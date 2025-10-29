Live TV

Foto Președintele Coreei de Sud i-a oferit lui Trump o coroană din aur la câteva zile după protestele „No Kings” din SUA

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump și Lee Jae Myung.
Donald Trump și Lee Jae Myung. Foto: Reuters
Din articol
Un cadou care pare să fi dat roade Președintele SUA se aşteaptă să ajungă la un „acord excelent” privind comerţul SUA cu China

La doar două săptămâni după ce milioane de americani s-au alăturat protestelor No Kings faţă de Donald Trump, preşedintele SUA a primit o coroană de aur din partea Coreei de Sud, relatează The Guardian.

Donald Trump și Lee Jae Myung. Foto: Reuters
Donald Trump și Lee Jae Myung. Foto: Reuters
Deschide galeria foto

Donald Trump și Lee Jae Myung. Foto: Reuters | Poza 1 din 4
Donald Trump și Lee Jae Myung. Foto: Reuters
Donald Trump și Lee Jae Myung. Foto: Reuters | Poza 2 din 4
Donald Trump și Lee Jae Myung. Foto: Reuters
Donald Trump și Lee Jae Myung. Foto: Profimedia | Poza 3 din 4
Donald Trump și Lee Jae Myung. Foto: Profimedia
Donald Trump și Lee Jae Myung. Foto: Reuters | Poza 4 din 4
Donald Trump și Lee Jae Myung. Foto: Reuters
,

După sosirea sa, miercuri, la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), Trump a primit cadoul din partea preşedintelui sud-coreean, Lee Jae Myung, ca parte a eforturilor de a promova un acord comercial în valoare de 350 de miliarde de dolari cu SUA, care se afla în impas.

Coroana este o replică a uneia din vechiul regat Silla, a cărui capitală era Gyeongju, oraşul din Coreea de Sud unde joi Trump se va întâlni cu liderul chinez Xi Jinping.

Trump a primit, de asemenea, Marele Ordin Mugunghwa, cea mai înaltă distincţie a Coreei, numită după floarea naţională a ţării, un hibiscus roz cunoscut şi sub numele de Trandafirul lui Sharon în limba engleză.

Preşedintele SUA este cunoscut pentru dragostea sa faţă de aur. El a decorat Casa Albă cu aur, iar oamenii de afaceri şi liderii străini i-au oferit cadouri din aur, de la plăci comemorative la un model de avion de vânătoare placat cu aur şi chiar o cască de samurai.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un cadou care pare să fi dat roade

Gestul de a-i face cadou o coroană pare să fi dat roade. În timp ce atenţia se îndrepta către întâlnirea de joi a lui Trump cu liderul chinez Xi Jinping, oficialii sud-coreeni au declarat că Washingtonul şi Seulul au ajuns la un acord comercial amplu care acoperă investiţiile şi construcţia de nave.

„Coreea de Sud şi Statele Unite au ajuns la un acord cu privire la detaliile negocierilor tarifare”, a declarat reporterilor Kim Yong-beom, consilierul preşedintelui sud-coreean Lee, după întâlnirea dintre cei doi lideri. „Pachetul de investiţii financiare al Coreei de Sud pentru Statele Unite, în valoare de 350 de miliarde de dolari, constă în 200 de miliarde de dolari în investiţii în numerar şi 150 de miliarde de dolari în cooperare în domeniul construcţiilor navale”, a precizat Kim.

Anterior, Trump declarase reporterilor că s-a ajuns la un acord, dar nu a dat detalii. „Da, am ajuns la un acord”, a declarat el la o cină cu Lee şi alţi lideri. „Am încheiat acordul, l-am finalizat în mare parte”, a adăugat el.

După ce Trump a aterizat în Coreea de Sud venind de la Tokyo, unde a semnat un acord pentru pământurile rare cu noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, preşedintele SUA a ţinut un discurs în faţa unei reuniuni cu oameni de afaceri de top înainte de a se întâlni cu preşedintele Lee.

Cu toate acestea, o mare parte din atenţia turneului său din Asia - cel mai lung de până acum de când şi-a început al doilea mandat la Casa Albă - se va concentra pe discuţiile sale cu omologul chinez Xi Jinping. Cei doi vor avea prima lor întâlnire faţă în faţă din acest al doilea mandat al liderului american joi, în oraşul Gyeongju din sud-estul Coreei de Sud.

Președintele SUA se aşteaptă să ajungă la un „acord excelent” privind comerţul SUA cu China

Trump a declarat că se aşteaptă să ajungă la un „acord excelent” privind comerţul SUA cu China, existând deja un cadru elaborat pentru a fi semnat de el şi Xi. El a spus că va reduce cu 20% tariful impus Chinei din cauza fluxului de produse utilizate în producţia de fentanil, un opioid sintetic. „Cred că vom ajunge la un acord”, a spus Trump, adăugând că acesta va fi „excelent pentru ambele” ţări.

Vorbind la o reuniune a liderilor de afaceri la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific, el a spus: „Lumea este cu ochii pe noi şi cred că vom avea ceva foarte interesant pentru toată lumea”.

Un armistiţiu în războiul comercial dintre SUA şi China ar fi un final satisfăcător pentru turneul lui Trump în Asia, în timpul căruia a fost răsfăţat cu laude şi cadouri. Însă perspectivele unui progres diplomatic în ceea ce priveşte programul nuclear al Coreei de Nord păreau să se îndepărteze miercuri, după ce se intensificaseră speculaţiile că Trump ar putea profita de timpul petrecut în regiune pentru a organiza o a patra întâlnire cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, posibil o repetare a întâlnirii lor din 2019 în zona demilitarizată care separă Coreea de Nord de Coreea de Sud. Însă Trump a sugerat că o întâlnire este puţin probabilă. „Îl cunosc foarte bine pe Kim Jong Un. Pur şi simplu nu am reuşit să ne sincronizăm programele”, a spus el.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
4
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - CEREMONIE SI DEMONSTRATIE - MILITARI SUA - 31 MAR 20
Precizările Pentagonului despre trupele americane de la Mihail...
tancuri, ue
Cum s-ar putea apăra Europa fără Statele Unite: investiții de 250 de...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea...
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken
Ministrul belgian al Apărării promite „să șteargă Moscova de pe...
Ultimele știri
Bărbat plecat pe munte, găsit într-un bordei al ciobanilor, cu hipotermie şi contuzii. „Puţin a lipsit ca deznodământul să fie altul”
Rheinmetall deschide o fabrică de obuze de 155mm în Bulgaria. În doi ani gigantul german va produce mai multe proiectile decât SUA
„E ca un coteț de porci”. Familii în case cu camere mici, întunecoase, fără baie și toaletă. România rămâne la coada clasamentului UE
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump -Lee Jae Myung,
Acord comerical între SUA și Coreea de Sud: tarifele vamale vor fi micșorate. Trump: „Am avut o întâlnire extraordinară” cu Seulul
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
Donald Trump a decis să nu se întâlnească cu Kim Jong Un în actualul turneu asiatic
United,States,Of,America,Department,Of,State,Logo,And,Flag
Mesajul Ambasadei SUA după anunțul retragerii parțiale a trupelor americane din România
U.S. President Trump makes an announcement about lowering U.S. drug prices, in Washington
Popularitatea lui Donald Trump este în scădere, din cauza felului în care gestionează costul vieții
ionut mosteanu
Ministrul Apărării, despre faptul că Oana Gheorghiu l-a criticat pe Trump: A avut o opinie de cetățean liber
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
Suma colosală pe care o cere familia tinerei care a decedat în în explozia din Rahova. Ce spun avocații
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Haos! UEFA, o nouă decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Adevărul
„Salvatorii” controversați care au sucit mințile românilor. Cum au ajuns să fie venerați de milioane de oameni
Playtech
Ce se întâmplă dacă angajatorul întârzie salariul. Când poți face plângere la ITM
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii...
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”