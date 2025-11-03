Decizia luată „deocamdată” de Donald Trump privind rachetele Tomahawk către Ucraina: declarații făcute la bordul Air Force One

Donald Trump a luat decizia în privința mult discutatei livrări de rachete Tomahawk, după ce în urmă cu câteva zile Pentagonul aprobase livrarea, menționând că stocul armatei SUA este suficient.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminica aceasta că, pentru moment, nu ia în considerare un acord ce i-ar permite Ucrainei să se doteze cu rachete cu rază lungă de acţiune Tomahawk pentru a fi utilizate contra Rusiei, transmite Reuters, scrie Agerpres.

Donald Trump s-a referit la un plan prin care SUA ar urma să vândă rachete Tomahawk unor ţări NATO care apoi le-ar transfera Kievului, afirmând că el nu doreşte ca războiul să escaladeze. Comentariile sale făcute într-o discuţie cu jurnaliştii la bordul Air Force One arată că rămâne reticent referitor la acest subiect.

„Nu chiar”, le-a răspuns Trump reporterilor în timpul zborului de la Washington către Palm Beach (statul Florida) atunci când a fost întrebat dacă ia în calcul un acord pentru a vinde rachete. El a adăugat, totuşi, că s-ar putea răzgândi.

Liderul american şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat despre această chestiune în timpul întâlnirii lor de la Casa Albă din 22 octombrie. Rutte a spus vineri că acest subiect este analizat şi că decizia le revine Statelor Unite.

Racheta Tomahawk are o rază de acţiune de aproximativ 2.500 km (1,550 mile), ceea ce înseamnă că eventualele lovituri ucrainene ar putea ţinti inclusiv capitala rusă, Moscova.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut acest tip de rachete, dar Kremlinul a avertizat cu privire la orice livrare de rachete Tomahawk destinată Ucrainei.

