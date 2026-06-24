Președintele Cehiei poate participa la summitul NATO de la Ankara, decide Curtea Constituțională a țării. Reacția lui Petr Pavel

Curtea Constituţională a Republicii Cehe a emis miercuri o decizie provizorie care îi permite preşedintelui Petr Pavel să participe la summitul NATO din iulie de la Ankara, informează POLITICO şi Reuters.

Hotărârea Curţii rezolvă parţial disputa în curs dintre Petr Pavel şi prim-ministrul Andrej Babis, care a anunţat luni că președintele nu poate face parte din delegaţia ţării. Pavel a depus a doua zi o acţiune la Curtea Constituţională, solicitând clarificări cu privire la cine are autoritatea de a decide dacă şeful statului poate participa la summitul NATO.

Deşi instanţa va examina problema de fond în regim de urgenţă în următoarele săptămâni, aceasta a invocat precedentul participării preşedinţilor anteriori la summit, precum şi termenul limită de acreditare - vineri -, ca motive pentru a emite o ordonanţă preliminară imediată.

„Având în vedere situaţia actuală - în care termenele sunt într-adevăr strânse - este necesar să se menţină această practică aşa cum este”, a declarat Pavel Samal, judecătorul raportor al cauzei. Anunţând hotărârea în cadrul unei conferinţe de presă televizate, judecătorul Pavel Samal a spus că guvernul şi Ministerul Afacerilor Externe trebuie să informeze „fără întârziere” NATO şi organizatorii summitului din 7-8 iulie de la Ankara că preşedintele va face parte din delegaţia cehă.

Summitul NATO a devenit un punct de conflict între preşedinte şi prim-ministru, care s-au confruntat anterior în cadrul alegerilor prezidenţiale din 2023. Cei doi s-au confruntat, de asemenea, cu privire la decizia lui Babiš de a reduce cheltuielile militare de bază la 1,8% din PIB, adică sub ţinta de 2% stabilită de NATO.

„Salut faptul că Curtea Constituţională a emis o măsură provizorie ce reflectă practica existentă şi asigură continuitatea reprezentării ţării la summitul NATO”, a declarat Pavel miercuri.

La rândul său, Babis a transmis că respectă decizia instanţei.

Deşi guvernul stabileşte şi conduce politica externă a Cehiei, Constituţia cehă prevede, de asemenea, că preşedintele reprezintă ţara în străinătate. Pavel a susţinut că, prin neincluderea sa în delegaţie, i se îngrădesc atribuţiile.

Pavel, care este un susţinător ferm al NATO şi al UE, a fost anterior comandantul suprem al armatei cehe şi a condus, de asemenea, Comitetul Militar al NATO în perioada 2015–2018. El a avut uneori conflicte cu Babis, care este un admirator al preşedintelui american Donald Trump şi al cărui guvern include partide de extremă dreaptă şi eurosceptice.

Ministrul de externe Petr Macinka, care conduce partidul de extremă dreapta „Motoristi”, a declarat la începutul acestui an că îi va face viaţa grea lui Pavel, după ce preşedintele a refuzat să-l numească pe candidatul iniţial al partidului său în funcţia de ministru de externe.

Deşi preşedinţii au condus delegaţiile cehe la aproape toate summiturile NATO, Babis a susţinut că guvernul are nevoie de spaţiu pentru a-şi explica aliaţilor politicile sale, inclusiv neîndeplinirea obiectivului NATO de a aloca cel puţin 2% din produsul naţional brut pentru apărare.

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Editor : A.M.G.