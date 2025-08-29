Live TV

Președintele Donald Trump i-a revocat serviciul de protecție Kamalei Harris, care fusese extins de Joe Biden

Președintele Donald Trump a anulat protecția din partea Secret Service care fusese extinsă pentru Kamala Harris de către Joe Biden înainte de a părăsi funcția, potrivit unuia dintre consilierii acesteia, potrivit BBC.

În calitate de fost vicepreședinte, Harris avea dreptul, conform legii, să beneficieze de șase luni de protecție suplimentară după ce a părăsit funcția în ianuarie. Perioada s-a încheiat la 21 iulie.

Protecția acesteia fusese prelungită cu încă un an printr-un ordin executiv semnat de fostul său șef, dar aceasta a fost revocată de Trump.

Măsura vine cu doar câteva săptămâni înainte ca Harris să înceapă un turneu național de promovare a cărții „107 Days” – una de memorii despre campania sa prezidențială de scurtă durată, urmată de un eșec la alegeri, din 2024.

Decizia lui Trump e datată 28 august și ordonă Secret Service să „înceteze orice proceduri legate de securitate autorizate anterior prin Memorandumul Executiv, în afara celor cerute de lege” pentru Harris, începând cu 1 septembrie.

Revocarea înseamnă că Harris va pierde agenții care sunt desemnați să o protejeze pe ea și proprietatea ei din Los Angeles, precum și informațiile proactive privind amenințările, efectuate pentru a identifica și preveni orice potențiale amenințări.

Prețul unor protecții similare, dacă sunt finanțate din fonduri private, ar putea ajunge la milioane de dolari pe an.

Nu este clar cine va asigura protecția fostului vicepreședinte în viitor, dar guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și primarul Los Angelesului, Karen Bass, și-au exprimat indignarea față de acest anunț referitor la revocarea acesteia.

De la întoarcerea la Casa Albă în ianuarie, Trump a revocat protecția pentru o serie de persoane, printre care Hunter și Ashley Biden, copiii fostului președinte, și Anthony Fauci, fostul director al Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase.

Mai mulți foști oficiali și aliați ai lui Trump au avut, de asemenea, protecția revocată, printre care fostul secretar de Stat Mike Pompeo și John Bolton, un fost consilier de securitate națională care devenise un critic vocal al președintelui Trump.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

