Președintele Cubei amenință cu o ripostă dacă SUA vor ataca țara: „Ar provoca o baie de sânge”

Preşedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a revendicat luni dreptul „legitim” al ţării sale de a răspunde unei eventuale agresiuni din partea SUA, pe fondul unor tensiuni puternice între Havana şi Washington, relatează AFP şi EFE.

„Cuba, supusă deja la o agresiune multidimensională din partea SUA, are într-adevăr dreptul absolut şi legitim de a se apăra împotriva unei ofensive militare, ceea ce nu poate fi invocat nici logic, nici onest ca scuză pentru a impune un război împotriva nobilului popor cubanez", a argumentat preşedintele cubanez într-o postare pe platforma X.

Cuba - a reiterat Diaz-Canel - „nu reprezintă vreo ameninţare şi nici nu are planuri sau intenţii agresive împotriva vreunei ţări”.

„Nu este împotriva SUA şi niciodată nu a fost, ceea ce cunoaşte bine guvernul acestei naţiuni, în special agenţiile sale de apărare şi securitate naţională”, a adăugat el, potrivit Agerpres.

Preşedintele cubanez a subliniat că cel care ameninţă cu adevărat cu o „agresiune militară” împotriva altei ţări este Washingtonul şi că acest lucru, în sine, constituie deja o „crimă internaţională”.

Totuşi, Diaz-Canel a avertizat că un atac militar american asupra ţării sale ar avea consecinţe devastatoare pentru ambele părţi şi pentru regiune: „Dacă s-ar materializa, va provoca o baie de sânge, cu consecinţe incalculabile, plus impactul distructiv asupra păcii şi stabilităţii regionale”.

Diaz-Canel se alătură astfel vocilor guvernului cubanez care, în ultimele ore, au reacţionat la informaţiile publicate duminică de portalul american Axios şi care nici nu neagă, nici nu confirmă că Havana ar fi achiziţionat dronele menţionate anterior pentru uz militar din Iran şi Rusia.

Ministrul de externe Bruno Rodriguez a afirmat că insula „apără pacea şi este pregătită să înfrunte agresiunea externă în exercitarea dreptului său la autoapărare, aşa cum este recunoscut de Carta ONU”.

„Fără nicio scuză legitimă, guvernul SUA construieşte, zi de zi, un dosar fraudulos pentru a justifica războiul economic nemilos împotriva poporului cubanez şi eventuala agresiune militară”, a subliniat el pe reţelele sociale.

Axios citează în raportul său declaraţiile unui oficial de rang înalt din serviciile de informaţii, conform cărora SUA analizează ameninţarea reprezentată de dronele provenind din Cuba care ar putea fi trimise împotriva bazei sale navale din Guantanamo (la est de insulă), a navelor militare americane sau a oraşului Key West, Florida, precum şi prezenţa consilierilor militari iranieni la Havana.

Aceste informaţii se adaugă argumentelor potenţiale ale Washingtonului pentru a justifica o ipotetică acţiune militară pe insulă.

Relaţiile bilaterale se află într-unul dintre momentele de cea mai mare tensiune din ultimele decenii, cu ameninţări de agresiune militară din partea SUA asupra insulei. Washingtonul a exercitat presiuni asupra Havanei din ianuarie pentru a întreprinde reforme politice şi economice, notează EFE.

