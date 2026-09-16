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Preşedintele finlandez: „Să nu ne facem iluzii. Trump este un om care face doar cum îl taie capul"

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Alexander Stubb și Donald Trump.
Alexander Stubb și Donald Trump. Foto: Profimedia
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Din articol
Stubb vrea un răspuns ferm la atacurile hibride ale Rusie

Preşedintele finlandez Alexander Stub, a afirmat marţi, într-un interviu acordat AFP, că omologul său american, Donald Trump, a „făcut bine” NATO, avertizând în același timp că liderul SUA este „un om care face doar ce îl taie capul”, relatează Agerpres.

De la revenirea preşedintelui american la putere, europenii sunt în căutare continuă de a găsi cea mai bună modalitate de a gestiona relaţia cu miliardarul republican.

Alexander Stubb, care conduce Finlanda din martie 2024, este prezentat regulat ca un interlocutor privilegiat şi o posibilă punte de legătură între Washington şi capitalele europene.

Şi pe bună dreptate: liderul de 58 de ani are dublul avantaj de a fi jucat deja golf cu Donald Trump şi de a conduce o ţară care se învecinează cu Rusia.

„Nu vreau să exagerez importanţa rolului meu sau a relaţiei mele cu preşedintele Statelor Unite”, mărturiseşte el pentru AFP.

„Iar motivul este foarte simplu: eu vin dintr-un stat mic, iar el reprezintă o superputere”, subliniază preşedintele Stubb.

Cu toate acestea, pe o serie de dosare, cum ar fi cel al Ucrainei, liderul acestei ţări cu 5,6 milioane de locuitori a fost direct asociat în conversaţiile lui Donald Trump cu marile puteri europene.

Următoarea sa discuţie cu preşedintele american este programată săptămâna viitoare, în cursul unei recepţii organizate de Donald Trump, în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite.

„Relaţia este foarte pragmatică, dar să nu ne facem iluzii. Aşa cum ştim, preşedintele Trump este un om care face doar cum îl taie capul”, afirmă liderul finlandez aflat în reşedinţa sa din Helsinki.

Un exemplu pentru a ilustra acest lucru: pe 9 septembrie, Google a anunţat cu mare fast o investiţie de 13 miliarde de euro în proiecte legate de IA în Finlanda.

Luni, preşedintele american a publicat un mesaj furibund pe reţeaua sa socială.

„Nu sunt mulţumit de asta şi vreau să se răzgândească”, a tunat Donald Trump, nemulţumit de faptul că aceste investiţii se fac în afara Statelor Unite.

Această mega-investiţie va face „mult bine relaţiilor bilaterale dintre Statele Unite şi Finlanda”, temperează Stubb.

Există, de asemenea, problema Groenlandei. Ambiţiile lui Donald Trump cu privire la teritoriul autonom danez au provocat o criză majoră între aliaţi la începutul anului.

„Înţeleg că toată această retorică politică creează disconfort şi, desigur, suntem 100% alături de Danemarca, nu există nicio îndoială în acest sens”, spune preşedintele finlandez.

„Dar dacă privim cealaltă faţă a monedei, cred că americanii înţeleg, în sfârşit, importanţa Arcticii”, insistă el.

În acelaşi mod, acest eurofil convins consideră că Donald Trump a „făcut bine NATO” - în ciuda criticilor sale aproape zilnice la adresa Alianţei Atlantice.

„A făcut bine NATO în sensul în care statele membre şi-au crescut cheltuielile de apărare”, dă asigurări liderul cu cravată violet. „Pentru o ţară din prima linie precum Finlanda, acesta este un lucru bun”, subliniază el.

Stubb vrea un răspuns ferm la atacurile hibride ale Rusie

Predecesorul preşedintelui Stubb, Sauli Niinisto, se lăuda cu legăturile sale strânse cu Putin  alimentând zvonul că se întâlnise cu şeful statului rus mai des decât oricare alt lider european.

„Încercăm să-i ajutăm pe ucraineni cât putem de bine. De asemenea, menţinem canale de comunicare active cu negociatorii americani”, precizează Alexander Stubb.

Ideea de a numi un „trimis special” european pentru a vorbi la unison despre acest conflict circulase şi numele său pare, totuşi, de domeniul trecutului.

„Ştiţi, cred că este destul de clar că Europa nu va vorbi la unison”, mărturiseşte el.

Preşedintele Stubb pledează în continuare pentru un „răspuns ferm” al europenilor în faţa războiului hibrid dus de Rusia pe continent.

„Cred că se poate spune fără teama de a greşi că graniţa dintre război şi pace s-a estompat, iar aceasta este noua realitate cu care trebuie să ne confruntăm astăzi în Europa”, subliniază el.

Cu toate acestea, Alexander Stubb vine cu o recomandare specific nordică.

„Eu le recomand mereu oamenilor să adopte metoda finlandeză: rămâneţi senini, calmi şi stăpâni pe voi, mergeţi la saună, faceţi o baie bună, analizaţi situaţia şi acţionaţi în consecinţă”.

Editor : C.L.B.

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