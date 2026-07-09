Președintele Cehiei: Ucraina mai are la dispoziție două luni înainte ca Putin să ia o decizie care va escalada războiul

Autoritățile ucrainene au la dispoziție doar două luni pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, Kremlinul ar putea decide o escaladare gravă a conflictului, a declarat președintele ceh Petr Pavel, într-un interviu pentru publicația The Telegraph, citat de RBC Ukraine.

Pavel a afirmat că președintele rus Vladimir Putin ar putea anunța o mobilizare generală după alegerile parlamentare din Rusia, programate pentru 20 septembrie.

„Cred că avem încă o fereastră de oportunitate pentru a continua să exercităm presiuni și să transmitem Rusiei un mesaj clar că suntem dispuși să începem negocierile”, a subliniat președintele ceh.

În opinia sa, este puțin probabil ca Putin să decidă să anunțe mobilizarea înainte de încheierea alegerilor parlamentare.

„Rusia va organiza alegeri parlamentare în septembrie. Președintele Putin nu va declara mobilizarea înainte, dar odată ce alegerile se vor încheia, fereastra de oportunitate se va restrânge”, a avertizat Pavel.

El a sugerat că mobilizarea ar fi extrem de nepopulară în rândul alegătorilor ruși.

În acest context, Pavel a făcut apel la aliați să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a asigura negocierile de pace în următoarele săptămâni.

„Rusia se confruntă în acest moment cu numeroase probleme și provocări interne. Opinia publică rusă se îndreaptă din ce în ce mai mult împotriva războiului. Președintele Putin va avea dificultăți în a menține calmul pe plan intern”, consideră președintele ceh.

Miercuri, la Ankara, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor acorda Ucrainei o licență pentru fabricarea rachetelor interceptoare destinate sistemelor de apărare aeriană Patriot. Potrivit acestuia, producția ar putea începe în doar două-trei luni.

El a afirmat că acest lucru ar reprezenta o provocare din punct de vedere tehnologic, dar că Ucraina ar fi în măsură să facă față acestei provocări.

Nu este încă clar la ce tip de rachetă interceptoare se face referire, la modelul PAC-3, mai puternic, sau la modelul PAC-2, mai simplu. Trump a menționat, de asemenea, că producătorul american nu a fost încă informat cu privire la decizia referitoare la Ucraina.

Editor : C.L.B.