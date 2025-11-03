Live TV

Decizia luată „deocamdată” de Donald Trump privind rachetele Tomahawk către Ucraina: declarații făcute la bordul Air Force One

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump
Președintele Trump: „Nu chiar”. REUTERS/Elizabeth Frantz

Donald Trump a luat decizia în privința mult discutatei livrări de rachete Tomahawk, după ce în urmă cu câteva zile Pentagonul aprobase livrarea, menționând că stocul armatei SUA este suficient.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminica aceasta că, pentru moment, nu ia în considerare un acord ce i-ar permite Ucrainei să se doteze cu rachete cu rază lungă de acţiune Tomahawk pentru a fi utilizate contra Rusiei, transmite Reuters, scrie Agerpres.

Donald Trump s-a referit la un plan prin care SUA ar urma să vândă rachete Tomahawk unor ţări NATO care apoi le-ar transfera Kievului, afirmând că el nu doreşte ca războiul să escaladeze. Comentariile sale făcute într-o discuţie cu jurnaliştii la bordul Air Force One arată că rămâne reticent referitor la acest subiect.

Citește și

Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare. Decizia finală îi aparține lui Trump

„Nu chiar”, le-a răspuns Trump reporterilor în timpul zborului de la Washington către Palm Beach (statul Florida) atunci când a fost întrebat dacă ia în calcul un acord pentru a vinde rachete. El a adăugat, totuşi, că s-ar putea răzgândi.

Liderul american şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat despre această chestiune în timpul întâlnirii lor de la Casa Albă din 22 octombrie. Rutte a spus vineri că acest subiect este analizat şi că decizia le revine Statelor Unite.

Racheta Tomahawk are o rază de acţiune de aproximativ 2.500 km (1,550 mile), ceea ce înseamnă că eventualele lovituri ucrainene ar putea ţinti inclusiv capitala rusă, Moscova.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut acest tip de rachete, dar Kremlinul a avertizat cu privire la orice livrare de rachete Tomahawk destinată Ucrainei.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
Vladimir Putin și Donald Trump
2
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
3
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
dominic fritz sustine un discurs
4
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
Fiul Laurei Vicol, Luca FOTO Captură Video / TikTok
5
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu...
Milionarul român fugit din țară divorțează, după 7 ani de căsnicie. Ce avere are și unde se află acum
Digi Sport
Milionarul român fugit din țară divorțează, după 7 ani de căsnicie. Ce avere are și unde se află acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fratii micula - cross adevarul
Percheziții la firmele din grupul European Food and Drinks al...
foc de artilerie în Ucraina
Analiză ISW: armata lui Putin și-a schimbat prioritățile pe frontul...
planseu piata unirii
Posibil blocaj la lucrările de la planșeul Unirii din București, după...
polițiști care anchetează după un atac cu cuțitul din tren in londra
„Era sânge peste tot”. Mărturii cutremurătoare după atacul din trenul...
Ultimele știri
O întreagă regiune din Ucraina a rămas fără curent electric din cauza bombardamentelor rușilor
Cum a devenit regiunea chineză controversată Xinjiang un paradis turistic: „Ceea ce experimentează este o versiune cosmetizată”
Germania face un pas important către serviciul militar obligatoriu. Șeful armatei a cerut evaluarea tuturor tinerilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Dronă Ucraina
„Dacă Ucraina cade, întreaga lume liberă cade”. Povestea a trei voluntari pe frontul ucrainean: un german, un american, un francez
Donald Trump
O politică externă fără precedent în era modernă a Americii. Care sunt cele trei „triburi” din spatele „doctrinei Trump”
test nuclear desfășurat de SUA în Oceanul Pacific
Testele nucleare: de ce au încetat, care este scopul lor și ce țări dețin astfel de arme
portul odesa bombardat de rusi
Povestea uitată a Ucrainei. În timp ce azi e distrusă de război, Odesa fascina cândva băncile Europei
Donald Trump Viktor Orban
Presa din Polonia comentează vizita lui Orban la Casa Albă: „Ocazia perfectă pentru profesor să-și întâlnească cel mai ambițios elev”
Partenerii noștri
Pe Roz
Anthony Hopkins nu a mai vorbit de 24 de ani cu fiica sa: Îi doresc tot binele din lume
Cancan
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
Fanatik.ro
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Contre fără precedent în direct Florin Prunea – Ilie Dumitrescu: „Tu trebuia să ieși la Kennet Andersson” /...
Adevărul
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”
Playtech
Se poate cumula pensia militară cu salariul? Ce spune legea în 2025
Digi FM
Mereu îndrăgostiți. Salma Hayek, la brațul soțului ei, la o gală în LA. Actrița din „Desperado” și...
Digi Sport
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație...
Pro FM
De la imperiu la izolare. Cu barbă albă și hainele din închisoare, Diddy apare în primele poze de când e în...
Film Now
Ce a răspuns Keanu Reeves când a fost întrebat dacă își urmărește propriile filme. Actorul și-a uimit fanii...
Adevarul
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar
Newsweek
Ministrul Muncii, mulțumit de mica recalculare a pensiilor. Este întârziată enorm, creșteri mici
Digi FM
Casa la care au visat. Prințul William și prințesa Kate s-au mutat la Forest Lodge. Schimbarea vine după cea...
Digi World
Cum îi afectează fumatul pe oamenii care-și fac implanturi dentare. Și cei cu dinți naturali au de suferit
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
De ce s-au despărțit Tom Cruise și Ana de Armas. „Ea a simțit nevoia să facă un pas înapoi”
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles