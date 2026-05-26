Președintele finlandez, Alexander Stubb, este dispus să negocieze pacea cu Rusia în numele Europei

Președintele finlandez, Alexander Stubb, s-a declarat dispus să reprezinte europenii în cadrul unor viitoare și potențiale negocieri de pace cu Rusia. „Îmi imaginez că Europa, într-o formă sau alta, va iniția un dialog cu Rusia în acest an. În acest moment, este absolut imposibil de spus când se va întâmpla acest lucru”, a spus Stubb, potrivit radioului public Yle.

„Dacă aș fi întrebat dacă sunt dispus să devin negociator, probabil că nu aș putea răspunde negativ la această întrebare”, a declarat Stubb, într-un interviu acordat postului public de radio Yle.

Șeful statului a pus însă o condiție strictă, subliniind că ar participa la astfel de discuții numai după acceptarea unui armistițiu de către Moscova.

Aceasta reprezintă o schimbare clară de poziție față de campania electorală, când Stubb a declarat că nu ar răspunde dacă l-ar suna Vladimir Putin, notează Yle radio.

În același timp, el subliniază că orice dialog trebuie coordonat cu UE și cu restul Europei.

Cu toate acestea, el afirmă că, în opinia sa, este mai probabil ca instituțiile UE sau statele membre importante să își asume responsabilitatea pentru eventualele negocieri cu Kremlinul, cel puțin la început.

„O țară de dimensiunea Finlandei poate depune o muncă considerabilă în culise”, spune Stubb.

Chestiunea desemnării unui reprezentant european și evaluarea diferitelor profiluri ar trebui să fie abordate în mod oficial de către miniștrii de Externe ai UE în cadrul unei reuniuni informale prevăzute să aibă loc în Cipru, în 27 și 28 mai.

