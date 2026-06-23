Președintele ceh îl dă în judecată pe premier în legătură cu participarea la summitul NATO

Președintele ceh îl dă în judecată pe prim-ministru în legătură cu participarea la summitul NATO. Cea mai recentă escaladare a conflictului dintre cei doi adversari politici a ajuns în fața Curții Constituționale a țării, care urmează să examineze cazul miercuri, scrie POLITICO.

Președintele ceh Petr Pavel a declarat marți că a intentat o acțiune în justiție împotriva guvernului, contestând decizia prim-ministrului Andrej Babiš de a nu-l include în delegația guvernamentală care va participa la summitul NATO de la Ankara, din luna iulie.

Acțiunea privind competența, depusă la Curtea Constituțională a Cehiei, solicită clarificarea cu privire la cine are autoritatea de a decide dacă șeful statului poate participa la summitul NATO. Curtea urmează să examineze cazul în cadrul ședinței plenare de miercuri.

Pavel a susținut că Babiš încearcă să-l „excludă” de la summit, „limitând astfel rolul care i-a fost conferit de Constituție.”

Președintele a subliniat că predecesorii săi au participat la toate summiturile NATO anterioare și că el însuși a fost prezent la fiecare dintre reuniunile Alianței de la preluarea mandatului în 2023.

După luni de dispute cu privire la cine va reprezenta Praga la Ankara, Babiš a anunțat luni că șeful statului nu se poate alătura delegației oficiale deoarece „acest summit va fi diferit de cele anterioare”.

În cadrul viitoarei reuniuni, prim-ministrul va trebui să-și justifice decizia de a reduce cheltuielile militare de bază la aproximativ 1,8% din PIB, sub ținta de 2% stabilită de NATO. Decizia lui Babiš de a-l exclude pe Pavel de la reuniune ar putea avea legătură cu opoziția fostului general față de reduceri, pe care acesta le-a considerat „iresponsabile”.

Marți, Babiš a declarat că, deși „respectă” decizia președintelui de a intenta un proces, nu „consideră că este o idee bună”.

„Nu este potrivit ca oficialii constituționali să intenteze procese unul împotriva celuilalt”, a scris el pe X.

Disputa reprezintă cea mai recentă escaladare a unei relații tensionate între cei doi politicieni cehi, care s-au înfruntat în alegerile prezidențiale din 2023.

În declarația sa, Pavel a insistat că ultima ciocnire „nu se referă de fapt la un singur loc la o întâlnire internațională”, ci la separarea puterilor.

„Dacă nu aș apăra aceste puteri, aș purta o parte din responsabilitatea pentru deschiderea largă a ușii către o restrângere arbitrară și mai mare a puterilor funcționarilor constituționali”, a scris el.

Editor : M.C