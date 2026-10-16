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Președintele Greciei o privează pe Kimberly Guilfoyle de ceremonia de rămas-bun la încheierea mandatului său de ambasador al SUA

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30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
Kimberly Guilfoyle. Foto: Profimedia
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Președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas, a refuzat să-i acorde lui Kimberly Guilfoyle tradiționala ceremonie de rămas-bun, în contextul în care aceasta își părăsește funcția de ambasador, după ce un articol al The Wall Street Journal a susținut că ea a implorat un donator de-ai lui Trump să-i achite datoria de șase cifre de pe cardul de credit, scrie The Independent.

Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, și-a dat demisia marți după ce Casa Albă i-a cerut să se retragă în urma unei serii de relatări controversate care au ridicat semne de întrebare cu privire la conduita sa în timpul mandatului.

Dacă mandatul fostei prezentatoare de la Fox News, în vârstă de 57 de ani, s-ar fi încheiat în circumstanțe normale, ea ar fi beneficiat de o ceremonie de rămas-bun din partea oficialilor de rang înalt, potrivit unui raport.

„Protocolul prevede ca, la plecarea fiecărui ambasador, să se efectueze o vizită de curtoazie la șeful statului, la prim-ministru și la ministrul de Externe”, a declarat o sursă de la ambasada din Atena pentru Daily Mail. „Cu toate acestea, din cauza demiterii sale bruște, nu i se va permite să-și ia rămas-bun.”

Biroul lui Tasoulas a confirmat publicației că, în prezent, nu există planuri ca Guilfoyle să beneficieze de o ceremonie oficială de rămas-bun.

Cu toate acestea, un consilier de rang înalt al liderului grec a speculat că Guilfoyle, care a fost cândva logodită cu Donald Trump Jr., ar putea încerca să impună o ceremonie oficială de rămas-bun.

„Este atât de obraznică încât nimeni nu exclude posibilitatea ca ea să apară oricum pentru a încerca să impună o ceremonie grandioasă de rămas-bun, în ciuda rușinii pe care o suferă în prezent”, a declarat consilierul pentru Mail. „Oricine ar fi extrem de jenat să facă asta, dar vorbim despre Kimberly.”

Angajații Ambasadei SUA din Atena au declarat că plecarea ei este „fără precedent”.

„Nu am mai văzut niciodată o îndepărtare atât de brutală din cadrul misiunii. De obicei, aceste îndepărtări se petrec în liniște. Aceasta a fost bruscă”, a declarat un membru al personalului pentru publicație.

„Nu există niciun semn de șoc, ci mai degrabă o ușurare că a fost concediată. Era oribilă și răutăcioasă și îi trata pe toți de sus”, a spus un alt membru al personalului. „Pur și simplu nu asculta pe nimeni, nici măcar pe cei mai experimentați diplomați de carieră din jurul ei.”

Demisia lui Guilfoyle a survenit la aproape o săptămână după ce The Wall Street Journal a relatat că ea l-a implorat pe bogatul donator MAGA, Eric Deters, să-i dea 100.000 de dolari pentru a-și achita factura de la American Express.

În schimbul fondurilor, ea i-a oferit lui Deters ajutorul de a convinge administrația Trump să analizeze problemele sale fiscale și juridice personale. Cu toate acestea, un avocat al lui Guilfoyle a contestat autenticitatea mesajelor către publicație.

Deters, un avocat pensionat din Kentucky, a intentat un proces de calomnie împotriva lui Guilfoyle.

Guilfoyle s-a confruntat cu alte probleme după ce The Wall Street Journal a publicat un alt articol în care se susținea că a fost surprinsă într-o înregistrare audio în care se plângea furioasă că nu a fost invitată la o cină cu familia Trump.

Vestea plecării lui Guilfoyle din funcție a venit marți, când noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, a dezvăluit că președintele Donald Trump i-a cerut să demisioneze.

„A fost un membru minunat al echipei și îi urăm toate cele bune”, a declarat Zacharia reporterilor.

Pe rețelele sociale, Guilfoyle i-a mulțumit lui Trump pentru oportunitatea de a-și servi țara și a promis că va combate „cu fermitate” acuzațiile „false” aduse împotriva ei.

„Funcția de ambasador al Statelor Unite în Grecia a reprezentat onoarea vieții mele”, a scris ea. „Încă din prima mea zi ca ambasador, am lucrat fără încetare pentru a promova agenda «America First» a președintelui Trump, pentru a consolida alianța noastră strategică cu Grecia și pentru a obține victorii semnificative pentru poporul american.”

Editor : M.C

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