Donald Trump este comparat cu dictatorul Nicolae Ceaușescu într-o analiză a Financial Times

Președintele american Donald Trump este comparat cu dictatorul Nicolae Ceaușescu de către ziaristul britanic Gideon Rachman, într-un editorial pentru Financial Times. El oferă câteva argumente în sprijinul spuselor sale, printre care și apetitul lui Trump pentru lingușire.

Insistența asupra lingușirii absurde și în public a lui Trump este o trăsătură a autoritasimului, spune atorul articolului, care își începe analiza chiar cu acestă chestiune, în care vede asemănări între cei doi.

„Domnule președinte, vă invit să vă vedeți chipul frumos pe un banner în fața Departamentului Muncii.” Acestea au fost cuvintele secretarului american al Muncii, Lori Chavez-DeRemer, adresate lui Donald Trump în timpul unei ședințe maraton a Cabinetului, transmisă la televizor săptămâna trecută.

Apetit insațiabil pentru laude

„Apetitul lui Trump pentru laude este insațiabil. Funcționarii săi s-au umilit, unul câte unul. Steve Witkoff, nefericitul emisar al lui Trump pentru pace, i-a spus președintelui că este „cel mai bun candidat” din toate timpurile pentru Premiul Nobel pentru Pace. Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, a exclamat: „Ați salvat această țară”.

Insistența asupra lingușirii absurde și publice a liderului este o trăsătură caracteristică a autoritarismului. Nicolae Ceaușescu, fostul dictator al României, era numit în mass-media oficiale „Geniul Carpaților”. Acoliților lui Stalin le plăcea să-i aducă omagiu „geniului său călăuzitor”.

Gazetarul aminteşte şi momentul în care Donald Trump însuși a afirmat, în cadrul ședinței în care era ridicat în slăvi, că are „dreptul să facă orice dorește”, justificându-se prin ideea că ar putea acționa oricum dacă ar considera că „țara este în pericol”.

„Acest tip de lingușire forțată nu este doar ridicol, ci și periculos. El semnalează că la putere se află un megaloman și că nimeni nu se simte în stare să i se opună. Într-un astfel de climat, fiecare capriciu al lui Trump va fi satisfăcut. Să trimitem Garda Națională la Washington? Desigur. Să-l anchetăm pe fostul președinte Obama pentru „conspirație trădătoare”? Ne ocupăm, domnule!”, scrie autorul pe un ton ironic.

La ședința de cabinet televizată, Trump a meditat că are „dreptul să facă orice dorește”. După cum a explicat: „Dacă consider că țara noastră este în pericol... pot să o fac”.

Regele Soare

Aceste declarații au sintetizat două idei cruciale care stau la baza autoritarismului unui om puternic. Prima este insistența constantă că națiunea se confruntă cu o criză care necesită măsuri drastice. A doua este afirmația că numai liderul suprem poate decide ce se face. „L’État, c’est moi”, după cum spunea celebrul Ludovic al XIV-lea”, scrie jurnalistul în editorialul său.

Afirmațiile lui Trump au venit în contextul unui discurs incoerent, în care el a negat de fapt că ar vrea să fie dictator – folosind formularea familiară „majoritatea oamenilor spun” – pentru a sugera că un dictator nu ar fi o idee atât de rea, până la urmă.

Pentru el, această atitudine reflectă două idei esențiale ale dictaturii: menținerea permanentă a sentimentului de criză și concentrarea puterii absolute în mâinile unui singur om.

Editorialul arată că nu există neapărat un moment anume care să fi consfințit trecerea Americii într-un regim autoritar, Donald Trump adoptând pas cu pas numeroase măsuri ce erodează normele democratice.

„Nu se spune din ședința de cabinet, dar popularitatea lui Trump a atins un minim istoric de 37% săptămâna trecută. Însă virajul autoritar al președintelui nu a fost caracterizat până acum de un singur act șocant care să anunțe că guvernarea democratică a ajuns definitiv la sfârșit. Nu a existat un echivalent al preluării controlului asupra postului național de televiziune de către general.

Lista faptelor recente

În schimb, Trump a continuat cu o serie de acțiuni mai mici, care erodează normele guvernării democratice cu o viteză din ce în ce mai mare. Sunt atât de multe măsuri de acest gen, încât este greu să le ții evidența. Cu siguranță, asta este și ideea. Nu ai timp să te oprești asupra unui scandal anume, pentru că este urmat imediat de altul.

De aceea este important, din când în când, să faci o pauză și să evaluezi pur și simplu ce se întâmplă”, scrie autorul.

Jurnalistul oferă, în sprijinul spuselor sale, o listă de acțiuni recente ale președintelui SUA.„

Iată, așadar, o listă a acțiunilor recente întreprinse de administrația Trump. Săptămâna trecută, președintele a anunțat că o concediază pe Lisa Cook, guvernatoare la Rezerva Federală, „cu efect imediat” – intensificându-și atacul asupra independenței băncii centrale. Cook este acuzată că a făcut declarații false pe o cerere de ipotecă – o acuzație folosită și împotriva altor adversari ai lui Trump, precum senatorul Adam Schiff.

Apoi, Casa Albă a concediat-o pe Susan Monarez, șefa Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA. Pentagonul tocmai l-a demis și pe șeful Agenției de Informații a Apărării – care l-a supărat pe Trump pentru că nu a susținut afirmația că programul nuclear al Iranului a fost distrus. Șeful Biroului de Statistică a Muncii a fost concediat la începutul lunii august pentru că a publicat un raport privind locurile de muncă care nu i-a plăcut președintelui. Tulsi Gabbard, directorul serviciilor naționale de informații, a anunțat recent că retrage autorizațiile de securitate a 37 de înalți oficiali ai serviciilor de informații americane — care erau aparent suspectați de neloialitate.

Cu membri înarmați ai Gărzii Naționale patrulând acum în Washington DC, Trump și-a anunțat planurile de a lua măsuri similare în Chicago. De asemenea, a ordonat Pentagonului să creeze noi unități ale Gărzii Naționale pentru a combate tulburările civile. Și a semnat un ordin executiv care viza pedepsirea arderii drapelului cu un an de închisoare.

În ultimele zile, FBI a făcut o razie la casa lui John Bolton — care a fost odată directorul de securitate națională al lui Trump, dar a devenit un critic deschis al președintelui. Kilmar Armando Ábrego García, un imigrant pe care administrația Trump l-a deportat din greșeală în El Salvador, a fost reținut din nou și amenințat cu deportarea în Uganda”, scrie autorul.

Practic, preşedintele Donald Trump i-a înlăturat pe cei care au îndrăznit să-l critice şi s-a înconjurat de „linguşitori şi mediocri”.

„Răzbunător, vanitos, încăpățânat”

Jurnalistul subliniază că președintele este răzbunător și că nimeni nu îi ține piept.

„Trump este răzbunător. Nimeni nu îi ține piept și scapă basma curată. Acest lucru se aplică în egală măsură unui imigrant fără putere, precum Ábrego García, sau unui fost funcționar public celebru, precum Bolton.

Președintele are acum oameni care conduc agenții guvernamentale cheie – Kash Patel la FBI, Pete Hegseth la Pentagon, Gabbard la Consiliul Național de Informații – care îi vor îndeplini cu siguranță ordinele. Acest lucru contrastează puternic cu primul mandat al lui Trump, când chiar și personalități extrem de conservatoare, precum procurorii generali Bill Barr și Jeff Sessions, refuzau uneori să urmeze ordinele.

Răzbunător, vanitos, încăpățânat – și înconjurat de mediocri ambițioși – Trump este din ce în ce mai scăpat de sub control. Liderii narcisisti și autoritari au provocat daune teribile altor țări. Nu există niciun motiv să credem că America va fi diferită”, conchide autorul.

Editor : M.C