Live TV

Președintele Cehiei poate participa la summitul NATO de la Ankara, decide Curtea Constituțională a țării. Reacția lui Petr Pavel

Data publicării:
Petr Pavel, preşedintele ales al Cehiei, vorbeşte în cadrul unui eveniment din Praga.
Petr Pavel, preşedintele Cehiei. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Curtea Constituţională a Republicii Cehe a emis miercuri o decizie provizorie care îi permite preşedintelui Petr Pavel să participe la summitul NATO din iulie de la Ankara, informează POLITICO şi Reuters.  

Hotărârea Curţii rezolvă parţial disputa în curs dintre Petr Pavel şi prim-ministrul Andrej Babis, care a anunţat luni că președintele nu poate face parte din delegaţia ţării. Pavel a depus a doua zi o acţiune la Curtea Constituţională, solicitând clarificări cu privire la cine are autoritatea de a decide dacă şeful statului poate participa la summitul NATO.

Deşi instanţa va examina problema de fond în regim de urgenţă în următoarele săptămâni, aceasta a invocat precedentul participării preşedinţilor anteriori la summit, precum şi termenul limită de acreditare - vineri -, ca motive pentru a emite o ordonanţă preliminară imediată.

„Având în vedere situaţia actuală - în care termenele sunt într-adevăr strânse - este necesar să se menţină această practică aşa cum este”, a declarat Pavel Samal, judecătorul raportor al cauzei. Anunţând hotărârea în cadrul unei conferinţe de presă televizate, judecătorul Pavel Samal a spus că guvernul şi Ministerul Afacerilor Externe trebuie să informeze „fără întârziere” NATO şi organizatorii summitului din 7-8 iulie de la Ankara că preşedintele va face parte din delegaţia cehă.

Summitul NATO a devenit un punct de conflict între preşedinte şi prim-ministru, care s-au confruntat anterior în cadrul alegerilor prezidenţiale din 2023. Cei doi s-au confruntat, de asemenea, cu privire la decizia lui Babiš de a reduce cheltuielile militare de bază la 1,8% din PIB, adică sub ţinta de 2% stabilită de NATO.

„Salut faptul că Curtea Constituţională a emis o măsură provizorie ce reflectă practica existentă şi asigură continuitatea reprezentării ţării la summitul NATO”, a declarat Pavel miercuri.

La rândul său, Babis a transmis că respectă decizia instanţei.

Deşi guvernul stabileşte şi conduce politica externă a Cehiei, Constituţia cehă prevede, de asemenea, că preşedintele reprezintă ţara în străinătate. Pavel a susţinut că, prin neincluderea sa în delegaţie, i se îngrădesc atribuţiile.

Pavel, care este un susţinător ferm al NATO şi al UE, a fost anterior comandantul suprem al armatei cehe şi a condus, de asemenea, Comitetul Militar al NATO în perioada 2015–2018. El a avut uneori conflicte cu Babis, care este un admirator al preşedintelui american Donald Trump şi al cărui guvern include partide de extremă dreaptă şi eurosceptice.

Ministrul de externe Petr Macinka, care conduce partidul de extremă dreapta „Motoristi”, a declarat la începutul acestui an că îi va face viaţa grea lui Pavel, după ce preşedintele a refuzat să-l numească pe candidatul iniţial al partidului său în funcţia de ministru de externe.

Deşi preşedinţii au condus delegaţiile cehe la aproape toate summiturile NATO, Babis a susţinut că guvernul are nevoie de spaţiu pentru a-şi explica aliaţilor politicile sale, inclusiv neîndeplinirea obiectivului NATO de a aloca cel puţin 2% din produsul naţional brut pentru apărare.

Citește și:

Întâlnire crucială la Casa Albă. Rutte încearcă să calmeze tensiunile cu Trump înaintea summitului NATO

Greva televiziunii și radioului public din Cehia, de teama trecerii sub control politic. Reformă „șocantă” a sistemului de finanțare

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Nicușor Dan.
2
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor...
becali
3
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
„Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...
Ludovic Orban.
5
Ludovic Orban, către Nicușor Dan: „Nu îl desemnați premier pe Grindeanu. Ar fi o nouă...
OUT! FIFA l-a dat afară de la Cupa Mondială: "Ce rușine, ce barbarie! Ați ucis fotbalul"
Digi Sport
OUT! FIFA l-a dat afară de la Cupa Mondială: "Ce rușine, ce barbarie! Ați ucis fotbalul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-06-24T211738.793
Ce au discutat cele cinci mari puteri militare ale Europei la Berlin și cum ar putea schimba viitorul NATO
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Reacții dure de la Roma după ce Rutte a spus că Italia a permis ca 500 de avioane ale SUA să-i folosească bazele în războiul din Iran
Mark Rutte și Donald Trump
Întâlnire crucială la Casa Albă. Rutte încearcă să calmeze tensiunile cu Trump înaintea summitului NATO
Război în Ucraina.
Un fost șef NATO spune că Ucraina poate juca un rol important în apărarea Europei: „A fost pusă la încercare și s-a călit în bătălii”
Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko pozeaza pe un iaht
Putin i-a cerut ajutorul lui Lukașenko în războiul din Ucraina și implicarea în operațiuni împotriva NATO (WSJ)
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan: „O să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară”...
ilie bolojan dominic fritz kelemen hunor
PNL-USR-UDMR i-au propus lui Nicușor Dan un acord de reciprocitate cu...
război ucraina lupte
„Capcana războiului” lui Putin. De ce pacea ar putea deveni o...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_42_INQUAM_Photos_George_Calin
Simion susține că un consilier prezidențial l-a sunat pentru a-i cere...
Ultimele știri
Cine a cumpărat controversata Villa Certosa din Sardinia, unde Silvio Berlusconi organiza scandaloasele petreceri „bunga-bunga”
Furtunile au făcut prăpăd în 10 judeţe. Un spital a rămas fără curent după ce trei copaci s-au prăbuşit peste un stâlp de electricitate
Nou record de temperatură în Franța: Drumuri închise din cauza caniculei care topește asfaltul. Nici trenurile nu mai circulă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cu ce se ocupă și cum arată azi, la 40 de ani, Kendra, fosta iubită a lui Hugh Hefner: " Am trăit 20 de ani...
Cancan
Fiica lui Liviu Vârciu s-a angajat în America. Unde lucrează Carmina, de fapt: 'De ce să îmi fie rușine?'
Fanatik.ro
Argentinienii, gafă uriașă după ce Istvan Kovacs a fost delegat la meciul lui Messi!
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Angajatul lui Cristiano Ronaldo a cerut o mașină de lux din colecția starului după ce șeful său a marcat la...
Adevărul
Un studiu avertizează că dimensiunile tot mai mari ale mașinilor ar putea provoca mii de decese până în 2040
Playtech
Creatura din mare care a stârnit controverse în Thassos. Ce este și ce trebuie să faci când o vezi la mal...
Digi FM
Prima măsură pe care ar putea-o lua Sorin Grindeanu dacă ajunge premier. A fost votat în unanimitate pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce surpriză! Chemat de la Cupa Mondială înapoi în Europa, după scandalul cu droguri și escorte
Pro FM
Antonia, criticată dur după apariția într-o ținută îndrăzneață. Fanii au reacționat imediat: „Nu se vede...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gest spectaculos făcut de Adam Sandler pentru soția lui. Ce a apărut pe cer la aniversarea a 23 de ani de...
Adevarul
Secretul bine păzit al regimului Ceaușescu: accidentul care a afectat-o grav pe Elena Ceaușescu în 1979...
Newsweek
Pensii crescute cu 330 lei și anularea CASS la pensiile între 3.000 și 4.000 lei Anunț de la viitorul guvern
Digi FM
„Stresul termic”, un pericol pentru sănătate. Fenomenul s-a intensificat la nivel global în ultimii ani. Cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ni se face rău când citim sau ne uităm pe telefon într-o mașină aflată în mișcare? Explicația are...
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Orlando Bloom, surprins la Milano alături de iubita sa cu 21 de ani mai tânără. „Există o adevărată chimie...
UTV
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost imobilizat de polițiști și dus la Obregia