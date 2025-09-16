Președintele Germaniei i-a spus în față lui Nawrocki că Berlinul nu va plăti despăgubiri pentru cel de-al Doilea Război Mondial

Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier a respins marţi pretenţia omologului său polonez Karol Nawrocki ca Germania să achite Poloniei noi despăgubiri pentru cel de-al Doilea Război Mondial.

Cu ocazia vizitei la Berlin a lui Nawrocki, Steinmeier a reafirmat că problema a fost "lămurită legal din punctul de vedere german", a scris pe X purtătoarea sa de cuvânt.

Şeful statului german a adăugat că promovarea comemorării războiului rămâne o preocupare a ambelor părţi, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Nawrocki, care se află în prima sa vizită oficială în Germania de la preluarea mandatului prezidenţial, a insistat de mai multe ori că Polonia are în continuare dreptul la despăgubiri pentru distrugerile suferite în război. Înainte de a pleca spre Berlin, el şi-a anunţat intenţia de a discuta subiectul cu Steinmeier şi cu cancelarul german Friedrich Merz; dpa apreciază că dialogul cu Steinmeier pe această temă a avut deja loc.

Preşedintele Germaniei şi-a primit oaspetele cu onoruri militare la Palatul Bellevue, reşedinţa sa oficială. Ulterior, cei doi s-au retras pentru discuţii care - conform informaţiilor obţinute de dpa - au evidenţiat acordul privind nevoia unei cooperări bilaterale strânse, bazate pe încredere, între naţiunile lor. În ciuda diferenţelor de opinie privind despăgubirile, atmosfera a fost amicală şi constructivă; Nawrocki l-a invitat pe Steinmeier în Polonia.

Ulterior, preşedintele polonez a plecat spre Cancelaria Germaniei, unde urma să se întâlnească cu Merz.

Germania a acordat deja Poloniei despăgubiri la sfârşitul celui de-a Doilea Război Mondial prin intermediul unor acorduri în care a fost implicată Uniunea Sovietică, iar în 1953 regimul comunist de la Varşovia a renunţat la orice alte despăgubiri începând din 1954, reaminteşte dpa.

