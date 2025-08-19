Preşedintele finlandez Alexander Stubb a declarat luni, la Washington, că omologul său rus Vladimir Putin este „nedemn de încredere”, la finalul unor convorbiri la Casa Albă cu preşedintele SUA, şeful statului ucrainean şi alţi lideri europeni, menite a găsi o soluție pentru oprirea războiului din Ucraina, informează AFP, preluată de Agerpres.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin a fost de acord, în timpul unei conversaţii telefonice cu omologul său american Donald Trump, să se întâlnească cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski în următoarele două săptămâni.

„Rămâne de văzut dacă va avea curajul să vină la acest tip de întâlnire”

„Preşedintele american a vorbit cu preşedintele rus şi a convenit ca o întâlnire între preşedintele rus şi preşedintele ucrainean să aibă loc în următoarele două săptămâni”, a declarat Merz reporterilor după discuţiile de la Casa Albă. Cancelarul german i-a atribuit meritul preşedintelui american Donald Trump pentru că l-a convins pe preşedintele Rusiei să accepte o întâlnire cu omologul său ucrainean, scrie Reuters, preluată de Agerpres.

„Putin este rareori demn de încredere. Aşadar, rămâne de văzut dacă va avea curajul să vină la acest tip de întâlnire. Va avea curajul să vină la o întâlnire trilaterală sau încearcă din nou să câştige timp?”, a declarat Alexander Stubb presei finlandeze.

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că a început pregătirile pentru o întâlnire între omologii săi rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi respectiv Volodimir Zelenski, după ce a avut în cursul zilei reuniuni la Washington cu acesta din urmă şi cu lideri europeni pentru a încerca să obţină progrese în direcţia păcii în Ucraina, informează agenţiile internaţionale de presă, citate de Agerpres.

O sursă citată de Axios a declarat că se speră ca o reuniune între Putin şi Zelenski să fie organizată până la sfârşitul lunii august, transmite Reuters.



Pe de altă parte, AFP citează o sursă apropiată discuţiilor care a declarat că Putin i-a spus lui Trump că este gata să-l întâlnească pe Zelenski.

Preşedintele american i-a spus lui Zelenski că Statele Unite vor contribui la garantarea securităţii Ucrainei în orice acord pentru a pune capăt războiului Rusiei în această ţară, dar amploarea asistenţei americane promise nu a fost clară imediat. „În ceea ce priveşte securitatea, va fi acordat un ajutor considerabil”, a declarat Trump, adăugând că ţările europene vor fi implicate.

Zelenski a salutat promisiunea ca fiind „un pas important înainte”, adăugând că garanţiile vor fi „formalizate pe hârtie în următoarea săptămână sau în următoarele 10 zile” şi afirmând că Ucraina s-a oferit să cumpere arme americane.

Ucraina va promite să cumpere armament american în valoare de 100 de miliarde de dolari, cu finanţarea Europei, ca parte a unui acord de obţinere a unor garanţii de securitate din partea SUA după încheierea unui acord de pace cu Rusia, a relatat luni Financial Times, citând un document consultat de ziar, transmite Reuters, preluată de Agerpres.



Ziarul britanic a adăugat că, în conformitate cu aceste propuneri, Ucraina şi SUA ar urma să încheie, de asemenea, un acord de 50 de miliarde de dolari pentru a produce drone cu companii ucrainene.

Potrivit Reuters, Stubb a mai declarat că detaliile garanţiilor de securitate pentru Ucraina ar putea fi stabilite săptămâna viitoare.

„De ce este președintele Finlandei aici?”

Înaintea discuțiilor de la Casa Albă, Stubb a oferit o explicație pentru prezența sa printre liderii europeni aflați în jurul lui Trump și al lui Zelenski la Washington.

„O parte din mass-media internaționale s-ar putea întreba: „De ce este președintele Finlandei aici?” Cred că motivul este probabil faptul că, deși provenim dintr-o țară mică, avem o frontieră lungă cu Rusia, de peste 800 de mile, și avem propria noastră experiență istorică cu Rusia din cel de-al Doilea Război Mondial, Războiul de Iarnă și Războiul de Continuare.

Și dacă privesc partea pozitivă a situației în care ne aflăm în prezent, am găsit o soluție în 1944 și sunt sigur că vom putea găsi o soluție în 2025 pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și pentru a obține o pace durabilă și justă”, a scris Stubb.

Editor : M.C