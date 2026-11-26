Președintele ceh Petr Pavel îndeamnă NATO să adopte o poziție mai fermă față de incursiunile rusești în spațiul aerian al statelor membre și spune că Alianța ar trebui să fie pregătită să doboare mijloacele aeriene care îi încalcă teritoriul. Declarațiile vin după ce rachete și o dronă rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, în timpul unor atacuri asupra Ucrainei, anunță Kyiv Post.

„Dacă este necesar, trebuie pur și simplu să începem să doborâm aceste mijloace. Rusia ar face același lucru”, a declarat el.

Pavel a susținut că încălcările repetate ale suveranității statelor aliate necesită un răspuns pe care Rusia să-l înțeleagă și a pledat pentru o abordare de toleranță zero față de astfel de incidente.

General în rezervă, fost șef al Statului Major al armatei cehe și fost președinte al Comitetului Militar al NATO, Pavel a participat la o audiere în Senatul Cehiei privind apărarea națională și sprijinul acordat forțelor aliate prezente pe teritoriul țării.

El a afirmat că statele europene trebuie să interacționeze cu Moscova de pe o poziție de încredere și forță, argumentând că Rusia respectă țările care sunt pregătite să i se opună. În acest sens, a dat exemplul Finlandei.

Rachete și o dronă rusească au pătruns în spațiul aerian polonez

Declarațiile lui Pavel vin după două incidente recente în care mijloace aeriene rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, în timpul unor atacuri asupra Ucrainei.

Vineri, trei rachete de croazieră rusești de tip Kh-101 au căzut în sud-estul Poloniei. Ulterior, autoritățile poloneze au confirmat că fragmentele găsite în toate cele trei locuri aparțineau unor astfel de rachete.

Polonia a solicitat convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului Nord-Atlantic, principalul organism politic de decizie al NATO, care a avut loc luni, 23 noiembrie. Potrivit Delegației Permanente a Poloniei la NATO, oficialii de la Varșovia au prezentat concluziile anchetei și au înaintat propuneri pentru consolidarea apărării pe flancul estic al Alianței. În urma reuniunii, NATO a decis desfășurarea unei aeronave de supraveghere AWACS în Polonia.

O altă dronă rusească a pătruns în spațiul aerian polonez luni seară, în timpul unui nou atac al Rusiei asupra Ucrainei.

Autoritățile militare poloneze au autorizat doborârea acesteia, însă au decis în cele din urmă să nu deschidă focul, invocând riscurile pentru populația civilă după ce drona și-a schimbat cursul. Ulterior, aceasta a revenit în spațiul aerian ucrainean.

Incidentul a avut loc după ce, în timpul incursiunii de vineri, un pilot suedez aflat la bordul unui avion de vânătoare Gripen, care opera sub comanda NATO, primise autorizarea de a intercepta o rachetă suspectată că ar fi rusească. Pilotul nu a putut însă să identifice în mod cert ținta din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și nu a deschis focul.

NATO a interceptat deja drone deasupra Poloniei

Incursiunile recente vin după o încălcare mai amplă a spațiului aerian polonez de către drone rusești, în septembrie 2025.

Polonia a raportat că 19 drone au pătruns în spațiul său aerian în noaptea de 9 spre 10 septembrie, în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei. Avioanele poloneze și aliate au doborât aparatele evaluate ca reprezentând o amenințare.

Varșovia a solicitat atunci consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care permite statelor membre să ceară discuții în cadrul Alianței atunci când consideră că securitatea, independența politică sau integritatea teritorială le sunt amenințate.

În urma incidentelor din noiembrie, NATO a desfășurat în Polonia o aeronavă de avertizare timpurie și control aerian (AWACS). Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa evaluează, de asemenea, dacă sunt necesare resurse suplimentare, potrivit delegației poloneze.

Varșovia cere interceptarea rachetelor rusești deasupra Ucrainei

Polonia a îndemnat separat NATO să intercepteze rachetele rusești deasupra Ucrainei atunci când acestea se îndreaptă spre teritoriul unui stat aliat.

Bloomberg a relatat miercuri că Varșovia a ridicat această propunere în cadrul reuniunii de luni, de la Bruxelles. Unii aliați s-ar fi arătat receptivi, însă nu a fost luată nicio decizie.

Ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, a declarat ulterior că NATO nu susține această abordare. La o conferință de presă organizată miercuri, el a precizat că discuțiile anterioare s-au încheiat fără aprobarea unei asemenea măsuri și că orice operațiune de interceptare deasupra Ucrainei ar necesita o decizie la nivelul întregii Alianțe.

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Varșovia urmărește, de asemenea, modificarea regulilor privind propriul spațiu aerian. Tomczyk a declarat că Polonia intenționează să instituie o zonă cu restricții de zbor în apropierea frontierei sale estice, pentru a facilita identificarea și interceptarea potențialelor amenințări de către aeronavele militare.

Oficialul a precizat că guvernul dorește ca noile reglementări să intre în vigoare la sfârșitul lunii decembrie 2026 sau la începutul lunii ianuarie 2027. Zona ar urma să se întindă pe o distanță de câteva zeci de kilometri de-a lungul frontierei estice a Poloniei.

Editor : C.A.