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Președintele Germaniei avertizează asupra riscurilor climatice din Alpi: „Schimbările climatice” nu pot fi lăsate la coada agendei

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Preşedintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier Foto: Profimedia Images
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Preşedintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier a solicitat intensificarea eforturilor pentru protejarea populaţiei din Alpii europeni împotriva alunecărilor de teren şi a curgerilor de noroi provocate de schimbările climatice.

Steinmeier a declarat marţi că astfel de evenimente nu trebuie neapărat să atingă amploarea observată recent în Nepal sau anul trecut în Blatten, în Elveţia, adăugând că acestea vor deveni mai frecvente în viitor,transmite miercuri agenţia de presă DPA preluată de Agerpres.

Anterior, în cursul zilei de marţi, preşedintele german a vizitat, împreună cu omologii săi din Austria, Elveţia, Belgia, Luxemburg şi Liechtenstein, gheţarul Stubai din Tirol. Glaciologii le-au explicat oficialilor efectele schimbărilor climatice asupra acestui gheţar.

Şefii de stat din Europa vorbitori de limbă germană se întâlnesc o dată pe an în una dintre ţările lor. Anul acesta a fost rândul Austriei.

Semnele locale ale încălzirii globale sunt alarmante şi impun adoptarea unor măsuri, a declarat Steinmeier ulterior.

Preşedintele a afirmat că trebuie făcut tot ce este posibil pentru a limita încălzirea globală. Pe termen scurt, a adăugat oficialul, este necesară stabilirea cu exactitate a zonelor cu cel mai mare nivel de risc şi asigurarea existenţei unor sisteme de avertizare timpurie pentru populaţiile locale.

Nu există nicio justificare pentru ca lupta împotriva schimbărilor climatice să fie lăsată „la coada agendei politice”, a declarat Steinmeier.

Editor : Ana Petrescu

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