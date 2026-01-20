Preşedintele Emiratelor Arabe Unite acceptă invitația lui Donald Trump privind „Consiliul pentru Pace”

Preşedintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, se va alătura „Consiliului pentru Pace” propus de preşedintele american Donald Trump pentru a contribui la soluţionarea conflictelor, a anunţat marţi Ministerul de Externe al EAU despre iniţiativa liderului de la Casa Albă, considerată de unii comentatori ca fiind mai degrabă o încercare de a crea o instituţie paralelă Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi menită să urmărească realizarea intereselor SUA, relatează agenţiile EFE şi AFP, citate de Agerpres.

Şeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan „a acceptat invitaţia din partea Statelor Unite de a se alătura Consiliului pentru Pace”, a transmis Ministerul de Externe emiratez despre acest organism, în care statele doritoare să fie membre permanente vor trebui să plătească o taxă de un miliard de dolari, conform „Cartei” organizaţiei imaginate de Trump.

Emiratele Arabe Unite au încredere în leadership-ul lui Trump şi în „angajamentul său pentru pacea mondială” şi „vor contribui activ la misiunea Consiliului pentru Pace, promovând sporirea cooperării, stabilitatea şi prosperitatea pentru toţi”, se mai arată în anunţul Ministerului de Externe al EAU.

Circa 60 de state au fost invitate de Trump să facă parte dintr-un „Consiliu pentru Pace” propus de liderul de la Casa Albă. Invitaţii de acest fel au fost adresate atât aliaţilor SUA, cât şi unor lideri autoritari, precum preşedintele rus Vladimir Putin, cel belarus, Aleksandr Lukaşenko, sau premierul chinez Xi Jinping.

Şi Uniunea Europeană a fost invitată, dar Comisia Europeană a exprimat rezerve faţă de acceptarea invitaţiei. La fel a procedat şi Franţa, care a transmis printr-o sursă apropiată preşedintelui Emmanuel Macron că, cel puţin în stadiul actual, „nu intenţionează să dea un răspuns favorabil” acestei iniţiative, ce „ridică întrebări majore, mai ales cu privire la respectarea principiilor şi structurii Organizaţiei Naţiunilor Unite, care în niciun caz nu ar trebui contestate”.

Şi numeroşi comentatori văd în „Consiliul pentru Pace” propus de Trump mai degrabă un organism paralel Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi menit să urmărească realizarea intereselor SUA.

Rolul iniţial pe care Statele Unite doresc să-l atribuie acestui organism este de a superviza reconstrucţia Fâşiei Gaza, dar proiectul său de cartă nu menţionează explicit teritoriul palestinian şi îi atribuie un rol mai larg, acela de a contribui la soluţionarea conflictelor armate din întreaga lume.

Textul de opt pagini al cartei critică direct „abordările şi instituţiile care au eşuat de prea multe ori”, făcând astfel referire la Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), şi îndeamnă la „curaj” pentru îndepărtarea unor astfel de abordări. Documentul subliniază, de asemenea, „necesitatea unei organizaţii de pace mai agile şi eficiente”.

Donald Trump va fi „primul preşedinte al Consiliului pentru Pace”, iar puterile preşedintelui SUA vor fi foarte largi. Numai el va putea să „invite” alţi şefi de stat şi de guvern să se alăture organismului şi tot el le poate revoca participarea, cu excepţia cazului în care „două treimi din statele membre” se opun, iar Trump va avea, în plus, dreptul să respingă prin veto deciziile votate.

„Fiecare stat membru exercită un mandat cu o durată maximă de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei Carte, mandat reînnoibil de către preşedinte. Acest mandat de trei ani nu se aplică statelor membre care contribuie cu peste un miliard de dolari în numerar la Consiliul pentru Pace în primul an de la intrarea în vigoare a Cartei”, precizează proiectul. Numai statele „invitate să participe de preşedintele” SUA vor putea face parte din consiliu.

