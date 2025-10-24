Live TV

Președintele Ecuadorului susține că a fost vizat de o tentativă de otrăvire prin bomboane de ciocolată și gem: „Am depus plângere”

Data publicării:
Daniel Noboa.
Daniel Noboa. Foto: REUTERS/Adriano Machado
Din articol
„Urme de gloanțe”

Președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a declarat că cineva a încercat să-l otrăvească, introducând trei substanțe toxice foarte concentrate în cadouri constând în bomboane ciocolată și gem, relatează BBC

Noboa a precizat că echipa sa de anchetă deține dovezi care susțin această afirmație, însă până în prezent nu a prezentat public aceste probe.

Organismul militar responsabil cu securitatea sa a depus plângere la parchet. „Am depus plângere, am prezentat dovezile - concentraţia celor trei substanţe chimice” din dulciuri, a adăugat preşedintele.

Liderul sud-american a declarat pentru CNN, joi, că i se pare „practic imposibil” ca cele trei substanțe chimice să fi fost găsite în concentrații ridicate în produse întâmplător.

Declarațiile sale vin pe fondul unor ciocniri violente din Ecuador, provocate de creșterea abruptă a prețului combustibililor sub mandatul său. Politicianul de centru-dreapta a ordonat intervenții militare împotriva grupărilor de traficanți de droguri, dar a fost și acuzat că vizează protestatarii.

Noboa a negat că tentativele de asasinat, a treia în ultimele două luni, ar fi fost folosite pentru a prezenta criticii săi drept violenți.

„Nimeni nu își aruncă un cocktail Molotov în el, sau nu se otrăvește singur cu ciocolată, sau nu aruncă cu pietre în propriul corp”, a afirmat el, referindu-se la incidentele anterioare.

La începutul lunii octombrie, guvernul Ecuadorului a anunțat că cinci persoane au fost reținute în legătură cu ceea ce a descris drept o tentativă de asasinat.

„Urme de gloanțe”

Aproximativ 500 de persoane au aruncat cu pietre în mașina președintelui, iar vehiculul prezenta „urme de gloanțe”, potrivit ministrului energiei și mediului, care a adăugat că Noboa nu a fost rănit. BBC nu a putut confirma independent dacă a fost tras vreun glonț.

Guvernul a mai spus că, la sfârșitul lunii septembrie, un convoi umanitar în care se afla Noboa a fost atacat, iar 17 soldați au fost luați ostatici.

Oficialii ecuadorieni au declarat că acel convoiul, care includea diplomați ai ONU și UE, transporta ajutoare pentru comunitățile afectate de o grevă națională, când a fost atacat de aproximativ 350 de persoane care au aruncat cocktailuri Molotov.

Noboa a publicat pe rețelele sociale fotografii cu parbrize și geamuri sparte ale mașinilor din convoi.

Greva națională împotriva deciziei guvernului de a elimina subvențiile pentru motorină s-a încheiat joi, după câteva săptămâni.

Protestul a fost organizat de cea mai mare organizație a populației indigene din Ecuador, Confederația Naționalităților Indigene din Ecuador (Conaie), cu marșuri și blocaje rutiere. Grupul Conaie a condus demonstrații care au dus la înlăturarea a trei președinți între 1997 și 2005.

