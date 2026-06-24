„Președintele crede în pace prin forță”. Cum a obținut Ucraina sprijinul lui Trump pentru a acționa „mai îndrăzneț” față de Rusia

Ucraina consideră că a obținut sprijinul Casei Albe pentru o campanie menită să forțeze Rusia să intre în negocieri substanțiale, scrie Kyiv Independent, citând un înalt oficial ucrainean potrivit căruia președintele SUA, Donald Trump, i-a spus în particular președintelui Volodimir Zelenski să acționeze „mai îndrăzneț”.

Mesajul vine în contextul în care Kievul își intensifică eforturile pentru a organiza o întâlnire între Zelenski și Putin, o idee pe care Trump a susținut-o, dar pe care Kremlinul continuă să o evite.

„Trump spune că nu crede cu adevărat că (Vladimir) Putin va face ceva fără presiune”, a adăugat oficialul citat de Kyiv Inmdependent, care a este informat cu privire la recenta întâlnire dintre Trump și Zelenski.

Deși oficialii americani nu au confirmat în mod explicit dacă Trump susține atacurile ucrainene pe teritoriul Rusiei, aceștia au afirmat că președintele consideră că forța este esențială.

„Președintele (Trump) crede în pace prin forță”, a declarat un oficial american.

Planul lui Zelenski de a-l aduce pe Putin la masa negocierilor

De ani de zile, Zelenski susține că numai Putin are autoritatea de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, fiecare încercare de a organiza o întâlnire față în față între cei doi lideri s-a lovit de același obstacol: Kremlinul.

Moscova a evitat în mod constant discuțiile într-o țară neutră, insistând în schimb ca Zelenski să se deplaseze în Rusia, ofertă pe care Kievul o vede mai puțin ca o invitație sinceră și mai mult ca o modalitate convenabilă de a evita cu totul o întâlnire.

„Nu voi merge la Moscova pentru a mă întâlni cu Putin. Ne putem întâlni în Turcia, Elveția sau în Orientul Mijlociu”, declara Zelenski pe 17 iunie.

La începutul acestei luni, Trump a dat de înțeles în mod public că ar susține discuțiile directe.

„Nu mă deranjează”, a spus Trump. „Adică, să se înțeleagă ei.”

În ciuda acestor comentarii, Kremlinul a continuat să insiste că orice întâlnire poate avea loc doar la Moscova. Acest impas a determinat Kievul să caute o altă cale.

Potrivit oficialilor ucraineni, echipa lui Zelenski a ajuns la concluzia că lui Putin - care a încercat să evite să-l antagonizeze deschis pe Trump de la revenirea acestuia la Casa Albă - i-ar fi mult mai greu să respingă o invitație venită din partea președintelui SUA.

În cadrul întâlnirii lor din 16 iunie, Zelenski a lansat tocmai această idee.

Președintele ucrainean a propus ca Trump să găzduiască un summit în Statele Unite la care să participe atât Zelenski, cât și Putin.

„(Zelenski) i-a sugerat lui Trump să-l aducă pe Putin în America, iar asta ar fi perfect”, a declarat înaltul oficial ucrainean. „Lui Donald i-a plăcut ideea.”

Oficialii americani familiarizați cu discuțiile au confirmat pentru Kyiv Independent că Kievul a făcut o astfel de propunere.

În același timp, aceștia au precizat că nu se preconizează ca o astfel de întâlnire să aibă loc în „viitorul imediat”.

Presiune pe câmpul de luptă

Aceste manevre diplomatice au loc pe fondul faptului că Ucraina a devenit tot mai îndrăzneață în a extinde războiul pe teritoriul rus.

În ultimele săptămâni, orașele rusești - inclusiv Moscova, un oraș pe care Putin a încercat de mult timp să-l protejeze de război - s-au confruntat cu atacuri ucrainene la scară largă.

Kievul consideră aceste atacuri ca făcând parte dintr-o campanie legitimă de presiune menită să forțeze Kremlinul să-și reconsidere poziția.

De remarcat faptul că Washingtonul a evitat în mare măsură să comenteze această escaladare. În același timp, Ambasada SUA la Moscova a emis recent prima sa alertă de securitate, avertizând cetățenii americani cu privire la riscurile pe care le prezintă atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei.

Moscova și-a intensificat, în același timp, bombardamentele asupra Ucrainei.

Această realitate a fost abordată în discuțiile dintre Zelenski și Trump.

În cadrul ultimei lor întâlniri, Zelenski i-a arătat președintelui SUA fotografii cu pagubele provocate de un recent atac rus asupra mănăstirii Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante repere religioase și istorice ale Ucrainei.

Potrivit unei surse familiarizate cu întâlnirea, Trump a fost vizibil afectat de ceea ce a văzut. Președintele SUA s-a arătat „dezamăgit” de distrugeri și „a părut emoționat”.

Discuțiile au atins și una dintre preocupările urgente ale Kievului: apărarea aeriană.

În weekend, Zelenski a declarat că Trump susține ideea de a permite Ucrainei să producă rachete pentru sistemul de apărare aeriană Patriot sub licență.

Problema a căpătat o urgență sporită, deoarece stocurile SUA au fost puse sub presiune de războiul Washingtonului în Iran, iar rezervele de interceptori ale Ucrainei rămân limitate.

Casa Albă a subliniat comentariile lui Trump de la summit, unde a spus că administrația sa va „analiza” propunerea.

Discuțiile de la G7 au părut, de asemenea, să consolideze un mesaj mai larg pe care Kievul a încercat să-l transmită partenerilor săi: că Ucraina câștigă avânt în război.

Oficialii ucraineni cred că evoluțiile militare recente l-au ajutat pe Trump să se convingă că Kievul se află într-o poziție mai puternică decât era la începutul acestui an.

Această schimbare s-a reflectat în mesajul final al summitului.

Trump s-a alăturat altor lideri G7 în semnarea unei declarații comune prin care reafirmă „sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina” și declară că statele membre sunt „gata să ia în considerare” acordarea de licențe Ucrainei pentru producția internă de arme.

„Rusia ar trebui să facă o înțelegere”, a declarat președintele SUA.

Editor : B.P.