Președintele Chinei a cerut „renunțarea la „mentalitatea Războiului Rece și confruntările între blocuri”

Președintele chinez Xi Jinping a îndemnat luni liderii prezenți la summitul regional din orașul portuar Tianjin, din nordul Chinei, să profite de „piața lor de dimensiuni uriașe”, în timp ce președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat sprijinul pentru ambiția lui Xi de a crea o nouă ordine economică și de securitate globală, care reprezintă o provocare pentru Statele Unite, relatează Reuters.

Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO) a stabilit un model pentru un nou tip de relații internaționale, a declarat Xi în discursul de deschidere adresat celor peste 20 de lideri mondiali la summitul de două zile. „Ar trebui să susținem o multipolarizare egală și ordonată a lumii, o globalizare economică incluzivă și să promovăm construirea unui sistem de guvernanță globală mai just și mai echitabil”, a afirmat el.

„Trebuie să profităm de piața uriașă pentru a îmbunătăți nivelul de facilitare a comerțului și a investițiilor”, a spus Xi, îndemnând blocul să stimuleze cooperarea în domenii precum energia, infrastructura, știința și tehnologia și inteligența artificială.

Putin a spus că gruparea a reînviat „multilateralismul autentic”, monedele naționale fiind utilizate din ce în ce mai mult în decontările reciproce.

„Acest lucru, la rândul său, pune bazele politice și socio-economice pentru formarea unui nou sistem de stabilitate și securitate în Eurasia”, a spus el.

„Acest sistem de securitate, spre deosebire de modelele eurocentrice și euro-atlantice, ar lua în considerare în mod autentic interesele unei game largi de țări, ar fi cu adevărat echilibrat și nu ar permite unei țări să-și asigure propria securitate în detrimentul altora.”

Prim-ministrul indian Narendra Modi și alți lideri din Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Asia de Sud-Est au participat la ceremonia de deschidere, într-o demonstrație de solidaritate a țărilor din Sudul Global. Blocul axat pe securitate, care a început ca un grup de șase națiuni eurasiatice, s-a extins în ultimii ani la 10 membri permanenți și 16 țări cu statut de dialog și observator.

Aluzie la războiul tarifar al lui Donald Trump

Xi a îndemnat partenerii organizației să „se opună mentalității Războiului Rece și confruntării între blocuri” și să sprijine sistemele comerciale multilaterale. Aceasta a fost o aluzie evidentă la războiul tarifar al președintelui american Donald Trump, care a afectat în mod disproporționat economiile în curs de dezvoltare, precum India, ale cărei exporturi au fost lovite de o taxă de 50% săptămâna trecută.

China va oferi 2 miliarde de yuani (280 de milioane de dolari) în ajutor gratuit statelor membre în acest an și încă 10 miliarde de yuani în împrumuturi unui consorțiu bancar al SCO, a adăugat el.

Beijingul a folosit summitul și ca o oportunitate de a repara relațiile cu New Delhi.

Modi, care se află în China în prima sa vizită din ultimii șapte ani, și Xi au convenit duminică că țările lor sunt parteneri de dezvoltare, nu rivali, și au discutat modalități de îmbunătățire a relațiilor comerciale în contextul incertitudinii globale privind tarifele.

Editor : M.C