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Preşedintele Finlandei şi premierul Norvegiei au vorbit la telefon cu Putin despre războiul din Ucraina

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Alexander Stubb si Jonas Gahr Stoere
Preşedintele finlandez Alexander Stubb şi premierul norvegian Jonas Gahr Stoere. Surs[ foto: Finnish Government
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Din articol
Zelenski a fost informat

Preşedintele finlandez Alexander Stubb şi premierul norvegian Jonas Gahr Stoere au avut marţi o convorbire telefonică „sinceră şi substanţială” cu preşedintele rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina, a anunţat cabinetul preşedintelui finlandez într-un comunicat.

Liderii occidentali au evitat în general contactul cu Putin după lansarea de către Rusia a războiului din Ucraina, în februarie 2022.

„Discuţia a fost sinceră şi substanţială. Suntem ţări vecine cu Rusia. Rezultatul acestui război va avea un impact direct asupra noastră şi asupra securităţii europene în ansamblu. Încheierea războiului necesită discuţii directe”, a declarat Stubb în comunicatul citat de Reuters și AFP, potrivit Agerpres.

Rusia a acuzat frecvent guvernele europene că alimentează războiul prin înarmarea Ucrainei şi prin refuzul de a discuta cu Moscova.

Stubb şi Stoere s-au întâlnit cu emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna trecută la Oslo, cu o zi înainte ca Witkoff să meargă în Rusia unde a discutat cu Putin la Sankt Petersburg.

Kremlinul a declarat în urma discuţiilor dintre Putin şi Witkoff că Rusia este dispusă să reia negocierile directe de pace cu Ucraina, mediate de SUA, care au fost planificate pentru luna noiembrie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

Zelenski a fost informat

Discuţia telefonică de marţi a avut loc după consultări cu Ucraina, iar cei doi lideri nordici au vorbit în nume propriu, nu în numele europenilor, se arată în comunicat.

La Kiev, preşedinţia ucraineană a indicat că Volodimir Zelenski a discutat cu Stubb şi Stoere după apelul telefonic cu Putin.

În timpul convorbirii telefonice, liderii finlandez şi norvegian şi-au afirmat sprijinul pentru Ucraina şi au insistat ca negocierile să fie reluate pentru ca războiul să se încheie.

„Războiul provoacă pierderi umane şi materiale enorme. Suferinţa şi distrugerea vor avea consecinţe pentru generaţiile viitoare”, a spus Stoere.

„În timpul convorbirii telefonice, am subliniat importanţa dezescaladării”, a mai spus el.

Liderii din nordul Europei se află în prezent la Helsinki pentru a participa la un summit al premierilor din ţările nordice.

Editor : B.P.

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