre țara lor, poporul lor, viețile lor. „În caz contrar, ne îndreptăm spre Munchen 2.0”, a declarat președintele ceh într-un interviu pentru TVN24+.

Când a fost întrebat dacă ucrainenii ar putea fi obligați în cele din urmă să accepte planul de pace avansat de administrația Trump, Petr Pavel a răspuns că speră că nu.

În opinia sa, un astfel de plan ar trebui coordonat cu aliații din Europa și, mai ales, cu ucrainenii. În caz contrar, ne îndreptăm spre München 2.0, a avertizat președintele ceh.

Aceasta este o referire la Acordul de la München semnat în 1938, în urma căruia părți din teritoriile de frontieră ale Cehoslovaciei au fost anexate la al Treilea Reich.

Această comparație apare din ce în ce mai des în discursul politicienilor și mass-media europeni în contextul planului lui Donald Trump.

Rușii îl consideră un ticălos

Petr Pavel, președintele Republicii Cehe și fost șef al Comitetului Militar NATO, este un politician pe care rușii l-au numit „cel mai mare ticălos al Europei”, fapt care nu face decât să sublinieze evaluarea sa neechivocă și consecventă a agresiunii rusești și confirmă sprijinul său continuu pentru Ucraina. În interviu, Pavel merge dincolo de analiza planului în sine.

În opinia sa, „Rusiei nu ar trebui să i se permită să stabilească condiții” pentru încheierea unui acord.

„Ar trebui să ne gândim la pierderea temporară a controlului asupra teritoriului suveran, niciodată la acceptarea faptului că un astfel de teritoriu ar intra legal sub controlul rusesc”, a remarcat el. El a subliniat că teritoriile ocupate nu pot fi niciodată considerate legal rusești.

„Trebuie să înțelegem realitatea că în acest moment, aici și acum, nu avem instrumentele necesare pentru a elibera toate teritoriile ocupate, dar nu le vom recunoaște niciodată ca fiind din punct de vedere juridic rusesc. Acesta este primul lucru. Al doilea este că Rusiei nu ar trebui să i se permită să impună condiții care vor fi inacceptabile pentru Ucraina și comunitatea internațională”, a subliniat președintele ceh.

Testele Moscovei

Președintele ceh nu are nicio îndoială că recentele încălcări ale spațiului aerian din Europa și actele de sabotaj din Polonia sunt teste ale Moscovei. „Cred că Rusia ne testează constant răbdarea și pregătirea, rezistența, dar și hotărârea de a acționa în propria apărare”, a subliniat el.

El nu a exclus posibilitatea ca, dacă este necesar, avioanele rusești să fie doborâte. „Aceasta este singura modalitate prin care putem demonstra clar Rusiei că suntem serioși în ceea ce privește protejarea propriului teritoriu și spațiu suveran”, a declarat el.

Când a fost întrebat despre atitudinea publicului ceh față de războiul din Ucraina, Pavel a declarat că „este destul de firesc ca atitudinile față de război să se schimbe în timp”. „Cu toții cunoaștem expresia «oboseală de război». Aceasta se aplică nu numai țării aflate în război, ci și tuturor celor care o susțin și o ajută”, a subliniat el.

„Cred că, chiar și noul guvern, deși probabil că sunt mai puțin hotărâți să mențină același nivel de solidaritate, vor înțelege în continuare că sprijinul pentru Ucraina nu este o expresie de iubire sau ură față de Ucraina. Este o expresie a încrederii noastre că regulile și normele internaționale ne protejează la fel cum îi protejează pe toți ceilalți. Prin urmare, cred că este în interesul nostru să sprijinim Ucraina și să susținem victoria statului de drept, nu domnia puterii”, a declarat președintele ceh.

