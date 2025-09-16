Live TV

Președintele Germaniei i-a spus în față lui Nawrocki că Berlinul nu va plăti despăgubiri pentru cel de-al Doilea Război Mondial

Data publicării:
Berlin, Germany, 16th Sept. 2025. Welcoming of the President of the Republic of Poland, Karol Nawrocki (POL), by Federal President Frank-Walter Steinmeier (GER) with military honours. Photo: Klaus Kroenert Credit: Klaus Kroenert/Alamy Live News
Președintele Poloniei a fost primit într-o vizită oficială, la Berlin, de către omologul său german. Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier a respins marţi pretenţia omologului său polonez Karol Nawrocki ca Germania să achite Poloniei noi despăgubiri pentru cel de-al Doilea Război Mondial.

Cu ocazia vizitei la Berlin a lui Nawrocki, Steinmeier a reafirmat că problema a fost "lămurită legal din punctul de vedere german", a scris pe X purtătoarea sa de cuvânt.

Şeful statului german a adăugat că promovarea comemorării războiului rămâne o preocupare a ambelor părţi, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Nawrocki, care se află în prima sa vizită oficială în Germania de la preluarea mandatului prezidenţial, a insistat de mai multe ori că Polonia are în continuare dreptul la despăgubiri pentru distrugerile suferite în război. Înainte de a pleca spre Berlin, el şi-a anunţat intenţia de a discuta subiectul cu Steinmeier şi cu cancelarul german Friedrich Merz; dpa apreciază că dialogul cu Steinmeier pe această temă a avut deja loc.

Preşedintele Germaniei şi-a primit oaspetele cu onoruri militare la Palatul Bellevue, reşedinţa sa oficială. Ulterior, cei doi s-au retras pentru discuţii care - conform informaţiilor obţinute de dpa - au evidenţiat acordul privind nevoia unei cooperări bilaterale strânse, bazate pe încredere, între naţiunile lor. În ciuda diferenţelor de opinie privind despăgubirile, atmosfera a fost amicală şi constructivă; Nawrocki l-a invitat pe Steinmeier în Polonia.

Ulterior, preşedintele polonez a plecat spre Cancelaria Germaniei, unde urma să se întâlnească cu Merz.

Germania a acordat deja Poloniei despăgubiri la sfârşitul celui de-a Doilea Război Mondial prin intermediul unor acorduri în care a fost implicată Uniunea Sovietică, iar în 1953 regimul comunist de la Varşovia a renunţat la orice alte despăgubiri începând din 1954, reaminteşte dpa.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
3
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
profimedia-0973430131
5
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
GEORGESCU_HORA_CAROL_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum a funcționat propaganda în sprijinul lui Călin Georgescu...
cladire_lovita_drone
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de...
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Rețeaua care slăbește sistemul de sănătate. CJ Vâlcea nu a găsit...
port arde
Armata israeliană a atacat un important port din Yemen
Ultimele știri
Spania, una dintre cele 5 mari finanțatoare ale Eurovision, se retrage dacă Israelul participă. Cine mai boicotează concursul muzical
UE va propune sancțiuni împotriva Israelului, pe fondul escaladării conflictului din Gaza
„Gaza arde”. Ofensiva israeliană în orașul palestinian este în desfășurare. Mesajul dur al lui Donald Trump pentru Hamas
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
harta belarus polonia
Polonia prelungeşte pe termen nelimitat închiderea frontierei cu Belarus
Ukrainian soldiers
Norvegia antrenează instructori militari ucraineni într-o bază secretă din Polonia
Poland marks 86 years since WWII outbreak
Preşedintele Poloniei: „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război”
drona ruseasca cazuta in polonia, soldati polonezi la fata locului
Polonia susține impunerea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei, România, nu. Nicușor Dan: „Pentru moment, mai degrabă, nu”
Donald Tusk, premierul Poloniei
Polonia anunță „neutralizarea” unei drone deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. Mesajul premierului Donald Tusk
Partenerii noștri
Pe Roz
Nick Cannon, declarații rare despre cum a ajuns să fie tatăl a 12 copii: „A fost modalitatea mea de a...
Cancan
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost prins de Poliția Română! Ce urmează acum
Fanatik.ro
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Cât câștigă pe oră o româncă care face curățenie în Italia și ce contracte se oferă pentru munca în case...
Digi FM
Toto Dumitrescu a fost reținut de polițiști. Fiul lui Ilie Dumitrescu a provocat un accident rutier, iar apoi...
Digi Sport
Gata! Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Cristi Chivu la Inter
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce este regula 80/20 când vine vorba de alimentație
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”