Președintele Franței, Emmanuel Macron, cere „sporirea sancțiunilor”, dacă negocierile privind Ucraina eșuează

Preşedintele francez Emmanuel Macron a cerut luni "sporirea sancţiunilor" împotriva Rusiei dacă negocierile privind Ucraina eşuează, informează AFP, preluată de Agerpres.



Macron a făcut aceste declaraţii la finalul unei întâlniri la Casa Albă cu preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi alţi lideri europeni.



„Dacă acest proces ar fi respins, suntem cu toţii de acord că sancţiunile vor trebui să fie sporite şi, în orice caz, trebuie avută o poziţie care pune mai multă presiune pe partea rusă”, a declarat preşedintele francez reporterilor la Washington.



El a mai declarat că problema posibilelor concesii teritoriale ale Ucrainei nu a fost abordată în timpul discuţiilor de la Casa Albă.



„Nu am discutat deloc acest subiect astăzi„, a declarat preşedintele francez reporterilor. „Şi din două motive. În primul rând, prioritatea sunt garanţiile de securitate şi, în al doilea rând, am spus că 'asta trebuie discutat în bilateral şi trilateral'”, a explicat el.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat, luni, la Washington DC, pentru discuţii cruciale cu liderul american Donald Trump.

Zelenski a spus că Ucraina va obţine garanţii de securitate „în termen de 10 zile” cu sprijinul liderilor europeni.

Rusia a lansat o serie de atacuri cu rachete împotriva orașelor ucrainene cu doar câteva ore înainte ca președintele Zelenski să se întâlnească cu Trump.

Președintele SUA a declarat, înaintea întâlnirii, că Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina.

Trump a declarat, în cadrul întâlnirii, că vor exista anumite garanții de securitate pentru Ucraina, la care vor contribui și Statele Unite. De asemenea, el a spus că va discuta și cu Vladimir Putin.

Liderii europeni au promovat mesajele de susținere pentru Ucraina iar șeful NATO a salutat garanțiile de securitate oferite de americani. În același timp, președintele SUA a afirmat că ar putea obține un acord de pace „fără armistițiu”, dar că ucrainenii vor trebui să accepte „schimburi de teritorii”.

Donald Trump susține organizarea unei întâlniri trilaterale cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, propunere pe care președintele Ucrainei o acceptă. Moscova a reacționat la acest summit și a respins „categoric” oricare scenariu care prevede prezenţa unui contingent militar al NATO în Ucraina.

