La doar două săptămâni după ce milioane de americani s-au alăturat protestelor No Kings faţă de Donald Trump, preşedintele SUA a primit o coroană de aur din partea Coreei de Sud, relatează The Guardian.

Donald Trump și Lee Jae Myung. Foto: Reuters Deschide galeria foto

După sosirea sa, miercuri, la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), Trump a primit cadoul din partea preşedintelui sud-coreean, Lee Jae Myung, ca parte a eforturilor de a promova un acord comercial în valoare de 350 de miliarde de dolari cu SUA, care se afla în impas.

Coroana este o replică a uneia din vechiul regat Silla, a cărui capitală era Gyeongju, oraşul din Coreea de Sud unde joi Trump se va întâlni cu liderul chinez Xi Jinping.

Trump a primit, de asemenea, Marele Ordin Mugunghwa, cea mai înaltă distincţie a Coreei, numită după floarea naţională a ţării, un hibiscus roz cunoscut şi sub numele de Trandafirul lui Sharon în limba engleză.

Preşedintele SUA este cunoscut pentru dragostea sa faţă de aur. El a decorat Casa Albă cu aur, iar oamenii de afaceri şi liderii străini i-au oferit cadouri din aur, de la plăci comemorative la un model de avion de vânătoare placat cu aur şi chiar o cască de samurai.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un cadou care pare să fi dat roade

Gestul de a-i face cadou o coroană pare să fi dat roade. În timp ce atenţia se îndrepta către întâlnirea de joi a lui Trump cu liderul chinez Xi Jinping, oficialii sud-coreeni au declarat că Washingtonul şi Seulul au ajuns la un acord comercial amplu care acoperă investiţiile şi construcţia de nave.

„Coreea de Sud şi Statele Unite au ajuns la un acord cu privire la detaliile negocierilor tarifare”, a declarat reporterilor Kim Yong-beom, consilierul preşedintelui sud-coreean Lee, după întâlnirea dintre cei doi lideri. „Pachetul de investiţii financiare al Coreei de Sud pentru Statele Unite, în valoare de 350 de miliarde de dolari, constă în 200 de miliarde de dolari în investiţii în numerar şi 150 de miliarde de dolari în cooperare în domeniul construcţiilor navale”, a precizat Kim.

Anterior, Trump declarase reporterilor că s-a ajuns la un acord, dar nu a dat detalii. „Da, am ajuns la un acord”, a declarat el la o cină cu Lee şi alţi lideri. „Am încheiat acordul, l-am finalizat în mare parte”, a adăugat el.

După ce Trump a aterizat în Coreea de Sud venind de la Tokyo, unde a semnat un acord pentru pământurile rare cu noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, preşedintele SUA a ţinut un discurs în faţa unei reuniuni cu oameni de afaceri de top înainte de a se întâlni cu preşedintele Lee.

Cu toate acestea, o mare parte din atenţia turneului său din Asia - cel mai lung de până acum de când şi-a început al doilea mandat la Casa Albă - se va concentra pe discuţiile sale cu omologul chinez Xi Jinping. Cei doi vor avea prima lor întâlnire faţă în faţă din acest al doilea mandat al liderului american joi, în oraşul Gyeongju din sud-estul Coreei de Sud.

Președintele SUA se aşteaptă să ajungă la un „acord excelent” privind comerţul SUA cu China

Trump a declarat că se aşteaptă să ajungă la un „acord excelent” privind comerţul SUA cu China, existând deja un cadru elaborat pentru a fi semnat de el şi Xi. El a spus că va reduce cu 20% tariful impus Chinei din cauza fluxului de produse utilizate în producţia de fentanil, un opioid sintetic. „Cred că vom ajunge la un acord”, a spus Trump, adăugând că acesta va fi „excelent pentru ambele” ţări.

Vorbind la o reuniune a liderilor de afaceri la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific, el a spus: „Lumea este cu ochii pe noi şi cred că vom avea ceva foarte interesant pentru toată lumea”.

Un armistiţiu în războiul comercial dintre SUA şi China ar fi un final satisfăcător pentru turneul lui Trump în Asia, în timpul căruia a fost răsfăţat cu laude şi cadouri. Însă perspectivele unui progres diplomatic în ceea ce priveşte programul nuclear al Coreei de Nord păreau să se îndepărteze miercuri, după ce se intensificaseră speculaţiile că Trump ar putea profita de timpul petrecut în regiune pentru a organiza o a patra întâlnire cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, posibil o repetare a întâlnirii lor din 2019 în zona demilitarizată care separă Coreea de Nord de Coreea de Sud. Însă Trump a sugerat că o întâlnire este puţin probabilă. „Îl cunosc foarte bine pe Kim Jong Un. Pur şi simplu nu am reuşit să ne sincronizăm programele”, a spus el.

Editor : Liviu Cojan