Live TV

Președintele finlandez, Alexander Stubb, este dispus să negocieze pacea cu Rusia în numele Europei

Data publicării:
Election reception of NCP presidential candidate Alexander Stubb
Președintele Finlandei, Alexander Stubb. Foto: Profimedia Images

Președintele finlandez, Alexander Stubb, s-a declarat dispus să reprezinte europenii în cadrul unor viitoare și potențiale negocieri de pace cu Rusia. „Îmi imaginez că Europa, într-o formă sau alta, va iniția un dialog cu Rusia în acest an. În acest moment, este absolut imposibil de spus când se va întâmpla acest lucru”, a spus Stubb, potrivit radioului public Yle.

„Dacă aș fi întrebat dacă sunt dispus să devin negociator, probabil că nu aș putea răspunde negativ la această întrebare”, a declarat Stubb, într-un interviu acordat postului public de radio Yle.

Șeful statului a pus însă o condiție strictă, subliniind că ar participa la astfel de discuții numai după acceptarea unui armistițiu de către Moscova.

Aceasta reprezintă o schimbare clară de poziție față de campania electorală, când Stubb a declarat că nu ar răspunde dacă l-ar suna Vladimir Putin, notează Yle radio.

În același timp, el subliniază că orice dialog trebuie coordonat cu UE și cu restul Europei.

Cu toate acestea, el afirmă că, în opinia sa, este mai probabil ca instituțiile UE sau statele membre importante să își asume responsabilitatea pentru eventualele negocieri cu Kremlinul, cel puțin la început.
„O țară de dimensiunea Finlandei poate depune o muncă considerabilă în culise”, spune Stubb.

Chestiunea desemnării unui reprezentant european și evaluarea diferitelor profiluri ar trebui să fie abordate în mod oficial de către miniștrii de Externe ai UE în cadrul unei reuniuni informale prevăzute să aibă loc în Cipru, în 27 și 28 mai.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan
1
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
5
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului
Digi Sport
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russia Targets Ukrainian Capital Kyiv With Ballistic Missiles - 24 May 2026
Atacul devastator de vineri noaptea asupra Kievului, o încercare a lui Putin de a șterge umilința suferită la parada din 9 Mai (ISW)
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
Rubio: SUA sunt în continuare pregătite să acţioneze ca mediator în conflictul din Ucraina
Russia Ukraine War
Rusia cere evacuarea diplomaților și cetățenilor străini din Kiev „cât mai curând posibil”. Reacția Ucrainei
VALENCIA, SPAIN – August 17, 2025: Tourists and locals cool off in fountains and water misters as a heatwave sweeps across Spain, with temperatures in Valencia soaring above 40 degrees Celsius — the highest recorded since 1950. Credit: Eduardo Ripoll. Cre
Val de caniculă în Europa, temperaturi neobișnuite pentru luna mai. Continentul se încălzeşte mai repede decât alte regiuni ale lumii
Sistemul antidrone Rostec
Moscova prezintă un nou sistem antiaerian împotriva atacurilor cu drone
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-11-29 121217
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă...
Avertizare meteo de furtuni.
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și...
oameni ghiseu
Primăriile revin în grila națională de salarizare. Ce salarii și...
A U.S. Sailor assigned to Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Delbert D. Black (DDG 119) directs an MH-60R Sea Hawk helicopter, attached to Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 46, during a flight quarter evolution in the U.S. Central Co
Forțele americane au atacat obiective din sudul Iranului. Rubio: „Un...
Ultimele știri
Care sunt principalele probleme ale țării, prin ochii românilor. Aproape 50% cred că este prioritară creșterea salariilor (sondaj)
România a inițiat o declarație comună semnată de 16 state privind viitorul buget al UE. Anunțul lui Nicușor Dan
Polonia avertizează Rusia: orice atac asupra misiunilor diplomatice din Kiev va fi considerat intenționat și deliberat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kris Jenner, adevărul despre Ozempic: „M-a făcut să mă simt foarte rău”. Ce a ales în schimb pentru a-și...
Cancan
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Fanatik.ro
Daniel Pancu a dat detalii de la negocierile cu Dan Şucu: „Trebuie să transmiteţi forţă!”. De câte...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Daniel Pancu rupe tăcerea despre despărţirea de CFR Cluj: “O să plătesc clauza!”. S-a enervat în direct...
Adevărul
Orașul în care stațiile de metrou arată ca niște palate
Playtech
Ce salariu lua Demeter Andras Istvan ca ministru al Culturii. Averea acumulată, a demisionat după...
Digi FM
Îl va șantaja Nicușor Dan pe Bolojan? Mihai Tatulici analizează criza politică
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Câți copii ai?" Valentina Pelinel, răspuns total neașteptat, după 8 ani de căsnicie cu Cristi Borcea
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Sfârșit de eră: cel mai aglomerat aeroport din lume se închide definitiv după 85 de ani. Un mega-hub de 260...
Newsweek
Vara aduce o mare schimbare în sistemul de pensii. Care pensionari vor pierde 825 lei dacă nu se grăbesc?
Digi FM
Cristian Mungiu, moment inedit după Cannes 2026: "Cred că am dat peste singurul francez care nu ştia ce e un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Câinele tău are peste 5 ani? Cele cinci reguli de aur care îi pot prelungi viața
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special