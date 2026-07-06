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Preşedintele Egiptului a inaugurat noul cartier general al armatei, cel mai mare din lume. Pentagonul din SUA, depășit de Octogon

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sediul octogon egipt
Complexul ridicat lângă Cairo este mai mare decât Pentagonul. Sursă foto: presidency.eg
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Egiptul a inaugurat duminică noul cartier general al forţelor sale armate, despre care observatorii spun că este cel mai mare din lume, depășind Pentagonul, cartierul general al armatei SUA. Preşedintele Abdel Fattah al-Sisi, fost general, a participat la ceremonie îmbrăcat în uniformă militară.

Octogonul, aşa cum este numit complexul, este format din zece clădiri, fiecare de formă octogonală, şi se întinde pe o suprafaţă de circa 90 km2, egală cu cea a capitalei portugheze, Lisabona.

Octogonul egiptean a devenit cel mai mare sediu al unui minister al apărării din lume, luând locul Pentagonului american.

Președintele Al-Sisi, care a apărut în public îmbrăcat în uniformă militară pentru prima dată în peste 10 ani, a descris la inaugurare complexul ca fiind „dovada voinţei unei naţiuni care ştie că nimic nu este imposibil”.

Pe drumul spre ceremonia de inaugurare a masivului complex, liderul egiptean a fost însoţit de elicoptere de atac.

Complexul se află în noua capitală administrativă egipteană, situată în deşert la est de Cairo, şi se estimează că a costat echivalentul a 50 miliarde de euro, ceea ce îl face unul dintre cele mai scumpe proiecte realizate după ce Al-Sisi a preluat puterea.

Egiptul traversează una din cele mai grave crize economice din ultimele decenii şi are o datorie externă echivalentă cu 143 miliarde de euro. Mulţi egipteni dau vina pe Al-Sisi şi megaproiectele sale pentru această criză.

Al-Sisi a preluat puterea în 2013 printr-o lovitură de stat susţinută de armată.

Egiptul resimte de mai mulţi ani efectele războaielor din Gaza şi Sudan, precum şi ale conflictului din Libia, toate fiind teritorii cu care se învecinează.

În Egipt, situaţia de securitate a rămas stabilă după tulburările revoluţiei din 2011.

Editor : B.P.

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